Miercuri, 6 Mai 2026
Adevărul
Fostul premier Ludovic Orban, la Interviurile Adevărul, de la ora 13:00

Petrolul: prăbușire sau explozie? Unde se îndreaptă prețurile și poate rezista economia globală

Războiul cu Iranul accelerează o schimbare profundă: de la o piață a petrolului ghidată de eficiență economică la una dominată de calcule politice și conflicte. În acest context, decizia Emiratelor Arabe Unite de a părăsi OPEC marchează un nou punct de inflexiune.

Conflictul din Iran a aruncat în aer piata petrolului/FOTO:Shutterstock

Un OPEC fragmentat. Un Golf Persic blocat. O Americă întărită de statutul său de cel mai mare producător mondial de combustibili fosili.

Conflictul cu Iranul zdruncină fundamentele tradiționale ale pieței petroliere, deschizând calea către un sistem energetic mai divizat și potențial mai instabil. Fluxurile libere de petrol pe rutele maritime sunt tot mai restricționate, în timp ce naționalismul resurselor câștigă teren, scrie The Wall Street Journal.

Ultima ruptură majoră a apărut când Emiratele Arabe Unite au anunțat retragerea din Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol, dominată de Arabia Saudită. Decizia lovește un cartel creat, între altele, pentru a stabiliza o industrie cunoscută pentru ciclurile sale de boom și colaps. În locul disciplinei colective, Abu Dhabi optează pentru o strategie independentă.

O piață în tranziție

Această evoluție, alături de alte mișcări similare, grăbește transformarea pieței globale. Marile economii importatoare din Europa și Asia caută să reducă dependența de combustibilii din Orientul Mijlociu, fie prin diversificare, fie prin reducerea consumului sau stimularea producției interne. În paralel, exportatorii majori – inclusiv Statele Unite – concurează pentru cote de piață într-un context în care creșterea cererii era deja incertă înaintea acestui șoc energetic de amploare.

„Vedem o logică de tipul fiecare pentru sine”, spune Gregory Brew, analist specializat pe Iran.

Întrebarea este cât timp poate funcționa acest model. Mecanismele care au stabilizat piața petrolului datează din anii 1970, când OPEC și-a consolidat puterea de stabilire a prețurilor. Statele occidentale au creat rezerve strategice, iar piețele de derivate au fost dezvoltate pentru a gestiona riscurile și volatilitatea. În SUA, doctrina Carter a consacrat libera circulație a petrolului prin Golful Persic drept interes vital de securitate.

„Astăzi, această relație s-a inversat”, afirmă Brew. „SUA nu mai sunt doar un consumator major, ci și un actor care modelează activ piața.”

Presiune și oportunitate

Închiderea efectivă a Strâmtorii Ormuz de către Iran a împins prețurile combustibililor în SUA la maximele ultimilor ani. În același timp, Washingtonul a intensificat presiunea asupra Teheranului, restricționând sever traficul maritim către porturile iraniene.

Prețul petrolului a scăzut după ce SUA au anunțat menținerea armistițiului cu Iranul

Administrația americană a sugerat că prețurile ridicate ar putea aduce avantaje economice interne, încurajând totodată exporturile de petrol și gaze și solicitând companiilor energetice să-și majoreze producția.

Totuși, liderii industriei și investitorii rămân rezervați: o creștere semnificativă a producției americane pare puțin probabilă pe termen scurt. În schimb, Emiratele Arabe Unite – eliberate de constrângerile cotelor OPEC – ar putea profita, majorând livrările către piață.

Autoritățile de la Abu Dhabi au transmis că vor acționa „responsabil”, ajustând producția gradual, în funcție de cerere și condițiile pieței.

Un echilibru fragil

În ciuda influenței continue a OPEC+ (care include și Rusia), piețele rămân prudente. Analiștii avertizează că ieșirea Emiratelor elimină unul dintre puținele mecanisme de stabilizare rămase. Dacă și alți producători vor prioritiza câștigul de cotă de piață în detrimentul disciplinei colective, capacitatea cartelului de a controla piața va fi serios subminată.

În același timp, țări precum Venezuela își cresc producția după schimbări politice interne, iar producători din afara OPEC – Guyana, Brazilia, Canada – își extind exploatările pentru a susține creșterea economică.

Pe partea cererii, cumpărătorii din Europa și Asia sunt dispuși să plătească mai mult pentru resurse provenite din regiuni considerate mai sigure.

„Producția internă poate aduce un plus de securitate, dar nu fără costuri”, avertizează Jason Bordoff, expert în politici energetice. „Întrebarea este cât sunt dispuși decidenții să plătească pentru această siguranță.”

Prețuri în creștere, volatilitate ridicată

Pentru moment, statele occidentale încearcă să tempereze creșterea prețurilor prin eliberarea masivă a rezervelor strategice. În SUA, acestea au ajuns la cele mai scăzute niveluri din ultimele decenii.

În același timp, piețele reacționează sensibil la evoluțiile politice. Contractele internaționale de referință au depășit recent pragul de 111 dolari pe baril, iar analiștii avertizează că prețurile ar putea urca la niveluri similare celor atinse după invazia Rusiei în Ucraina din 2022.

Oficialii subliniază că lumea intră într-o nouă eră energetică.

„Este un semnal clar că sistemul pe care îl consideram stabil – comerțul liber și fluxurile neîntrerupte de energie – se destramă”, afirmă ministrul canadian al energiei, Tim Hodgson. „Ne îndreptăm către o perioadă de volatilitate accentuată.”

Perspectivele rămân incerte. Întrebarea centrală persistă: poate economia globală să se adapteze rapid la această nouă realitate energetică fragmentată?

