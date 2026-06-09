Video Rabla auto ar putea începe din iunie. Ce mărci și modele pot fi eligibile și care sunt noile reguli

Programul Rabla 2026 ar putea fi lansat încă din luna iunie, după finalizarea etapelor de transparență decizională și a eventualelor dezbateri publice, potrivit ministrului Mediului, Diana Buzoianu. Programul vine cu un buget mai mare decât anul trecut și cu noi criterii de eligibilitate, inclusiv legate de locul de producție al autovehiculelor.

Ministrul Mediului a anunțat că ordinul necesar lansării programului va fi publicat marţi, 9 iunie, în transparență decizională, urmând o perioadă de 10 zile în care pot fi depuse observații și cereri de dezbatere.

„Pentru programul Rabla, astăzi va fi publicat ordinul. Zece zile trebuie să stea în transparență. Sunt convinsă că vor fi cereri de dezbatere, mai ales în condițiile noi care sunt puse”, a declarat Diana Buzoianu.

După această etapă, documentul va urma procedurile administrative de aprobare, iar programul ar putea intra în prima fază de implementare chiar din luna iunie, dacă termenele sunt respectate.

Calendar similar cu anul trecut pentru înscrieri și dosare

Ministerul Mediului intenționează să păstreze structura de implementare utilizată în 2025, inclusiv calendarul de înscriere și depunere a dosarelor.

„O să avem efectiv calendarul care a fost și anul trecut. Exact același calendar va fi și anul acesta”, a precizat ministra.

Potrivit acesteia, întregul mecanism de derulare a programului va urma pașii standard, de la lansare până la înscrierea beneficiarilor și validarea dosarelor.

Buget mai mare: 300 de milioane de lei în 2026

Pentru ediția din 2026, bugetul programului Rabla este majorat la 300 de milioane de lei, față de 200 de milioane de lei în anul anterior.

„Este o creștere de 100 de milioane de lei. Arătăm astfel că credem în acest program, că vrem o continuitate”, a spus Diana Buzoianu.

Ministrul a explicat că majorarea bugetară este însoțită și de obiective legate de reducerea impactului asupra mediului și de susținerea producției mai apropiate de Europa.

Criteriu nou: locul de producție al mașinii devine relevant

Una dintre modificările importante anunțate vizează eligibilitatea autovehiculelor în funcție de locul de fabricație. Vor fi acceptate vehicule produse în state membre ale Uniunii Europene, în Spațiul Economic European și în state parte ale Tratatului Mediteranean.

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„Dacă în certificatul de origine este trecut ca stat de fabricare unul dintre aceste state, automat este o mașină eligibilă pentru acest program”, a precizat Diana Buzoianu.

În explicațiile sale, ministrul a legat această măsură de impactul de mediu și de logistica producției auto.

„Una este să aduci o mașină de la 20.000 de kilometri, alta este să o aduci de la 2.000 de kilometri, ca impact asupra mediului”, a afirmat aceasta.

Ecotichetele Rabla 2025, în funcție de tipul de mașină

În 2025, programul Rabla a acordat ecotichete diferențiate în funcție de tipul de autovehicul achiziționat:

18.500 lei pentru autovehicule noi electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen

15.000 lei pentru autovehicule plug-in hybrid și pentru motociclete electrice

12.000 lei pentru autovehicule hibride

10.000 lei pentru autovehicule cu motor termic (inclusiv GPL/GNC) și pentru motociclete

Aceste valori au reprezentat baza de referință pentru ediția precedentă a programului, iar autoritățile au transmis că structura de sprijin ar putea fi menținută și în 2026, în funcție de forma finală a ghidului.

Discuții în industrie privind criteriul „fabricat în Europa”

Noile reguli vin pe fondul dezbaterilor din industria auto privind sprijinirea producției europene, în contextul concurenței venite din Asia, în special din zona vehiculelor electrice.

În spațiul public și în industrie au existat critici legate de posibile criterii care ar putea exclude anumite modele fabricate în afara Uniunii Europene.

În paralel, tot mai mulți producători auto au capacități de producție în Europa. Printre aceștia se numără grupuri precum Volkswagen, Renault, Stellantis, BMW, Mercedes-Benz, Skoda, SEAT și Cupra, Volvo, Ford și Tesla, care au fabrici în Germania, Franța, Spania, Cehia, România, Suedia sau Belgia.

În același timp, unele modele sunt produse în afara UE, inclusiv în Maroc, Turcia sau China, inclusiv în cazul unor mărci europene.

Ce mărci și modele sunt relevante pentru eligibilitate

În cazul unor producători, producția este împărțită între mai multe state. De exemplu, Dacia produce la Mioveni modele precum Duster și Bigster, în timp ce alte modele sunt fabricate și în Maroc.

Există și situații în care modele electrice populare sunt produse în Europa, precum Volkswagen ID.3 și ID.4, Renault Megane E-Tech sau Skoda Enyaq, în timp ce alte vehicule electrice, precum Dacia Spring, sunt produse în China. Aceste diferențe devin relevante în contextul posibilului nou criteriu de eligibilitate legat de originea producției.