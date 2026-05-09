Câți bani primește programul Rabla. Ministerul Mediului a lansat în consultare publică bugetul AFM pe 2026

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat sâmbătă, 9 mai, lansarea în consultare publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) pentru anul 2026. Documentul prevede alocări importante pentru infrastructura locală și proiecte de tranziție verde, printre cele mai consistente finanțări fiind cele destinate sistemelor de apă și canalizare, în valoare de 1,5 miliarde de lei.

Potrivit ministrului, prioritatea anului 2026 este integrarea proiectelor de mediu în dezvoltarea locală și transformarea acestora în investiții esențiale pentru creșterea calității vieții.

„În anul 2026 trebuie prioritizate proiecte care să aducă servicii publice esenţiale de calitate pentru români. Ţinta anului 2026 este ca proiectele de mediu să nu mai fie percepute şi tratate separat de dezvoltarea locală”, a transmis Diana Buzoianu pe Facebook.

Un alt punct important al bugetului îl reprezintă alocarea a 400 de milioane de lei pentru un program național de stocare a energiei cu baterii, în contextul creșterii accelerate a numărului de prosumatori și al presiunii exercitate asupra rețelei naționale de distribuție.

„Pentru 2026, punem un accent mai mare pe soluţiile de stocare (baterii), nu doar pe producţie. Răspundem astfel creşterii masive a numărului de prosumatori şi presiunii puse pe reţeaua naţională de distribuţie”, a explicat ministrul interimar al Mediului.

Programul Rabla pentru persoane fizice va beneficia de un buget de 300 de milioane de lei, autoritățile anunțând că vor încuraja în special achiziția de autovehicule produse și asamblate în Europa.

Bugetul mai include 700 de milioane de lei pentru modernizarea sistemelor de iluminat public, măsură care urmărește reducerea costurilor administrative și creșterea siguranței în comunități.

De asemenea, 250 de milioane de lei vor fi direcționate către programul național de împăduriri, cu accent pe reconversia terenurilor neproductive, stabilizarea solurilor și combaterea riscului de deșertificare în anumite regiuni ale țării.

Diana Buzoianu a precizat că, după aprobarea bugetului, vor fi elaborate și adoptate ghiduri de finanțare revizuite, care vor include îmbunătățiri față de edițiile anterioare ale programelor AFM.