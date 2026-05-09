search
Sâmbătă, 9 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Câți bani primește programul Rabla. Ministerul Mediului a lansat în consultare publică bugetul AFM pe 2026

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat sâmbătă, 9 mai, lansarea în consultare publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) pentru anul 2026. Documentul prevede alocări importante pentru infrastructura locală și proiecte de tranziție verde, printre cele mai consistente finanțări fiind cele destinate sistemelor de apă și canalizare, în valoare de 1,5 miliarde de lei.

Ministerul Mediului a lansat în consultare publică bugetul AFM pe 2026. FOTO: arhivă
Ministerul Mediului a lansat în consultare publică bugetul AFM pe 2026. FOTO: arhivă

Potrivit ministrului, prioritatea anului 2026 este integrarea proiectelor de mediu în dezvoltarea locală și transformarea acestora în investiții esențiale pentru creșterea calității vieții.

„În anul 2026 trebuie prioritizate proiecte care să aducă servicii publice esenţiale de calitate pentru români. Ţinta anului 2026 este ca proiectele de mediu să nu mai fie percepute şi tratate separat de dezvoltarea locală”, a transmis Diana Buzoianu pe Facebook.

Un alt punct important al bugetului îl reprezintă alocarea a 400 de milioane de lei pentru un program național de stocare a energiei cu baterii, în contextul creșterii accelerate a numărului de prosumatori și al presiunii exercitate asupra rețelei naționale de distribuție.

„Pentru 2026, punem un accent mai mare pe soluţiile de stocare (baterii), nu doar pe producţie. Răspundem astfel creşterii masive a numărului de prosumatori şi presiunii puse pe reţeaua naţională de distribuţie”, a explicat ministrul interimar al Mediului.

Programul Rabla pentru persoane fizice va beneficia de un buget de 300 de milioane de lei, autoritățile anunțând că vor încuraja în special achiziția de autovehicule produse și asamblate în Europa.

Bugetul mai include 700 de milioane de lei pentru modernizarea sistemelor de iluminat public, măsură care urmărește reducerea costurilor administrative și creșterea siguranței în comunități.

De asemenea, 250 de milioane de lei vor fi direcționate către programul național de împăduriri, cu accent pe reconversia terenurilor neproductive, stabilizarea solurilor și combaterea riscului de deșertificare în anumite regiuni ale țării.

Diana Buzoianu a precizat că, după aprobarea bugetului, vor fi elaborate și adoptate ghiduri de finanțare revizuite, care vor include îmbunătățiri față de edițiile anterioare ale programelor AFM.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în septembrie să propună bugetul pe 2027
digi24.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a murit la vârsta de 56 de ani. Ar fi suferit un infarct pe platoul de filmare
stirileprotv.ro
image
Kovesi, DESFIINȚATĂ de avocați, după ce l-a trimis „la culcare” pe Nicușor Dan: „S-au distrus vieți când conducea DNA”
gandul.ro
image
Crin Antonescu salută mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „Vorbește, pentru prima oară, despre greșelile Europei”
mediafax.ro
image
Dan Negru, imagine inedită cu Lucian Bute, la 26 de ani de la apariția marelui campion al României la TV. Unde s-au văzut
fanatik.ro
image
Adrian Papahagi dă de pământ cu Nicușor Dan: „Un președinte eșuat. Vom deveni ultimii lingăi ai lui Trump în Europa?”
libertatea.ro
image
VIDEO Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un somn bun, țara are nevoie de el în formă
digi24.ro
image
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
gsp.ro
image
Sorana Cîrstea a dat lovitura, după victoria superbă cu Aryna Sabalenka la WTA Roma: câți bani i-au intrat în cont
digisport.ro
image
Ion Țiriac Jr., revedere emoționantă cu fiul cel mare din fosta căsnicie cu Ileana Lazariuc: „Numește un duo tată-fiu mai bun decât acesta”
click.ro
image
România își construiește propria fabrică de AI: supercalculatoare la Cernavodă și Doicești, alimentate cu energie nucleară
antena3.ro
image
Industria militară germană s-a trezit: Gigantul Rheinmetall va produce încă de anul acesta rachete de croazieră, pentru a nu mai fi dependenţi de armele americane
zf.ro
image
A ucis din gelozie. Filmul crimei din Bihor, unde Alicia a plătit cu viaţa pentru că şi-a refuzat călăul
observatornews.ro
image
Cel mai mare REGRET al lui Ioan Isaiu. A murit fără să-și îndeplinească dorința 😢
cancan.ro
image
Pensie anticipată: greșeala care îți reduce pensia cu mii de lei pe an. Cum se calculează penalizarea?
newsweek.ro
image
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
prosport.ro
image
Destinaţii de vară ieftine şi aproape de România. Plajele pe care nu ai voie să le ratezi în 2026
playtech.ro
image
Cu ce se ocupă, de fapt, soția lui Zeljko Kopic. Profesia ei îi va surprinde pe mulți
fanatik.ro
image
Cine sunt „super-revoluționarii” din nucleul dur al conservatorilor iranieni care încearcă să saboteze un acord cu SUA
ziare.com
image
FOTO Stadion nou în România: ”Vom începe demolarea”. Costă 65.000.000 de euro
digisport.ro
image
Cabana Gențiana din inima Munților Retezat, distrusă într-un incendiu: „Comunitatea montană pierde un simbol al acestor locuri”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Criminalul elevei din Bihor a fost prins, a recunsocut tot! Cum a murit Alice: „I-am dat cu cuțitul în gât de 2-3 ori”
romaniatv.net
image
Guvernul retrage proiectul privind returnarea ambalajelor. Acuzații de lipsă de transparență
mediaflux.ro
image
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
gsp.ro
image
Jocul românesc care reinventează Battleships, a lansat primul demo pe Steam
actualitate.net
image
Soția lui Sorin Grindeanu a dezvăluit ce relație are cu adevărat cu liderul PSD. Iată ce afaceri învârte Mihaela Grindeanu și ce salariu neașteptat câștigă
actualitate.net
image
Declarația emoționantă făcută de Ioana Ginghină, după moartea lui Ioan Isaiu: „Era un om cald, bun. Este un mare șoc”
click.ro
image
Cauza morții lui Ioan Isaiu. S-a prăbușit sub privirile împietrite ale colegilor: „Suntem șocați”
click.ro
image
Cel mai mare regret cu care a murit Ioan Isaiu: „Doamne-Doamne o să se uite și la noi”
click.ro
Angelina Jolie Profimedia jpg
Ce conține „camera secretă pentru sex” a celei mai frumoase femei de la Hollywood. „Iubirea e, pur și simplu, prea intensă!”
okmagazine.ro
Heather Locklear foto Instagram Ava Sambora jpg
Sunt ca două surori! La 64 de ani, actrița Heather Locklear îi face concurență fiicei de nici 30 de ani!
clickpentrufemei.ro
Chipul unui bărbat din Pompeii, ucis de erupția Vezuviului, reconstituit cu inteligența artificială (© Facebook / Pompeii - Parco Archeologico)
Chipul unui bărbat din Pompeii, ucis de erupția Vezuviului, reconstituit cu inteligența artificială
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Andreea Ibacka a apărut fără verighetă. Se întâmplă la puțin timp după speculațiile legate de un posibil divorț
image
Declarația emoționantă făcută de Ioana Ginghină, după moartea lui Ioan Isaiu: „Era un om cald, bun. Este un mare șoc”

OK! Magazine

image
Prințesa Kate, ca o Audrey Hepburn regală la petrecerea în grădină de la Palat. Ea și William i-au ținut loc Regelui

Click! Pentru femei

image
Sunt ca două surori! La 64 de ani, actrița Heather Locklear îi face concurență fiicei de nici 30 de ani!

Click! Sănătate

image
Ce a mâncat în fiecare zi femeia care a trăit 117 ani