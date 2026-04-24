Ultimul lot al tronsonului Târgu Neamț-Iași-Ungheni din Autostrada Unirii are constructor. Care este valoarea contractului

Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR) a anunţat că a desemnat, vineri, constructorul pentru ultimul lot al tronsonului Târgu Neamţ-Iaşi-Ungheni din Autostrada Unirii A8, aşa încât la acest moment sunt desemnaţi constructori pentru întreaga autostradă.

CNIR a desemnat, vineri, Asocierea SA&PE CONSTRUCT SRL (Lider)-TEHNOSTRADE S.R.L., SPEDITION UMB, Euro-Asfalt câștigătoare a contractului pentru construirea tronsonului 1 Moţca-Târgu Frumos al Autostrăzii A8. Asocierea condusă de constructorul român a câştigat, în urma reevaluării ofertelor, contractul de proiectare şi execuţie pentru acest tronson de 27 de kilometri, valoarea ofertei fiind de 4,87 miliarde lei (fără TVA), anunţă CNIR.

Finanțarea este asigurată din Programul SAFE, iar prioritatea o reprezintă semnarea contractului şi respectarea termenelor de realizare, conform condiţiilor acestui instrument european care asigură fondurile necesare proiectului, scrie News.

„De astăzi, toate cele patru tronsoane ale Autostrăzii A8 Moţca-Iaşi-Ungheni au constructori, un progres important pe care dorim să-l concretizăm cât mai curând prin semnarea contractelor de proiectare şi execuție. Alături de cele patru loturi aflate deja în proiectare dintre Târgu Mureș şi Târgu Neamț, vom derula contractele pentru acești 200 de kilometri ai Autostrăzii A8, conform angajamentului nostru, de respectare a celor mai înalte standarde şi acordând tot sprijinul necesar constructorilor”, a declarat directorul general al Companiei Naționale de Investiţii Rutiere, Gabriel Budescu.

Pe traseul dintre Târgu Neamţ (Moţca) şi Târgu Frumos vor fi construite 36 de poduri şi pasaje cu o lungime totală de 8,5 kilometri, patru tuneluri, în lungime totală totală de 1,7 kilometri şi trei noduri rutiere (Moţca, Paşcani şi Târgu Frumos).

În cadrul contractului, pentru a asigura legătura între secţiunea III Leghin-Târgu Neamţ a A8 şi DN2, respectiv A7-Autostrada Moldovei Bacău-Paşcani va fi construit cu prioritate, în termen de maximum 12 luni, un segment de autostradă de 5,5 kilometri.