Video Ritm accelerat al lucrărilor pe Autostrada Moldovei A7. CNAIR: „Obiectivul este ca anul acesta să se poată circula pe 397 de km”

Lucrările pe Autostrada Moldovei (A7) avansează într-un ritm susținut, anunță directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol. Unul dintre punctele importante ale șantierului este pasajul peste calea ferată de la Cleja, județul Bacău, unde constructorul lucrează la structura de rezistență.

Pasajul de la kilometrul 83+548 are o lungime de 1.215 metri, iar în această etapă se montează grinzi, se betonează rigolele și se realizează placa de suprabetonare pe mai multe deschideri.

„Autostrada Moldovei (#A7): evoluție bună a lucrărilor la pasajul peste calea ferată de la Cleja, județul Bacău. În această etapă se montează grinzi, se lucrează la betonarea rigolelor și la turnarea plăcii de suprabetonare pe mai multe deschideri”, a transmis Cristian Pistol pe Facebook.

Potrivit șefului CNAIR, pe cei 47 de kilometri ai șantierului dintre Adjud și Bacău, constructorul român UMB Spedition este mobilizat cu aproximativ 1.900 de muncitori și 400 de utilaje.

În paralel, pe sectorul Adjud – Răcăciuni sunt finalizate lucrările la șanțurile pentru scurgerea apelor pluviale, parcări și montarea gardurilor de protecție.

Stadiul lucrărilor depășește 95% pe unul dintre loturi

Cristian Pistol a precizat că lucrările pe lotul 2, Domnești Târg – Răcăciuni, au ajuns la un stadiu fizic de peste 95%. Pe lotul 3, Răcăciuni – Bacău, progresul este de aproximativ 80%.

Cele două loturi, parte din Autostrada A7 Focșani – Bacău, au o lungime totală de peste 60 de kilometri și o valoare de aproximativ 4,18 miliarde de lei, fără TVA. Finanțarea este asigurată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Șeful CNAIR susține că obiectivul său este ca până la finalul anului 2026 să se poată circula pe o autostradă continuă între București și Pașcani, cu o lungime totală de 397 de kilometri.

„Practic, obiectivul meu este ca anul acesta să se poată circula pe 397 de kilometri de autostradă, de la București la Pașcani: A3 (București – Ploiești) – 62 km, A7 (Ploiești – Pașcani) – 319 km și Varianta Ocolitoare Bacău – 16 km”, a transmis Cristian Pistol.