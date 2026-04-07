Primele scăderi la pompă după reducerea accizei: motorina standard costă cu 36 de bani mai puțin pe litru

Prețurile la motorină au scăzut de la miezul nopții, după ce Guvernul a decis reducerea accizei. Astfel, litrul de motorină standard costă acum cu 36 de bani mai puțin, inclusiv TVA.

La stațiile din Capitală și din marile orașe, situația este următoarea: la Petrom, motorina standard este 9,93 lei/litru, iar cea premium 10,7 lei/litru.

La Lukoil, motorina standard este 10,38 lei/litru, iar premium 10,74 lei/litru, fără nicio reducere după acciză.

MOL afișează 10,03 lei/litru pentru standard și 10,89 lei/litru pentru premium, iar Rompetrol 10,28 lei/litru și 11,09 lei/litru, potrivit StirileProtv.

Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit luni, 6 aprilie, cu premierul Ilie Bolojan, miniștrii și reprezentanți ai OMV Petrom și Rompetrol pentru a analiza aprovizionarea cu țiței, în contextul închiderii Strâmtorii Ormuz.

„Președintele României, Nicuşor Dan, s-a întâlnit luni, 6 aprilie 2026, cu Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Ciprian Şerban, şi reprezentanţii companiilor din industria petrolieră OMV Petrom şi Rompetrol, pentru a analiza situația aprovizionării cu țiței şi combustibil în contextul evoluțiilor internaționale generate de închiderea Strâmtorii Ormuz”, a transmis Administrația Prezidențială printr-un comunicat.

Potrivit sursei citate, România nu se confruntă cu dificultăți de aprovizionare, iar companiile din domeniu achiziționează combustibili la prețuri aliniate pieței internaționale.

Cu toate acestea, Președintele, Guvernul și partenerii din mediul privat au convenit asupra unui mecanism de comunicare continuă.