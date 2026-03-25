Vouchere pentru carburant în Sectorul 4: cine va primi ajutorul de 600 de lei de la 1 aprilie

Locuitorii Sectorului 4 vor primi, începând de miercuri, 1 aprilie, un ajutor de 600 de lei pentru carburant, acordat în trei tranșe de câte 200 de lei, la fiecare două luni. Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a declarat că ajutorul este direcționat „spre cei care muncesc și pe care trebuie să-i ajutăm să-și păstreze locurile de muncă.”

Sectorul 4 va aplica, de la 1 aprilie, două măsuri cu impact bugetar pentru sprijinirea populației, în contextul scumpirilor și al situației economice dificile, transmite primăria într-un comunicat.

„Astfel, Consiliul Local al Sectorului 4 a decis, în cadrul unei ședințe extraordinare ce a avut loc astăzi, 25 martie a.c., revocarea taxei speciale de dezvoltare urbană.

Aceasta fusese introdusă în ianuarie 2025, cu titlu provizoriu, și viza crearea cadrului financiar necesar pentru creșterea numărului de locuri de parcare, publice și de reședință”, se arată în document.

De asemenea, a fost avizată și propunerea primarului Daniel Băluță de a acorda populației un ajutor în sumă totală de 600 de lei pentru achiziția de carburant, ajutor plătibil în trei tranșe de câte 200 de lei la fiecare două luni din următoarele 6 luni de zile.

„România traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani, iar solidaritatea nu este doar o opțiune, ci o responsabilitate. În acest context, deciziile adoptate astăzi în Consiliul Local al Sectorului 4 nu sunt întâmplătoare, ci măsuri ferme și necesare pentru sprijinirea oamenilor în fața scumpirilor accelerate care afectează nivelul de trai.

Prima măsură vizează revocarea taxei de dezvoltare urbană. A doua măsură introduce un sprijin concret pentru achiziția de carburant, direcționat în special către persoanele active, adică spre cei care muncesc și pe care trebuie să-i ajutăm să-și păstreze locurile de muncă.

Este un semnal clar pe care comunitatea noastră trebuie să-l dea, și anume acela că noi nu așteptăm, ci acționăm. Sunt convins că, dacă rămânem uniți, avem toate șansele să depășim și acest moment dificil, așa cum am demonstrat de fiecare dată”, a declarat Daniel Băluță, primarul Sectorului 4.

Guvernul urmează să adopte, în ședința ordinară de joi, 26 martie, Ordonanța de Urgență privind criza carburanților, potrivit unui anunț făcut după discuțiile din cadrul Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social.

Proiectul, publicat luni seară de Ministerul Energiei, vizează instituirea unor măsuri speciale pentru protejarea populației și a economiei în contextul creșterii accelerate a prețurilor la carburanți.

Printre principalele prevederi se numără, printre altele:

- declararea oficială a unei situații de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere;

- restricționarea exportului de benzină și motorină, care va putea fi realizat doar cu acordul autorităților competente;

- limitarea adaosului comercial practicat de operatori la maximum 50% din media ultimelor 12 luni, pentru a preveni specula și creșterile nejustificate de prețuri;

- introducerea unor mecanisme de control pentru a evita vânzarea carburantului peste prețurile maxime stabilite;