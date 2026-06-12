Vladimir Ionaș, sociolog specializat în comportament electoral, propus ministru al Dezvoltării în Guvernul Tomac

Sociologul Vladimir Ionaș, cunoscut pentru activitatea sa în domeniul analizelor electorale și pentru aparițiile frecvente în presa de televiziune, este propunerea premierului desemnat Eugen Tomac pentru portofoliul Ministerului Dezvoltării.

Cu o experiență de peste opt ani în domeniul cercetării sociologice, Ionaș s-a remarcat în special prin activitatea sa în realizarea de sondaje de opinie, analiza comportamentului de vot și consultanță politică, potrivit News.ro.

Presa a remarcat de-a lungul timpului și colaborările sale cu grupul Avangarde, condus de sociologul Marius Pieleanu, precum și implicarea acestuia în dezbateri publice pe teme politice, electorale și sociale. De asemenea, Ionaș a fost prezent constant în spațiul mediatic, unde a oferit analize privind evoluția partidelor politice și comportamentul alegătorilor.

Potrivit profilului public de la Aspen Institute România, Ionaș a acumulat expertiză atât în domeniul metodologiei cercetării, cât și în analiza proceselor politice, fiind implicat în proiecte care au vizat înțelegerea relației dintre electorat și actorii politici.

În prezent, Vladimir Ionaș conduce organizația nonguvernamentală Roundtable on Ethnic Relations, o structură care se concentrează pe dialog interetnic și pe analiza relațiilor dintre diverse comunități din România.

Experiența sa profesională include și o perioadă petrecută în administrația publică centrală, unde a ocupat funcția de consilier de stat în cadrul Cancelariei prim‑ministrului. În această poziție, a fost implicat în gestionarea relațiilor cu partenerii externi, în special în cadrul cooperării SUA–România, dar și în interacțiunea cu societatea civilă, mediul academic și instituțiile administrației publice.

Vladimir Ionaș este absolvent al Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA) și a urmat studii de master la Universitatea din București. În prezent, lucrează la o teză de doctorat axată pe comportamentul electoral al minorității maghiare din România, un subiect relevant în analiza mecanismelor politice și electorale interne.

Componența Guvernului Tomac: lista miniștrilor propuși

Premierul desemnat Eugen Tomac și-a stabilit echipa guvernamentală, care include mai mulți vicepremieri și miniștri desemnați pentru portofoliile-cheie.

Sorin Costreie este propus viceprim-ministru și ministru al Educației și Cercetării, în timp ce Valeriu Nistor și Bogdan Dumitru vor ocupa funcțiile de viceprim-miniștri fără portofoliu.

La Ministerul Afacerilor Interne este nominalizat Tiberiu Trifan, iar portofoliul Finanțelor îi revine lui Ionuț Simion. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii ar urma să fie condus de Ionuț Mașala, iar Ministerul Justiției de Cosmin Soare-Filatov.

La Apărare este propus Dănuț Sebastian Neculăescu, în timp ce Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului este atribuit lui Florin Duma. Ministerul Sănătății ar urma să fie condus de Ștefan Dragosloveanu, iar Agricultura de Nicolae Istudor.

Pentru Externe este nominalizat diplomatul Luca Niculescu, iar Carmen Moraru este propusă la Investiții și Proiecte Europene. Portofoliul Mediului îi revine lui Teodor Dulceață.

Ministerul Muncii va fi condus de Diana Morar, în timp ce Vladimir Ionaș este propus la Dezvoltare.

La Cultură, Mihai Ghyka îl înlocuiește pe Adrian Papahagi, care s-a retras din cursa pentru portofoliu, iar Ministerul Energiei ar urma să fie preluat de Andrei Covatariu.

Retragerea lui Adrian Papahagi reprezintă una dintre cele mai importante modificări intervenite în ultimele zile înainte de prezentarea oficială a Guvernului.