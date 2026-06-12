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Avionul cu care Papa Leon urma să revină la Roma a rămas blocat pe pistă. Soluţia salvatoare a Regelui Spaniei

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Papa Leon al XIV-lea a trebuit să coboare din avionul care urma să îl ducă înapoi la Vatican după vizita sa de o săptămână în Spania. O problemă tehnică apărută înainte de decolare a făcut ca avionul să rămână la sol.

Papa Leon a coborât din avionul care nu a mai putut decpla. FOTO: captură video
Papa Leon a coborât din avionul care nu a mai putut decpla. FOTO: captură video

Papa Leon al XIV-lea își luase rămas-bun de la Regele Spaniei şi de la autoritățile locale și se afla deja la bordul avionului care urma să-l ducă înapoi la Roma, după vizita sa șapte zile în Spania, însă aeronava nu a mai părăsit aeroportul din Tenerife conform programului.

În timp ce avionul operat de compania Iberia se pregătea de plecare, comandantul a anunțat apariția unei probleme tehnice care face imposibilă decolarea, astfel că, la scurt timp, Papa, oficialii Vaticanului și jurnaliștii care îl însoțeau au coborât din aeronavă și s-au întors în terminal, relatează Reuters.

Papa Leon s-a întors în terminal împreună cu regele Felipe al VI-lea, care participase cu puțin timp înainte la ceremonia oficială de rămas-bun şi nu plecase încă din aeroportul Tenerife Norte-Los Rodeos.

Ulterior, comandantul aeronavei le-a spus pasagerilor rămaşi în aeronavă că motorul nu a putut fi pornit, cel mai probabil din cauza vântului, explicând că avionul urma să fie tractat și repoziționat cu botul în direcția vântului, pentru o nouă încercare de pornire.

Problema nu a fost însă rezolvată, iar pasagerii au fost informați că trebuie să părăsească aeronava.

Compania Iberia a confirmat ulterior că avionul a întâmpinat o problemă tehnică, fără să ofere detalii suplimentare, și a anunțat că trimite de la Madrid o aeronavă de rezervă pentru cursa către Roma.

Între timp, însă, Regele Felipe al VI-lea a pus la dispoziție Papei Leon avionul său oficial Falcon, folosit pentru deplasările Casei Regale spaniole, astfel că pontiful și o parte a delegației au plecat spre Roma la bordul aeronavei regale, în timp ce restul oficialilor Vaticanului și jurnaliștii care îl însoțeau au fost transportați separat, cu avionul trimis de la Madrid.

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