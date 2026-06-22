Prețurile petrolului scade după progrese în discuțiile SUA–Iran. Efecte pe piața internațională

Prețurile petrolului au scăzut luni, după ce semnele de progres în negocierile dintre SUA și Iran au diminuat îngrijorările legate de posibile perturbări ale aprovizionării prin Strâmtoarea Ormuz, o rută esențială pentru transportul global de petrol.

Cotația Brent a coborât luni cu 0,91%, la 79,12 dolari/baril (aprox. 72,8 euro), în timp ce țițeiul american West Texas Intermediate (WTI) coborâse cu 0,70%, la 75,32 dolari/baril (aprox. 69,3 euro), potrivit Euronews.

Scăderea cotațiilor reflectă sentimentul mai optimist al investitorilor în debutul ședinței de tranzacționare, după ce mediatori din Qatar și Pakistan au anunțat că prima rundă de negocieri dintre SUA și Iran, menite să ducă la un acord final pentru încheierea conflictului, s-a încheiat cu „progrese încurajatoare”.

Un memorandum de înțelegere semnat săptămâna trecută prevede angajamentul de a ajunge la un acord final în 60 de zile, încetarea ostilităților pe „toate fronturile”, inclusiv în Liban, și redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Analiștii urmăresc negocierile SUA–Iran

Indicele francez CAC 40 a coborât cu 0,07%, la 8.415,50 puncte, în timp ce DAX-ul german a crescut cu 0,25%, la 25.048,54 puncte. FTSE 100 din Londra a stagnat, urcând ușor cu 0,03%, la 10.367,66 puncte.

Indicele Nikkei 225 din Tokyo a urcat cu 1,6%, la 72.364,82 puncte, după ce atinsese în timpul ședinței un maxim istoric de 72.831,73, impulsionat de acțiunile din sectorul tehnologic, alimentate de entuziasmul pentru boom-ul global al inteligenței artificiale.

Grupul SoftBank, conglomerat japonez cu focus puternic pe investiții în AI, a crescut cu 2,4%, în timp ce producătorul de echipamente pentru semiconductori Tokyo Electron a urcat cu 2,3%.

Indicele Kospi din Coreea de Sud a adăugat 0,4%, la 9.084,37 puncte, apropiindu-se de maxime istorice, susținut de acțiunile din sectorul AI. Producătorul de cipuri de memorie SK Hynix a înregistrat un avans de 4,7%.

„Vedem încă o zi puternică pe piață”, a declarat Neil Newman, director general și șef de strategie la Astris Advisory Japan. El a avertizat însă că piața japoneză este „probabil ușor suprasolicitată” din perspectiva investitorilor, „mai ales în contextul a ceea ce se întâmplă în Orientul Mijlociu”.

Indicele Hang Seng din Hong Kong a scăzut cu 1%, la 23.690,86 puncte, în timp ce indicele compozit Shanghai a crescut ușor, cu 0,2%, la 4.098,01 puncte.

Iranul a anunțat „progrese” în negocierile cu SUA

Schimbarea intervine în contextul în care ministrul de Externe de la Teheran, Abbas Araghci, a anunțat că Iranul a anunțat că s-au înregistrat „progrese” după prima zi de negocieri cu SUA, desfășurate în Elveția.

Potrivit unui comunicat comun al mediatorilor din Qatar și Pakistan, SUA și Iranul au convenit asupra unei foi de parcurs pentru încheierea unui acord final în termen de 60 de zile.

În următoarele 60 de zile, SUA și Iranul vor încerca să ajungă la un acord privind programul nuclear iranian, însă mai multe aspecte importante rămân nerezolvate, inclusiv dreptul Teheranului de a îmbogăți uraniu în viitor.