Preţurile de referinţă la gaze în Europa au sărit cu 40% după ce QatarEnergy a oprit producţia de GNL

Preţurile de referinţă la gaze în Europa, care înregistrau deja creşteri puternice luni dimineaţa, au explodat după ce compania energetică de stat din Qatar, QatarEnergy, a anunţat că opreşte producţia de gaze lichefiate în urma unui atac iranian cu drone, informează AFP.

În jurul orei 12:30 GMT, la hub-ul de gaze TTF de la Amsterdam, unde se stabilesc preţurile de referinţă în Europa, cotaţiile futures la gaze naturale erau în creştere cu peste 39%, la 44,605 euro pentru un Megawatt-oră (MWh), după ce anterior au atins cel mai înalt nivel din martie 2025 până în prezent, 46,200 euro pentru un Megawatt-oră (MWh), ceea ce înseamnă un salt de 44,56% comparativ cu cotaţiile de vineri seara.

Acest salt a venit după ce compania energetică de stat din Qatar, QatarEnergy, a anunţat că a suspendat producţia de gaze naturale lichefiate în urma atacurilor iraniene asupra instalaţiilor de la două dintre principalele sale uzine de procesare a gazelor.

„Din cauza atacurilor împotriva instalaţiilor QatarEnergy situate în zonele industriale Ras Laffan şi Mesaieed, Qatar, QatarEnergy a încetat producţia de gaze naturale lichefiate (GNL) şi produse derivate", a transmis compania într-un comunicat.

Declarația QatarEnergy a venit după ce guvernul din Qatar a anunțat că o facilitate energetică a companiei a fost atacată luni, 2 martie, de două drone iraniene, autoritățile evaluând în continuare pagubele.

Unul dintre atacuri a vizat un rezervor cu apă, la o centrală electrică, la Mesaieed, în sudul Qatarului, precizează ministerul.

Celălalt a vizat o instalaţie electrică operată de Qatar Energy în oraşul industrial Ras Laffan, potrivit aceleiaşi surse.

Anul trecut, Qatar a exportat 82,2 milioane de tone de gaze lichefiate. Livrările de gaze lichefiate din Qatar în Asia şi Europa trebuie să treacă prin Strâmtoarea Ormuz. Până în prezent, cel puţin 11 nave care transportă gaze lichefiate ce merg spre sau dinspre Qatar şi-au întrerupt marşul pentru a evita Strâmtoarea Ormuz, arată datele de urmărire a navelor.

În cazul în care conflictul se prelungeşte şi perturbarea transporturilor maritime continuă, riscurile la adresa producţiei de gaze lichefiate vor creşte rapid, având în vedere că acest combustibil are nevoie de exporturi constante pentru trecerea sa prin instalaţii.