Prețul petrolului scade puternic după declarațiile lui JD Vance despre războiul cu Iranul

Cotațiile petrolului au înregistrat o scădere accentuată miercuri, pe fondul speculațiilor că rezultatele alegerilor intermediare din SUA vor pune presiune asupra administrației de la Washington pentru a găsi o cale de ieșire din conflictul cu Iranul.

Criticile aduse de Vance lui Trump au efect pe piața petrolului Foto: Profimedia

Potrivit Axios, declinul s-a accentuat după o postare distribuită pe scară largă de vicepreședintele american JD Vance. Cotațiile țițeiului au pierdut aproximativ 8 dolari pe baril, investitorii interpretând semnalele politice de la Washington ca indicii ale unei posibile detensionări a raporturilor cu Teheranul.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, JD Vance a susținut că „toată lumea știe” că războiul cu Iranul a fost motivul pentru care Partidul Republican a suferit un eșec sever la alegeri și că „orice discuție sinceră despre direcția în care mergem de aici trebuie să înceapă de acolo”.

Totodată, liderul democrat Chuck Schumer, considerat favorit să devină liderul majorității din Senat în viitorul Congres, a promis că democrații vor face presiuni pentru încheierea conflictului.

Ben Cahill, expert asociat al Atlantic Council, a declarat pentru Axios că prăbușirea cotațiilor este legată direct de rezultatul scrutinului american și de așteptările investitorilor privind politica externă a Casei Albe.

„Această scădere a prețului petrolului este în întregime legată de alegerile din SUA și de convingerea că Trump va detensiona situația cu Iranul, nu o va escalada. Declarația lui JD Vance a amplificat acest sentiment”, a afirmat Cahill.

La rândul său, analistul Pavel Molchanov, de la Raymond James, a apreciat că mesajul vicepreședintelui american a reprezentat un „catalizator-cheie” pentru declinul abrupt al pieței petroliere.

O interpretare similară a venit și din partea lui Seb Barker, strateg al fondului de investiții Marshall Wace, care a declarat pentru Financial Times că investitorii mizează pe apariția unor frâne politice în calea continuării războiului.

„Piața spune că viitorul Congres și membri ai propriei administrații sunt susceptibili să înceapă să acționeze ca un factor de limitare a războiului lui Donald Trump împotriva Iranului”, a explicat Barker.

Scăderea cotațiilor petrolului nu a început însă miercuri. Potrivit Axios, piața era deja în recul la începutul săptămânii, pe fondul semnalelor privind reluarea unor contacte diplomatice între Statele Unite și Iran.

Potrivit analistului Pavel Molchanov, „rămâne neclar dacă declarațiile lui Vance semnalează o poziție mai conciliantă față de Iran”.

Expertul a adăugat că, pentru ca prețurile petrolului să continue să scadă pe termen lung, este nevoie de o soluție politică stabilă.

„Pentru ca prețurile petrolului să se mențină la niveluri mai scăzute, este necesară o cale de ieșire durabilă din conflict”, a concluzionat acesta.

JD Vance: „Motivul pentru care am pierdut este războiul” cu Iranul

Redăm, mai jos mesajul integral al vicepreședintelui SUA:

„Unul dintre lucrurile asupra cărora analiștii de date din tabăra noastră au fost obsedați a fost `compoziția` electoratului, adică dacă electoratul semăna suficient de mult cu cel din 2024 pentru ca republicanii să poată câștiga. Și, în ciuda sondajelor care indicau o victorie zdrobitoare a democraților, datele ne transmiteau constant aceeași concluzie: în unele state prezența la vot era doar satisfăcătoare, în altele era de-a dreptul extraordinară, iar în niciun stat nu era catastrofală. În echipa noastră exista un sentiment real de optimism: oamenii noștri veneau la vot.

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Așa că l-am întrebat pe cel mai bun specialist în date pe care îl cunosc dacă asta înseamnă că vom surprinde întreaga lume. `Nu`, mi-a răspuns el. `S-ar putea să ne descurcăm mai bine decât sugerează sondajele. Dar datele ne arată că mulți dintre cei care au votat Trump/Vance în 2024 sunt furioși și intenționează să voteze cu cealaltă tabără. Alegătorii noștri ies la vot, dar s-ar putea să nu voteze pentru noi`.

Ei bine, acum aceste cuvinte par profetice. Alegătorii noștri chiar au venit la vot. În Florida, de exemplu, electoratul a fost cu 9 puncte procentuale mai republican decât democrat, cu doar câteva puncte sub nivelul din 2024. Fără îndoială că au existat locuri unde am fi putut face mai mult pentru mobilizarea la vot. Dar principala problemă nu este prezența la urne. Principala problemă este că mulți dintre cei care au votat pentru Trump/Vance în 2024 au votat pentru democrați în 2026.

Vor exista multe conflicte interne și dispute despre ce s-a întâmplat și de ce. Unul dintre sociologii pe care îi respect foarte mult mi-a spus că mesajele noastre pe teme economice nu au fost suficient de clare în partea finală a campaniei. Sunt convins că are dreptate.

Dar adevăratul motiv pentru care am pierdut este evident pentru aproape toată lumea.

Un alt sociolog, una dintre cele mai inteligente persoane pe care le cunosc în politică, mi-a spus ieri că vom pierde votul național generic cu 13 puncte procentuale. Am intrat în ziua de marți cu un sentiment negativ, dar chiar și eu am fost șocat de această estimare.

În sondajele sale, a observat că mulți alegători ai lui Trump din 2024 erau nemulțumiți și intenționau să voteze cu democrații. El i-a întrebat pe cei care ne-au abandonat ce i-ar determina să revină de partea noastră. Primele patru răspunsuri, care au cumulat aproape toate opțiunile, au fost:

Încheierea războiului; Concentrare pe costul vieții și inflație; America pe primul loc; Schimbarea relației cu Israelul”.

JD Vance a continuat:

„Alegătorii noștri au venit la vot. Iar cele patru motive de mai sus explică de ce mulți dintre ei au votat pentru democrați. Aceste concluzii provin de la un sociolog care a anticipat corect rezultatele. În timp ce mulți au petrecut ziua de luni criticând-o pe Rachel Campos-Duffy pentru că a cerut o soluționare diplomatică a conflictului, s-a dovedit că sfatul ei politic a fost unul corect. (Este și o persoană extraordinară.)

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În următoarele luni vom vedea multe încercări de a rescrie realitatea. Așteptați-vă ca numeroși politicieni ai establishmentului să spună că soluția problemelor noastre este amnistia. Sunt deschis ideii că ar trebui să schimbăm modul de aplicare a legii, de exemplu printr-o concentrare mai mare asupra companiilor care angajează forță de muncă ilegală. Dar oricine promovează amnistia vă minte.

Motivul pentru care am pierdut este războiul. Chiar președintele a spus asta aseară.

Dacă vreți să susțineți că a meritat, că pierderea Senatului pentru următorii șase ani a fost un preț care merita plătit, atunci spuneți-o deschis. Argumentați că a fost un cost justificat. Fie că sunteți de acord sau nu, aceasta este măcar o poziție sinceră.

Dar toată lumea știe de ce am pierdut. Iar orice discuție sinceră despre direcția în care mergem de aici trebuie să pornească de la acest fapt.

Rămân optimist în privința țării noastre. Celor care sunt supărați și vor să spună `v-am spus eu`, le spun că au dreptate, chiar ne-au spus asta. Folosiți această energie pentru a alege republicani care împărtășesc viziunea voastră asupra lumii. Celor care sunt pur și simplu furioși din cauza rezultatului le spun că au motive să fie. Haideți să transformăm această nemulțumire în energie și să ne întoarcem la munca de a ne salva țara”.