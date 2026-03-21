Scumpiri în lanț pe piața carburanților. Benzina a trecut de 9 lei/l, iar motorina se apropie de 10 lei

Șoferii din România se confruntă cu un nou val de scumpiri la pompă, după ce prețurile carburanților au crescut pentru a cincea zi consecutiv. În această noapte, liderul pieței a operat noi modificări tarifare, făcând ca benzina standard să depășească pragul de 9 lei pe litru în aproape toate stațiile din Capitală, în timp ce motorina accelerează spre pragul psihologic de 10 lei.

Conform datelor analizate de Profit.ro, OMV Petrom a majorat prețul motorinei cu 15 bani pe litru, în timp ce benzina s-a scumpit cu 10 bani pe litru, măsuri aplicate atât în stațiile Petrom, cât și în cele OMV. Această ajustare ridică bilanțul scumpirilor din ultima săptămână la cifre alarmante, scumpirile din ultima săptămână ajungând astfel la 80, respectiv 58 bani/l, după cum notează sursa citată.

În prezent, în stațiile Petrom, motorina standard a ajuns să coste între 9,72 și 9,75 lei pe litru, iar în rețeaua OMV prețul a urcat la 9,88 lei pe litru. Situația este similară și în cazul benzinei standard, care se vinde acum cu 9,04-9,06 lei pe litru la Petrom și cu 9,17 lei pe litru în stațiile OMV.

Unde mai pot fi găsite cele mai mici prețuri

Sâmbătă dimineață, singurele locuri din București unde benzina standard mai poate fi achiziționată cu mai puțin de 9 lei pe litru sunt stațiile Socar. În restul rețelelor mari, precum Lukoil, MOL sau Rompetrol, tarifele au depășit deja acest prag. Interesant este faptul că stațiile Lukoil, recunoscute în trecut pentru prețurile mai scăzute, au aplicat scumpiri agresive în ultimele zile, depășind tarifele practicate de liderul pieței. Mai mult, compania deținută de gigantul rus a efectuat în ultimele zile scumpiri în avans cu câteva ore față de liderul pieței, care le operează de obicei la miezul nopții.

Impactul pe termen lung și contextul actual

De luni și până astăzi, motorina s-a scumpit în stațiile Petrom de la un interval de 8,92-8,96 lei pe litru până la cotațiile actuale de peste 9,70 lei.

Presiunea asupra buzunarelor consumatorilor a început să crească semnificativ odată cu instabilitatea geopolitică. Din momentul declanșării conflictului, motorina standard s-a scumpit cu 1,48 lei/l sau 17,95% în stațiile Petrom și cu aproximativ 1,50 lei/l sau 18% în stațiile premium OMV, reflectând o creștere accelerată care pune presiune pe întregul lanț economic.