Prețul aurului a crescut. Cât costă gramul de aur marți, 3 noiembrie, potrivit BNR

Prețul gramului de aur a crescut marți, 3 noiembrie 2026, potrivit cotației publicate de Banca Națională a României (BNR). Metalul prețios a recuperat puțin peste 2 lei după scăderile înregistrate în ședințele precedente.

Cât costă gramul de aur marți, 3 noiembrie, potrivit BNR Foto: Shutterstock

BNR a anunțat marți o cotație de 599,4554 lei pentru un gram de aur, în creștere cu 2,0174 lei față de ziua precedentă. Luni, 2 noiembrie, gramul de aur era evaluat la 597,4380 lei.

Aurul revine pe creștere după două zile de scăderi

Evoluția din ultimele ședințe arată că prețul gramului de aur a înregistrat scăderi consecutive înainte de revenirea de marți.

Vineri, 30 octombrie, un gram de aur costa 609,5706 lei, iar luni, 2 noiembrie, cotația a coborât la 597,4380 lei.

Creșterea înregistrată marți a dus valoarea gramului de aur la 599,4554 lei, însă aceasta rămâne sub nivelul de la finalul săptămânii trecute.

Cum se stabilește prețul gramului de aur

Cotația comunicată zilnic de BNR reprezintă valoarea în lei a unui gram de aur fin. Aceasta este influențată atât de evoluția prețului metalului prețios pe piețele internaționale, cât și de variațiile cursului valutar.

Valoarea de referință publicată de Banca Națională nu trebuie confundată cu prețul practicat de comercianți. Sumele plătite de persoanele care cumpără aur sau încasate de cele care îl vând pot fi diferite, în funcție de forma metalului prețios, comerciant și condițiile tranzacției.