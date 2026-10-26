Prețul aurului, 26 octombrie 2026. Gramul de aur s-a ieftinit cu aproape 2 lei

Banca Națională a României a stabilit pentru luni, 26 octombrie, un preț de 615,8469 lei pentru un gram de aur, în scădere cu 1,9538 lei față de ședința precedentă, când gramul de aur era cotat la 617,8007 lei.

Aurul s-a ieftinit puțin Foto: arhivă

Banca Națională a României a stabilit pentru luni, 26 octombrie, un preț de 615,8469 lei pentru un gram de aur, în scădere cu 1,9538 lei față de ședința precedentă, de vineri, 23 octombrie, când gramul de aur era cotat la 617,8007 lei.

Cotația aurului a scăzut și față de ședința de joi, 22 octombrie. Atunci, un gram de aur era evaluat de BNR la 625,6821 lei, astfel că valoarea stabilită luni este cu 9,8352 lei mai mică.

În ultimele ședințe, prețul aurului a avut o evoluție descendentă. Joi, 22 octombrie, gramul de aur era cotat la 625,6821 lei, iar vineri, 23 octombrie, prețul a scăzut la 617,8007 lei. Luni, 26 octombrie, cotația a coborât din nou, la 615,8469 lei.

Evoluția prețului gramului de aur în 2026

Cursul maxim: 752,0815 lei, înregistrat la data de 2 martie 2026.

Cursul minim: 588,7371 lei, înregistrat la data de 17 iulie 2026.

Cum se calculează cotația aurului

Cotația gramului de aur comunicată de BNR este exprimată în lei și se referă la un gram de aur fin. Valoarea este actualizată în fiecare zi în care Banca Națională publică noile cotații și poate varia în funcție de evoluția prețului aurului pe piețele internaționale și de modificările cursului valutar.

Pentru cei care urmăresc evoluția aurului ca reper pentru economii sau investiții, cotația BNR oferă un indicator al valorii metalului prețios exprimată în moneda națională. Aceasta nu trebuie însă confundată cu prețul efectiv de cumpărare sau de vânzare practicat pe piață.

Prețul la care aurul poate fi cumpărat sau vândut de persoane fizice poate fi diferit de cotația BNR, în funcție de comerciant, forma în care este tranzacționat aurul și condițiile operațiunii.