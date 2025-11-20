Cum să îți ții economiile în aur. Avantajele fiscale ale lingourilor sau monedelor față de bijuterii

Pe măsură ce prețul internațional al aurului a atins niveluri tot mai ridicate, ajungând zilele acestea la 3.530 euro/uncie, tot mai mulți români își reevaluează modul în care își protejează economiile.

Inflația, politica fiscală și volatilitatea din piața imobiliară și financiară determină o migrare vizibilă către aurul fizic, considerat un activ stabil și recunoscut la nivel global. Chiar dacă unii încă văd bijuteriile ca potențiale forme de investiții, ultimii ani arată o creștere semnificativă a cererii pentru produsele de aur certificate ca investiție.

Tavex, unul dintre cei mai mari comercianți de metale prețioase din Europa, explică principalele diferențe între aurul investițional și bijuterii, dar și motivele pentru care aurul de investiție devine instrumentul preferat pentru protecția economiilor.

Potrivit Tavex, creșterea cererii nu este determinată doar de dinamica globală a pieței, ci și de înțelegerea tot mai clară a modului în care aurul investițional este tratat din punct de vedere fiscal, atât la nivelul UE, cât și în România.

„Ori de câte ori crește incertitudinea, fie prin inflație, fluctuații valutare sau discuții legate de fiscalitate, observăm o orientare mai informată către aurul investițional. Mulți români realizează acum că lingourile și monedele sunt scutite de TVA, recunoscute la nivel global și direct legate de prețul spot, spre deosebire de bijuterii, care includ costuri ridicate ce nu țin de metalul prețios,” spune Victor Dima, șeful Departamentului de Trezorerie Tavex România.

Aurul investițional vs bijuterii - regimuri fiscale diferite

Deși ambele sunt realizate din aur, bijuteriile și aurul investițional diferă fundamental prin scop și logică financiară.

Bijuteriile integrează de regulă costuri suplimentare legate de design, manoperă, brand și eventuale pietre prețioase, ceea ce duce la prețuri de achiziție mai mari care rar se reflectă în valoarea la revânzare. Lichiditatea este limitată, iar prețurile nu reflectă, de cele mai multe ori, valoarea efectivă a metalului.

Aurul investițional, în schimb, este conceput pentru a păstra valoarea, a diversifica portofoliul și a proteja împotriva inflației. Lingourile și monedele sunt evaluate în principal pe baza purității, greutății și prețului internațional, ceea ce le face foarte lichide și predictibile. Conform legislației UE aplicate în România, aurul investițional calificat este scutit integral de TVA, în timp ce bijuteriile sunt supuse taxei de 21%.

România aplică Directiva UE privind aurul investițional, ceea ce înseamnă că vânzările, importurile și achizițiile intra-UE ale produselor calificate sunt scutite de TVA. Pentru persoane fizice, impozitul pe câștigurile de capital se aplică doar dacă există profit la revânzare, de regulă conform cotei din impozitul pe venit, care în prezent este de 10%. Moștenirea aurului, în forma sa directă, nu este supusă impozitării, dacă se respectă procedurile legale.

În alte state europene, abordările diferă: Elveția scutește câștigurile de capital obținute din aurul fizic deținut privat, iar Regatul Unit prevede scutiri pentru anumite monede cu statut legal de plată. Scutirea de TVA este însă aplicată uniform în întreaga Uniune Europeană, oferind aurului investițional un avantaj competitiv față de bijuterii și alte clase de active.

Tendințe pe piața românească

Deși România nu a fost tradițional o piață matură pentru investiții în aur, cererea a crescut constant în ultimii ani. Tavex raportează o cerere tot mai mare din partea atât a cumpărătorilor aflați la prima achiziție, cât și a investitorilor cu experiență, care doresc să-și reechilibreze portofoliile în context de incertitudine economică.

Lingourile mai mici (1g, 5g, 10g) și monedele de o uncie sunt populare datorită accesibilității și lichidității, în timp ce lingourile mari atrag investitorii cu bugete mai mari, datorită primei pe gram mai reduse. Lingourile sunt adesea preferate în locul monedelor pentru certificarea și ambalajul lor, deși ambele sunt recunoscute la nivel internațional și ușor de tranzacționat.

5 motive pentru a investi în aur

Potrivit specialiștilor din piață, principalele motive pentru a investi în aur sunt:

1. Protecție împotriva inflației și a volatilității

În perioade economice marcate de incertitudini geopolitice, inflație ridicată sau recesiune, aurul își păstrează valoarea mai bine decât alte instrumente financiare, ceea ce l-a transformat, de-a lungul istoriei, într-un activ-refugiu. Pentru companii, achiziția de lingouri de aur de investiții înseamnă o plasare sigură, care echilibrează riscul general al afacerii.

2. Avantaje fiscale și contabile

Aurul de investiții este scutit de TVA în Uniunea Europeană, ceea ce îl face atractiv fiscal. În plus, poate fi înregistrat în contabilitate ca activ al companiei – fie ca investiție pe termen lung, fie ca activ circulant. Constituirea de rezerve în aur consolidează capitalurile proprii și diversifică bilanțul. Reevaluarea periodică la valoarea justă aduce transparență și soliditate în raportările financiare.

3. Lichiditate ridicată și acces global

Aurul se tranzacționează la nivel internațional și poate fi convertit rapid în numerar. Pentru o companie, aceasta înseamnă flexibilitate financiară și acces la un activ lichid, independent de performanța unui anumit sector economic.

4. Prestigiu și încredere în fața partenerilor

Un portofoliu diversificat care include aur transmite un semnal de stabilitate și prudență financiară. Este un element de reputație ce poate consolida încrederea partenerilor de afaceri, a creditorilor sau a investitorilor.

5. O piață locală în dezvoltare

Încă de la începutul acestui an, interesul companiilor pentru aur s-a aflat pe un trend ascendent. „În primul semestru din 2025, s-a înregistrat o creștere a cererii pentru lingouri de aur de investiții din partea companiilor din România”, declara recent Cosmin Popovici, CEO al Magnor, companie care în urma parteneriatului cu Rafinor(companie specializată în prelucrarea metalelor prețioase din România) comercializează lingouri de aur de investiții cu puritate de 999,9 ‰, de diverse gramaje. Cele mai solicitate de companii ca soluții de diversificare pe termen lung sunt lingourile cu gramaje mari, de la 50 g până la 250 g.

„Achiziția de aur românesc, procesat local de Rafinor, are mai multe tipuri de avantaje – de la costuri reduse, livrare rapidă și siguranță sporită, la promovarea dezvoltării unei industrii tradiționale cu valoare strategică pentru România. Magnor asigură atât posibilitatea de cumpărare a lingourilor de aur de investiții, cât și pe cea de revânzare ulterioară. În plus, oferă consultanță companiilor care doresc să înțeleagă pașii legali și financiari ai achiziției”, mai spune CEO-ul companiei românești Magnor.

Aurul și argintul, direcții complementare

Rafinarea argintului vine în completarea activității principale a Rafinor – producția de aur de investiții cu puritate 999,9‰. Compania deține cea mai avansată linie de rafinare din România, cu o capacitate actuală de peste 6 tone de aur pe an și planuri de extindere la 8 tone în 2026.

Rafinor este în prezent singura rafinărie de aur din România, producând lingouri de aur de investiții cu greutăți cuprinse între 2,5 g și 100 g. Cererea pentru aceste produse a crescut constant în 2024–2025, în special din partea distribuitorilor autorizați care aprovizionează piața de retail, confirmând interesul tot mai mare al românilor pentru aurul fizic ca formă de economisire și protecție financiară.

Cât costă să închiriezi o cutie de valori

Vânzarea aurului trebuie să fie strategică și dependentă de condițiile pieței, nu de termene fiscale prestabilite. Documentația completă (facturi, certificate de puritate și detalii de achiziție) este esențială pentru stabilirea costului de bază și simplificarea eventualelor raportări fiscale.

Depozitarea sigură în seifuri profesionale sau spații asigurate protejează integritatea fizică și valoarea la revânzare. Lingourile deteriorate sau lipsa documentației pot reduce prețul de revânzare și complica verificarea.

În România, cererea de casete de valori închiriate de la bănci a scăzut dramatic în ultimii ani, în prezent existând doar trei bănci care mai prestează astfel de servicii: Banca Transilvania, CEC Bank și BRD.

BT - Tarif de închiriere pentru casetă de valori

Mică 150 LEI + tva + prima de asigurare 0,05% (min 3 EUR)

Medie 200 LEI + tva + prima de asigurare 0,05% (min 3 EUR)

Mare 250 LEI + tva + prima de asigurare 0,05% (min 3 EUR):

Odată cu tariful se mai achită o garanție de 250 LEI, pentru acoperirea unei eventuale pierderi a cheii.

CEC Bank- închiriere casete de valori

(se aplica in unitatile care ofera acest serviciu)

Comisioane pentru valoare declarata 1,5% pe an + TVA, min 15 lei + TVA

Comisioane pentru valoare nedeclarata caseta mica 60 lei/luna+TVA

caseta medie 80 lei/luna+TVA

caseta mare 100 lei/luna+TVA

Garantii caseta mica/medie/mare 150 lei

Comision pentru pastrarea si conservareabunu rilor din caseta abandonata 30 lei/luna+TVA

BRD - închiriere casete de valori

Caseta tip 1 1,50%/ an, min. 44,4 lei/luna + TVA

Caseta tip 2 1,50%/ an, min. 56,5 lei/luna + TVA

Caseta tip 3 1,50%/ an, min. 68,6 lei/luna + TVA

Caseta tip 4 1,50%/ an, min. 80,7 lei/luna+ TVA

Caseta tip 5 1,50%/ an, min. 112,9 lei/luna + TVA

Caseta tip 6 1,50%/ an, min. 225,8 lei/luna + TVA

Caseta tip 7 1,50%/ an, min. 362,9 lei/luna + TVA

Caseta tip 8 1,50%/ an, min. 544,4 lei/luna + TVA