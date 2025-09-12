Un focar de pestă porcină africană, confirmat la sfârșitul săptămânii trecute, a dus la neutralizarea a peste 1.000 de porci dintr-o fermă din județul Dolj. Administrația Bazinală Jiu acuză că există risc de contaminare a pânzei freatice în urma îngropării a 200 de porci, DSVSA răspunde că s-au respectat procedurile și exclude riscul.

Peste o fermă de porci din județul Dolj, din comuna Catane, una dintre foarte puținele cu acest profil care mai activează în acest județ, s-a abătut de curând năpasta, fiind ridicată suspiciunea de pestă porcină africană și ulterior confirmată boala. Confirmarea a venit la sfârșitul săptămânii trecute, iar luni, 8 septembrie, întrunit Comitetul Local pentru Combaterea Bolilor (care funcționează la nivelul Prefecturii) și s-a aprobat un plan de măsuri de acțiune în focar. Marți, 9 septembrie, s-a trecut efectiv la neutralizarea animalelor, fiind vorba de aproximativ 1.040 capete de neutralizat. De aici pornesc probleme care au dus, marți după-amiază, la o acțiune de control a Administrației Bazinale Jiu în urma căreia s-a ridicat suspiciunea de contaminare a pânzei freatice pentru că nu s-ar fi respectat procedurile de neutralizare (prin îngroparea porcilor uciși).

S-a săpat inițial o groapă, s-ar fi pus folie la baza gropii, așa cum prevăd procedurile, după care au fost aduse cadavrele de animale. La un moment dat la baza gropii au apărut infiltrațiile, semn că s-a ajuns la pânza freatică, iar malul s-a prăbușit. Până la cel moment se adunaseră în respectiva groapă aproximativ 200 de cadavre de animale.

„Cadavrele porcine (aproximativ 200 de exemplare) erau îngropate direct pe sol, fără respectarea procedurii”

Inspectorii ABA Jiu au fost sesizați în momentul în care s-au produs cele de mai sus. Aceștia s-au deplasat la fața locului pentru un control, despre cele constatate ABA Jiu făcând un comunicat și o postare publică pe contul de Facebook al instituției.

„În urma controlului efectuat de către inspectorii Serviciului Inspecția Bazinală de Apă (Apele Române Jiu) la operatorul economic situat pe raza UAT Catane, județul Dolj, unde a fost semnalată apariția pestei porcine africane, s-a constatat că măsurile aplicate pentru eradicarea focarului nu respectau prevederile legale în vigoare din punct de vedere al gospodăririi apelor.

Constatări:

- Groapa executată pentru îngroparea cadavrelor porcine nu era conformă, având o adâncime prea mare și prezentând băltiri, fapt ce indică risc major de contaminare a pânzei freatice (s.n.).

- Coordonatele comunicate prin adresa Comitetului Județean indicau apropierea de cursul de apă Valea Fătului, ceea ce amplifica riscul de poluare a resurselor de apă.

Cadavrele porcine (aproximativ 200 de exemplare) erau îngropate direct pe sol, fără respectarea procedurii (s.n.).

În aceste condiții, inspectorii Apele Române Jiu au dispus sistarea imediată a activității de îngropare și trasarea măsurii de realizare a unei gropi conforme, în baza Procedurii MMAP nr. 23/2023, pentru eliminarea riscului de contaminare a apelor subterane și de suprafață.

Specialiștii Apele Române Jiu vor urmări modul de eliminare a animalelor și respectarea condițiilor de îngropare.

Dacă nu se va aduce terenul la starea inițială și se va continua îngroparea acestora în aceeași groapa Apele Române Jiu va sesiza organele de cercetare penală.

Reamintim că protecția resurselor de apă este o prioritate și orice abatere de la procedurile stabilite poate conduce la consecințe grave asupra sănătății publice și mediului”, se precizează în postare.

Șeful ABA Jiu: „Să nu cădem în cealaltă extremă”

Directorul adjunct al Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Dolj, Costică Retea, respinge cele comunicate de ABA Jiu și spune că în fapt s-au respectat toate procedurile și că nu există risc de contaminare a pânzei freatice. Mai mult, planul de măsuri a fost aprobat în CLCB, inclusiv coordonatele amplasamentului, iar în acest comitet are reprezentanți și Sistemul de Gospodărire a Apelor (instituție aflată în subordinea ABA Jiu).

„Luni s-a întâlnit Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, în speță, cum îi spunem noi, Centrul Local de Combaterea a Focarelor. S-a dezbătut programul de măsuri pentru combaterea pestei porcine africane în plenul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. S-au votat măsurile în comitet, iar noi începând de marți, 9 septembrie, împreună cu organele abilitate, am trecut la efectuarea programului de măsuri. În speță, am găsit terenul, proprietarul a pus terenul privat, unde a trebuit să facem o groapă unde duceam porcii eutanasiați, am ridicat, am făcut ridicările prin GPS și le-am trimis pentru avizare, pentru că în program a fost aprobat de către toți factorii deciziei, de Direcția de Mediu, de toți factorii de răspuns, de Direcția de Sănătate Publică, care au participat la dezbaterea programului. Și având toate lucrurile puse cap la cap, am trecut la eutanasierea porcilor”, susține medicul Costică Retea.

Avizul necesar ar fi fost obținut de la Sistemul de Gospodărire a Apelor, instituție subordonată ABA Jiu.

„De 8 ani de zile, de când avem peste porcină africană, nouă ne-am dat avizele Sectorul de Gospodărie a Apelor Dolj. (...) Noi nu putem să acționăm fără să găsim locul de îngropare a porcilor și am respectat metodologia, cu folie, cu paie, cu var, cu toate cele. Dacă ni s-a surpat o groapă, am făcut alta. În primul rând, când ne-a făcut poze, s-a surpat o groapă și a îngropat folia, a îngropat toate cele”, a explicat reprezentantul DSVSA de ce inspectorii ABA Jiu spun că nu ar fi fost folie la baza gropii.

Solicitat să comenteze dacă există cu adevărat pericol de contaminare a pânzei freatice, așa cum se menționează în postare, în condițiile în care s-a folosit folia, conform procedurii, după cum susține reprezentantul DSVA, directorul ABA Jiu Daniel Naicu devine ezitant.

„N-am văzut decât niște imagini, niște poze. Și au pus jos, am înțeles de la dânsii, am discutat și noi cu dânșii. Au poze că s-a pus folie jos, că s-a dat cu var”, a comentat Naicu, pentru „Adevărul”. Când inspectorii ABA Jiu au ajuns în control au găsit malurile prăbușite, iar „într-un cap se vedea șanțul prăbușit și folie jos”. „Vă spun, dacă folia a fost pusă, cum spun cei de la DSV, nu are de ce să fie risc de infestare a pânzei freatice. Asta, că s-au prăbușit două maluri și n-au reușit să-l... Nu înseamnă că se și infestează pânza freatică. Nu trebuie să cădem nici în cealaltă extremă”, a adăugat Naicu, după ce suspiciunea a fost, de fapt, ridicată chiar prin comunicarea instituției pe care o conduce.

Acțiunea în focar s-a încheiat vineri, 12 septembrie. Administrația Bazinală Jiu va monitoriza situația, revenind în zonă, conform termenului prevăzut în metodologie, pentru verificări și probe.

„Vom vedea, prin monitorizarea forajelor se va vedea, se va face analiză la apa din subteran și vedem dacă va fi infestată sau nu cu agent patogen. Până când nu vom avea primele analize, după 10 zile, nu avem cum să știm”, a mai precizat Daniel Naicu, pentru „Adevărul”.

Autoritățile luptă de mai mulți ani cu pesta porcină africană, o boală pentru care nu există vaccin. Boala care afectează porcii nu pune sănătatea umană în pericol, însă este deosebit de contagioasă și decimează efectivele, producând pagube înesemnate. Virusul rezistă inclusiv congelării cărnii provenite de la animale bolnave, din acest motiv măsurile de acțiune în focar presupun neutralizarea animalelor, pentru a limita răspândirea bolii.