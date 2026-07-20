Premieră istorică: a fost instalată platforma Neptun Alpha în Marea Neagră. Când începe producția de gaze

OMV Petrom și Romgaz au anunțat finalizarea instalării platformei offshore de producție „Neptun Alpha”, una dintre cele mai importante etape ale proiectului Neptun Deep, considerat cel mai mare proiect de exploatare a gazelor naturale din România.

Situată în zona cu ape de circa 120 de metri adâncime, platforma de productie offshore „Neptun Alpha” cântărește 16.500 de tone și are o înălțime totală de peste 225 de metri. Atât structura de susținere (jacket), cât și structura superioară (topsides) au fost fabricate de Saipem, pe șantierele sale din Arbatax (Italia), respectiv Karimun (Indonezia).

Instalarea platformei s-a facut cu ajutorul Saipem 7000, a treia cea mai mare navă-macara semi-submersibilă din lume, care utilizează tehnologie avansată de ridicare și poziționare offshore.

OMV Petrom: proiectul contribuie la securitatea energetică a României

Christina Verchere, directorul general al OMV Petrom, a subliniat importanța strategică a investiției și stadiul avansat al lucrărilor.

„Neptun Deep este un proiect strategic pentru România, care va contribui la securitatea energetică a ţării şi la reducerea dependenţei de importuri. Instalarea platformei de producţie în Marea Neagră reprezintă una dintre cele mai importante etape ale proiectului şi confirmă progresul constant al acestuia.”, a explicat Christina Verchere într-un comunicat transmis luni.

Potrivit acesteia, proiectul rămâne în calendarul stabilit pentru începerea producției în 2027.

„De asemenea, am finalizat 6 din cele 10 sonde de dezvoltare, precum şi instalarea conductei de 160 km care face legătura cu ţărmul. Dezvoltarea proiectului continuă cu instalarea conductelor şi ombilicalelor submarine între zăcăminte pentru conectarea elementelor offshore, etapă care va fi urmată de testări riguroase, pentru pregătirea producţiei estimate să înceapă în 2027”, a declarat Christina Verchere.

Platforma, instalată cu una dintre cele mai mari nave-macara din lume

Operațiunea de montare a fost realizată cu ajutorul navei Saipem 7000, considerată a treia cea mai mare navă-macara semi-submersibilă din lume.

„Instalarea unor structuri offshore de aproximativ 16.500 de tone, aproape cât două turnuri Eiffel, este o operaţiune foarte complexă şi de mare precizie. Structura de susţinere a fost fixată pe fundul mării cu 8 piloni, fiecare cu diametrul de peste 2 metri. Platforma este complet automatizată şi poate fi operată de la distanţ”, a explicat Cristian Hubati, membru al Directoratului OMV Petrom responsabil pentru Explorare și Producție.

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Oficialul a precizat că proiectul include și construirea unei nave de suport pentru operațiunile de exploatare și mentenanță.

„Avansăm într-un ritm susţinut cu execuţia, siguranţa fiind prioritatea noastră principală, pentru a asigura energie pe care ne putem baza pentru România şi securitate energetică pentru regiunea noastră”.

Romgaz: o nouă etapă importantă pentru exploatarea gazelor din Marea Neagră

Instalarea platformei reprezintă o nouă realizare majoră în dezvoltarea proiectului, a transmis directorul general al Romgaz, Răzvan Popescu:

„Proiectul Neptun Deep marchează succesiv realizări importante ce vor contribui la securitatea energetică a României. Operaţiunea de instalare a platformei de producţie offshore Neptun Alpha s-a efectuat la cele mai ridicate standarde de siguranţă şi vine în continuarea finalizării etapei de instalare a conductei de transport gaze”.

Potrivit directorului general al Romgaz, lucrările offshore continuă prin instalarea infrastructurii submarine, finalizarea sondelor și pregătirea punerii în funcțiune a proiectului.

„O premieră istorică” pentru industria gazelor

La rândul său, directorul general adjunct al Romgaz, Aristotel Jude, a descris proiectul drept unul fără precedent pentru România și Uniunea Europeană.

„Astăzi marcăm finalizarea unei etape cheie a proiectului Neptun Deep, ceea ce ne aduce mult mai aproape de prima producţie de gaze naturale în 2027. Platforma Neptun Alpha este epicentrul offshore al proiectului, aici sunt montate toate echipamentele şi instalaţiile care vor trata gazele naturale ce vor fi extrase din zăcăminte. Proiectul Neptun Deep aduce o premieră istorică în industria gazelor naturale prin mobilizarea unei flote de nave de construcţii offshore din lume de o magnitudine fără precedent în România şi Uniunea Europeană”, a explicat Aristotel Jude.

Infrastructura Neptun Deep va include 10 sonde de producție, trei sisteme submarine, o platformă offshore, o conductă de transport către Tuzla și o stație de măsurare a gazelor. Conform calendarului actual, primele gaze din perimetrul Neptun Deep ar urma să fie extrase în 2027.