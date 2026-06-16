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Statul român şi-a exercitat dreptul de preempţiune pe o parte din gazele care vor fi extrase anul viitor din Marea Neagră

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Statul român, prin Administraţia Rezervelor Statului, şi-a exercitat în termen legal dreptul de preempţiune faţă de OMV Petrom pe o parte din gazele ce vor fi extrase din Marea Neagră începând cu 2027.

Neptun DEEP FOTO: OMV Petrom
Neptun DEEP FOTO: OMV Petrom

 Este vorba de 5 miliarde metri cubi în 7 ani, începând cu 2028, adică 700 milioane metri cubi pe an.

Dreptul de preempţiune al statului este precizat în legea offshore: „Statul Român prin Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale – A.N.R.S.P.S va avea drept de preempțiune pentru achiziționarea cantităților de gaze ce urmează a fi tranzacționate, în condițiile contractuale negociate de către cei doi operatori economici“.

”Preţul gazului din acord se calculează printr-o formulă mai complicată, fiind încă subiectul unor discuţiile ample, au spus sursele. Dincolo de preţ, se discută modalitatea de plată şi de preluare a cantităţilor extrase. În 2027, ANRSPS va trebui să aibă sume importante alocate de la buget pentru a face achiziţiile. Fără să pretindem că acesta va fi preţul din acord, trebuie spus că, în prezent, gazul costă pe bursa locală BRM 350 – 360 lei/MWh, adică aproximativ 370 lei/1.000 mc. 700 de milioane mc pe an ar costa circa 2,6 miliarde lei sau 532 milioane euro”, scrie Economedia.

Firma maghiară de stat MVM îşi exprimase intenţia să cumpere din gazele Mării Negre ce vor fi extrase de Petrom, informaţii care au apărut în presa de la Budapesta.

Faptul că statul român şi-a exercitat preempţiunea nu înseamnă că ungurii nu pot şi ei să cumpere anumite cantităţi, printr-un acord cu Petrom.

Dincolo de aceste cantităţi de la Petrom, statul, prin Romgaz, ar mai dispune de mai multe gaze din Marea Neagră, pentru că Romgaz este partener 50-50% cu Petrom în acest proiect. În acest caz, însă, în seama Romgaz ar trebui să cadă responsabilitatea de a valorifica superior miliardele de mc ce vor fi extrase din Neptun Deep începând cu anul viitor. O variantă ar fi să le folosească pentru producţia de îngrăşăminte la Azomureş, combinat care a fost recent preluat de Romgaz de la elveţienii Ameropa şi care ar trebui să reînceapă să funcţioneze de la anul. La capacitate, Azomureş are capacitatea de a folosi circa 1 miliard mc de gaze anual.

Neptun Deep are rezerve estimate la circa 100 de miliarde mc de gaze iar producţia la platou (orizont de timp 2030) ar fi de 7-8 miliarde mc anual. Raportat la producţia noastră de gaze din prezent, Neptun Deep aproape că ar dubla-o.

Începerea exploatării gazelor din proiectul Neptun Deep, estimată pentru anul 2027, ar putea duce la scăderea prețurilor la gaze pe piața din România, dar efectul asupra facturilor plătite de consumatori este departe de a fi garantat, întrucât prețul final depinde de o serie de factori economici, fiscali și geopolitici.

Potrivit estimărilor, Neptun Deep va începe producția în 2027 și va adăuga aproximativ 8 miliarde de metri cubi de gaze anual.

În aceste condiții, producția internă de gaze a României ar putea aproape să se dubleze până în 2030, în timp ce cererea actuală este estimată să rămână în jurul valorii de 10-11 miliarde de metri cubi pe an. O ofertă mai mare de gaze produse local ar putea reduce dependența de importuri, care sunt adesea mai costisitoare, și ar putea exercita o presiune de scădere asupra prețurilor de pe piața internă.

Un alt avantaj îl reprezintă infrastructura. România și-a extins rețelele de transport pentru a putea prelua volumele suplimentare provenite din Marea Neagră. O piață mai bine conectată și mai integrată, cu posibilități de export și mai multe surse de aprovizionare, poate reduce costurile logistice și de tranzacție, contribuind la formarea unor prețuri mai competitive.

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