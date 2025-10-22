Biblioteca Națională a României va găzdui expoziția Chocolate Saga

Biblioteca Națională a României va găzdui timp de trei zile, începând de vineri 24 octombrie exploziția de ciocolată „Chocolate Saga”, unde vor fi prezenți 50 de ciocolatieri și 90 de branduri autohtone, 3 branduri internationale și peste 60 de produse conexe și materii prime.

Expoziția va prezenta călătoria ciocolatei de la civilizațiile aztecă și mayașă – unde era folosită în ritualuri și avea semnificații sacre – până la momentul în care a ajuns în Europa, devenind un produs de lux al curților regale.

Pentru prima dată, festivalul găzduiește o expoziție impresionantă de statui din ciocolată, întruchipând personalități și simboluri culturale.

Maestrul ciocolatier Marinel Bejan, Rodica Bunea și Vera Maxim, multiplu premiați internațional, vor fi prezenți la eveniment, aducând sculpturi unicat din ciocolată și susținând demonstrații live cu combinații de arome și tehnici spectaculoase.

În fiecare oră, cei mai renumiți maeștri ciocolatieri români vor susține show-uri live, dezvăluind secretele pralinelor perfecte și tehnicile din spatele celor mai fine deserturi.

Degustări profesionale și sortimente exclusive

Publicul va putea descoperi și degusta o selecție variată de ciocolate artizanale, cu origini din întreaga lume:

• Ciocolată cu lapte cremoasă și fină

• Ciocolată neagră intensă, cu note de fructe roșii sau cafea

• Combinații inedite cu sare de mare, ardei iute, lavandă sau vin roșu

• Sortimente bean-to-bar și praline umplute cu creme naturale

• Praline cu șofran, fistic, tahini, trandafir sau tămâie

• Ciocolată infuzată cu ceai de hrișcă sau cu fructe liofilizate

Degustarea profesională de ciocolată bean-to-bar va fi ghidată de expertul internațional Martin Christy, într-un Atelier de degustare profesională, unde participanții vor învăța cum să recunoască gustul autentic, texturile și echilibrul perfect al unei ciocolate de top.

Ateliere creative pentru copii și adulți

Festivalul include și ateliere unde vizitatorii își pot crea propria tabletă de ciocolată personalizată sau pot picta cu ciocolată.

Cei mici se pot bucura de ateliere de creație cu nisip colorat, caricaturi și face painting – o experiență distractivă pentru întreaga familie la inceput de vacanță.

Ediția a VII-a aduce, pentru prima dată, parfumuri de nișă create de parfumieri români premiați la nivel internațional. Meus Art Parfumery aduce laolaltă creațiile “gourmet” ale celor mai talentați creatori de parfumuri din România. Notele de ciocolată se vor combina armonios cu alte arome inedite – piele, piper, cafea sau mosc – pentru a completa tabloul simțurilor la această ediție Chocolate Saga.