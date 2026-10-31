Platforma pentru angajarea muncitorilor străini se redeschide până la 15 noiembrie: ce trebuie să știe firmele

Companiile care recrutează personal din afara Uniunii Europene ar putea relua procedurile până la 15 noiembrie 2026, termenul până la care portalul workinromania.gov.ro ar urma să redevină funcțional. Anunțul aparține Patronatului Importatorilor de Forță de Muncă (PIFM), care invocă o înțelegere cu Ministerul Muncii, potrivit Adevărul Financiar.

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Blocajele din ultimele săptămâni au întârziat recrutările și au generat costuri suplimentare pentru angajatori, relatează sursa citată. Printre domeniile afectate se numără construcțiile, industria prelucrătoare, HoReCa și serviciile, unde firmele apelează la lucrători străini pentru a acoperi posturile pe care nu le pot ocupa de pe piața locală.

Mai multe ocupații eligibile pentru recrutare

Înțelegerea vizează actualizarea metodologiei de stabilire a ocupațiilor deficitare și o nouă listă a profesiilor pentru care poate fi recrutat personal din străinătate. Potrivit PIFM, lista ar urma să fie extinsă de la 289 la aproape 400 de ocupații, iar implementarea măsurilor a început deja.

Patronatul anunță și posibilitatea reducerii la zece zile a termenului pentru includerea unor ocupații noi, la solicitarea celor interesați. Pentru firmele care nu găsesc suficienți candidați în România, schimbarea ar putea permite adaptarea mai rapidă a listei la nevoile de personal.

Miza nu este doar reluarea angajărilor amânate. Întârzierile administrative pot afecta și lucrătorii aflați deja în proces de recrutare sau integrare, inclusiv prin dificultăți în respectarea termenelor legale, potrivit articolului citat.

PIFM cere și alte modificări legislative

PIFM consideră acordul un rezultat parțial și solicită în continuare modificarea în Parlament a OUG 32. Organizația contestă prevederile privind răspunderea angajatorilor și agențiilor de recrutare pentru faptele unor terți, pe care le apreciază drept disproporționate juridic.

Patronatul mai cere ajustarea normelor tranzitorii și includerea ocupațiilor din Grupa majoră 2, despre care susține că au rămas în afara extinderii anunțate. Repornirea portalului și lărgirea listei nu ar rezolva, așadar, toate problemele semnalate de organizație.