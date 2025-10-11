Plata pensiilor private, în dezbaterea Parlamentului. Negrescu: „Dacă afectăm și Pilonul III, românii își pierd încrederea”

Proiectul legii privind plata pensiilor private ajunge, luni, 13 octombrie, în dezbaterea Camerei Deputaților, care va elabora raportul, de admitere sau respingere, care va fi ulterior supus votului plenului.

La proiectul elaborat inițial de specialiștii Autorității de Supraveghere Financiară, care a fost adoptat de Guvern pe 21 august, aleșii din camera superioară a Parlamentului au votat un amendament care prevede că bolnavii de cancer pot primi într-o tranșă fondurile acumulate în contul de pensii private la ieșirea la pensie. Proiectul legii privind plata pensiilor private, prin care persoanele cu afecțiuni oncologice pot solicita retragerea integrală (100%) a fondului acumulat, a fost aprobat pe 29 septembrie de Senat.

Președintele Comisiei de muncă, Adrian Solomon, considera recent că acest amendament care îi vizează pe bolnavii de cancer este „unul de bun simț”.

„Sunt unele boli cronice care sunt duse picioare ani de zile, zeci de ani, chiar. Până la urmă trebuie să știm unde să ne oprim. Senatul văd că ne-a trasat o linie roșie. Vom vedea și noi în cadrul dezbaterilor, dar, după câte simt eu, nu cred că se dorește o acceptare a altor amendamente. Termenul de raport este pe 13 octombrie și o să-l facem pe 13, luni, avem ședință comună cu comisia de buget, tocmai am perfectat programul, iar miercurea viitoare, pe 15 octombrie, poate să intre la votul final în camera, fără probleme”, a declarat pentru Mediafax președintele Comisiei de muncă, Adrian Solomon.

Negrescu: Românii nu vor mai avea încredere

Proiectul privind retragerea sumelor strânse în pensiile private, în procent de doar 30% la pensionare și restul eșalonat pe o perioadă de 8 ani, stârnește nemulțumiri chiar și la o săptămână de când Senatul a aprobat legea modificată.

Proiectul de lege privind limitarea sumei care poate fi retrasă la pensionare, restul plăților urmând să se fac eșalonat, a creat ample discuții în spațiul public.

„Să limitezi și retragerile de la Pilonul 3 de pensii private, care sunt facultative, nu obligatorii ca la Pilonul 2, înseamnă să estompezi elanul românilor de a mai avea pensii private.

Să limitezi și Pilonul 3 la fel ca pe Pilonul 2, înseamnă că lovești puternic piața de plasament financiar din România. Românii nu vor mai avea încredere în pensiile private”, a declarat economistul Adrian Negrescu pentru „Adevărul”.

Acesta a explicat că, în privința Pilonului 2, oamenii trebuie să înțeleagă că nu este vorba de un depozit bancar, de unde scoți câți bani vrei, ci este gândit ca un fond care să te ajute la bătrânețe să suplimentezi pensia pe care o primești de la Pilonul 1.

„Probabil că milioane de români vor primi între 5.000 și 7.000 de euro în cel mai bunn caz, pentru că au contribuit în funcție de cât era salariul, și majoritatea aveau salariul mic. Mulți români vor trebui să găsească alte modalități de economisire, ca să n u devină asistați social la bătrânețe. Ce vor face cu 4.000 de euro la pensie? Trebuie să pună de pe acum bani deoparte pentru bătrânețe”, a declarat Negrescu pentru „Adevărul”.

Glăvan: Pensia de stat poate fi retrasă toată odată? Nu.

Economistul Bogdan Glăvan a explicat pentru „Adevărul” că suntem „pe drumul cel bun” cu legiferarea, după 17 ani în care modul de retragere ar banilor din pensiile private ar fi trebuit stabilit. Potrivit economistului, dincolo de recomandările OCDE, este nevoie de această reglementare, pensiile fiind un venit stabil. El atrage însă atenția asupra excepțiilor introduse de parlamentari.

„Suntem pe drumul cel bun în sensul că în sfârșit se pare că vom avea o lege care să stabilească modul de plată. Și mi-aș dori să nu derapăm, la fel cum s-a întâmplat cu pensiile speciale, în n excepții, să aruncăm legea la gunoi, de fapt, și să creăm portițe și excepții pentru diverse persoane sau categorii de oameni. (…) Pensia de stat poate fi retrasă toată odată? Nu. Și atunci, de ce pensia prin acumulare poate fi retrasă toată odată? De ce avem discuția asta? Dintr-o proastă înțelegere a ce înseamnă lege și a ce înseamnă pensie. (…)

Nu stă în picioare nicio justificare, de fapt. Nu facem decât să devalorizăm legea. Revenind la chestiunea financiară, scopul acestui pilon de pensii este acela de a asigura un venit stabil, un venit care să completeze pensia oferită de stat. Deci, un venit periodic, dacă doriți. Dacă îi luăm deodată, înseamnă că nu să mai avem pe urmă. Deci, am încălcat scopul legii. Scopul inițial al legii”.

„Scopul legii este să instituie o regulă generală. Politicienii, în goana de a împușca niște voturi, nu fac decât o inflație de legi. Care sfidează scopul legii, de fapt. Devalorizează legea”

„Legea de aia se numește lege, scopul legii este să instituie o regulă generală de conduită, de ce vreți dumneavoastră. Deci, o regulă generală. Nu putem reglementa cum trebuie să treacă strada fiecare cetățean. (…) Avem zeci de mii de legi în care ne încurcăm. Care e problema cu ele? Problema cu ele este că prin goana asta disperată de a face pe placul oricui și de a mai împușca niște voturi, nu faci, de fapt, decât să subminezi valorile de bază ale unei legi, anume stabilitatea ei, predictibilitatea. Legea trebuie să fie lege, este ca o bornă, știi că va fi valabilă și la anul.

Noi trăim într-o epocă din asta a depravării legislative, în care se introduc fel de fel de legi și se fac fel de fel de excepții. De ce să facem o excepție doar pentru bolnavii de cancer? Putem găsi justificare să facem excepție pentru multe alte categorii sociale, și dacă am făcut excepție, nu cumva chestia asta dă apă la moară sau justifică alte grupuri sociale sau grupuri de presiune, care mîine vor cere o nouă excepție. Este exact dinamica care ne-a adus să avem pensii speciale peste pensii speciale. Inițial ni s-a spus că trebuie să introducem niște pensii speciale. După care au venit încă 20 de categori profesionale, care au cerut și ele pensii speciale. Deci, asta este problema. Că, de fapt, politicienii, în goana de a împușca niște voturi, nu fac decât o inflație de legi. Care sfidează scopul legii, de fapt. Devalorizează legea”, mai spune economistul.

Ce prevede legea adoptată de Senat

Guvernul a adoptat legea de plată a pensiilor private, pentru cei peste 8,3 milioane de români care au pensii obligatorii administrate privat (Pilon II) și aproape un milion cu pensii private facultative (Pilon III). Însă regulile se aplică şi pentru Pilonul IV.

La 29 septembrie, Senatul României, prima cameră sesizată în cazul inițiativei care modifică modul în care beneficiarii își pot retrage banii din pensii private, a adoptat proiectul.

Potrivit inițiativei, beneficiarii îşi vor putea retrage doar cel mult 30% din suma acumulată la Pilonul II, III sau IV de pensii în momentul ieșirii la pensie.

Restul banilor ar urma să fie retraşi pe parcursul a opt ani, în tranșe lunare de peste 1.251 de lei, adică valoare pensiei minime aflată în plată.

Potrivit proiectului adoptat de Senat, valoarea pensiei oferite de fondul de plată a pensiilor viagere va fi stabilită pentru fiecare membru pe baza activului de care acesta dispune pentru obţinerea unei pensii private, şi se va calcula prin metode actuariale.

În mod similar cu practicile existente in alte state ale Uniunii Europene, este posibilă incasarea de către membrul unui fond de plat ă a unei părţi din activul acumulat. Această plată este de maximum 30% din valoarea activului personal şi se poate realiza doar după obţinerea calităţii de membru al unui fond de plat ă a pensiilor de tip retragere programată sau viagere.

Această opţiune se exercită la cerere, o singură dată, sub form ă de plată unică, acordată inaintea inceperii plăţii pensiilor lunare. În vederea acordării posibilităţii ca membrul unui fond de plată să beneficieze de această tranşă iniţială de maxim 30% din valoarea activului de care dispune la fondul de plată a fost avut în vedere faptul că, în general, toate tipurile de fonduri de pensii private din lume permit retragerea unei sume forfetare (lump sum) sau chiar întreaga sumă acumulată dacă valoarea activului este sub un anumit nivel.