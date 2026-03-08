Planul Guvernului pentru a opri scumpirea carburanților: există cinci scenarii pentru a menține prețul sub 10 lei pe litru

Prețul carburanților ar putea fi limitat sub pragul de 10 lei pe litru, dacă Guvernul decide să reducă temporar unele taxe și accize. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că Executivul analizează cinci scenarii privind evoluția pieței petrolului, iar o decizie ar putea fi luată chiar săptămâna viitoare.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat la Antena 3 CNN că Guvernul are pregătite mai multe variante de intervenție pentru a evita o creștere accentuată a prețurilor la benzină și motorină. Potrivit acestuia, scenariile iau în calcul evoluția conflictului din Orientul Mijlociu și impactul asupra pieței petrolului.

„Statul are pe masă 5 scenarii în funcție de cum continuă aceste evoluții. Eu le-am prezentat și ministrului de Finanțe și am discutat și cu premierul și urmează să intervenim în funcție de cum evoluează situația”, a declarat Bogdan Ivan.

Ministrul a atras atenția că piața petrolului trece printr-o perioadă extrem de tensionată. „Astăzi avem cea mai mare creștere a barilului de petrol săptămânală din 1983, de când sunt date care se colectează pe această piață. Este evident că va urma acest trend. Este evident că deocamdată nu se opresc altercațiile militare în Orientul Mijlociu, ceea ce înseamnă că va trebui să intervenim. Avem mecanisme să intervenim de săptămâna viitoare”, a spus el.

Decizie așteptată săptămâna viitoare

Bogdan Ivan consideră că o hotărâre trebuie luată rapid pentru a preveni depășirea pragului de 10 lei pe litru la pompă.

„Suntem deja hotărâți să activăm diferite mecanisme care vor face tot posibilul ca să nu ajungem la o sumă cu două cifre la pompă. Avem mai multe scenarii, mâine o să fie discutate foarte aplicat împreună și cu ministrul de Finanțe, tocmai pentru a se efectua și în bugetul pe anul 2026 aceste scenarii. Eu cred că săptămâna viitoare va trebui să luăm această decizie”, a explicat ministrul.

Una dintre variantele analizate presupune reducerea temporară a unor taxe și accize, care reprezintă cea mai mare parte din prețul final al carburanților.

„Aceste scenarii presupun ca statul să își reducă o parte din venituri, adică să micșoreze accizele și taxele care compun aproape 70% din prețul final al carburanților, pe o perioadă limitată de timp până când vom reveni la normal după ce se va stinge acest conflict în Orientul Mijlociu”, a precizat Ivan.

Creșterile din România, mai mici decât în alte țări

Ministrul a mai afirmat că, în ultima săptămână, scumpirile la carburanți din România au fost mai mici decât în alte state europene.

„Sunt țări în care avem o creștere de până la 1 leu, 1,5 lei, sub 1 leu. Noi suntem undeva la 40 de bani în plus la motorina standard și la benzina standard, comparativ cu alte state, datorită intervenției noastre directe, atât rute de aprovizionare, cât și pe zona de combatere a creșterii abuzive și nejustificate a prețurilor, a speculei care a mai avut loc acum trei, cinci ani. Pot să vă dau exemplele foarte clare care vin din Germania, unde a crescut cu 1 leu, în Italia a crescut cu 1,5 lei, în Spania cu 0,46 de bani”, a declarat ministrul Energiei.

Motorina ar putea ajunge prima la 10 lei

În ultimii cinci ani, în România accizele și TVA-ul au crescut mai rapid decât prețul țițeiului. În același timp, țara a importat tot mai puțin petrol brut și tot mai multă motorină, ceea ce face ca piața locală să fie influențată puternic de evoluțiile de pe piețele europene.

Anterior, Ministrul Energiei a recunoscut că evoluțiile din Orientul Mijlociu pot influența direct piața din România. Prețul benzinei și al motorinei ar putea crește semnificativ în perioada următoare, iar scenariul unui tarif de 10 lei pe litru nu mai este exclus.

În prezent, statul este principalul beneficiar al prețului carburanților, încasând aproximativ 69% din suma plătită de șoferi la pompă.