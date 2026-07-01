Salariul minim pe economie crește: cât vor primi românii de la 1 iulie și câți angajați sunt vizați de majorare

Începând de miercuri, 1 iulie 2026, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată a fost majorat de la 4.050 de lei la 4.325 de lei lunar, potrivit Hotărârii de Guvern nr. 146 din 12 martie 2026. Creșterea reprezintă un avans de 6,8%, respectiv 275 de lei în valoare brută.

Conform actului normativ, noul salariu minim este stabilit fără includerea sporurilor și altor adaosuri, fiind calculat pentru un program normal de lucru de 166,667 ore pe lună, ceea ce corespunde unui tarif orar de 25,949 lei.

Salariul minim ajunge la aproximativ 2.699 de lei, după aplicarea deducerii de 200 de lei. Creșterea efectivă în mână este estimată la circa 125 de lei.

Datele Ministerului Muncii arată că, în martie 2026, peste 831.000 de salariați erau plătiți la nivelul salariului minim brut garantat în plată. Oficialii estimează însă că măsura va avea un impact mult mai larg, vizând aproximativ 1,76 milioane de angajați din România.

Guvernul a mai adoptat, în aprilie 2026, o ordonanță de urgență prin care salariul minim din sectorul agricol și industria alimentară este corelat cu nivelul salariului minim pe economie.

Executivul a argumentat că măsura era necesară în contextul în care salariul minim din agricultură și industria alimentară era anterior de 4.050 de lei, inferior noului nivel general stabilit la 4.325 de lei.

De asemenea, începând cu 1 iulie, valoarea amenzilor rutiere va crește odată cu majorarea punctului-amendă la 216,25 lei, echivalentul a 5% din salariul minim brut pe țară. Noile valori vor afecta toate clasele de sancțiuni prevăzute de Codul rutier, iar pentru unele dintre cele mai grave abateri șoferii riscă amenzi de până la 4.325 de lei și suspendarea permisului de conducere.