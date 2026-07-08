search
Miercuri, 8 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

„Bomba cu ceas” a economiei românești. Florin Cîțu: Românii ar putea pierde echivalentul unui salariu într-un an

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Fostul premier și ministru al Finanțelor Florin Cîțu lansează un avertisment privind expunerea economiei românești la datoria publică și susține că actualul sistem concentrează prea multe riscuri asupra populației.

Florin Cîțu. FOTO: Facebook
Florin Cîțu. FOTO: Facebook

Cîțu afirmă că băncile din România dețin o pondere mult mai mare din active în titluri de stat comparativ cu media Uniunii Europene. „Băncile românești țin 27,6% din active în titluri de stat — media UE este 9,7%. De aproape trei ori mai concentrat”, a scris fostul premier pe Facebook.

Acesta susține că riscul este transferat în mare parte către cetățeni, prin intermediul sistemului financiar și al pensiilor private. Potrivit lui Cîțu, aproximativ 64% din investițiile Pilonului II de pensii sunt în titluri de stat, iar o parte importantă din restul portofoliului este reprezentată de acțiuni ale unor companii bancare și de stat.

„Bomba cu ceas... tic tac, tic tac. Băncile românești țin 27,6% din active în titluri de stat — media UE e 9,7%. De aproape trei ori mai concentrat. Totuși, riscul este aproape 100% aruncat pe cetățeanul român. Pensia privată (Pilonul II) e investită 64% în titluri de stat, plus încă 28% în acțiuni dominate de bănci și companii de stat — băncile deținând la rândul lor titluri de stat. Depozitele bancare stau pe bilanțurile unui sector bancar cu expunere record pe același stat. Chiar și dacă nu vrea, românul este forțat să crediteze propriul stat — diversificarea e practic imposibilă”, a scris Cîțu.

Fostul ministru al Finanțelor avertizează că un eventual downgrade al României sub categoria „investment grade” ar avea efecte directe asupra populației, prin scumpirea creditelor, deprecierea leului și creșterea inflației.

„Într-un scenariu de downgrade cu un șoc de 200 de puncte de bază pe randamente, pensia scade contabil cu ~10-12%, creditul se scumpește, leul se depreciază, inflația crește din nou”, a susținut Cîțu.

 O gospodărie medie ar putea pierde echivalentul unui salariu mediu net

El afirmă că, într-un astfel de scenariu, o gospodărie medie ar putea pierde echivalentul unui salariu mediu net într-un singur an, fără să aibă o modalitate directă de protecție.

Florin Cîțu mai susține că această concentrare a riscurilor contribuie și la menținerea unei inflații ridicate, afirmând că diferența dintre inflație și dobânzi reprezintă un mecanism prin care costurile datoriei publice sunt transferate către populație.

„P.S. Această concentrare de risc explică și de ce inflația va rămâne, cel mai probabil, peste estimările oficiale: inflația peste dobânzi este mecanismul prin care costul datoriei se transferă tăcut de la stat la cetățean. Este exact ce observăm din 2022 încoace: patru ani în care dobânzile la economiile populației (si randamente de stat) au stat sistematic sub inflație”, a conchis fostul premier.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump spune că armistițiul cu Iranul „s-a terminat”. „Este o țară bolnavă”
digi24.ro
image
”Dacia Striker arată izbitor”. Cea mai frumoasă mașină românească i-a cucerit pe cei de la Top Gear. Și costă sub 25.000 euro
stirileprotv.ro
image
A doua zi a summitului NATO. Mark Rutte reafirmă angajamentul pentru apărare și transmite un mesaj Rusiei: „Nu vă jucați cu noi”
gandul.ro
image
ANUNȚUL momentului! Ce a decis Marine Le Pen în privința candidaturii sale la președinția Franței
mediafax.ro
image
Plecat de la U Craiova fără minut jucat, semnează în Portugalia, la prima echipă a lui Cristiano Ronaldo!
fanatik.ro
image
Cum a reușit profesorul Mihail Iordache – Bossul din Câmpina – să scoată pe bandă rulantă elevi de nota 10 la Bacalaureat: „I-am ținut în cantonament până i-a luat somnul”
libertatea.ro
image
Primul sondaj după căderea Guvernului Bolojan. Cine e liderul politic în care românii au acum cea mai mare încredere
digi24.ro
image
Le mai recunoști? Fostele prezentatoare ale știrilor sportive au atras toate privirile la evenimentul lui Cătălin Botezatu
gsp.ro
image
S-a terminat! A venit cel mai dureros anunț în privința lui Leo Messi
digisport.ro
image
Proprietarii azilelor private cer schimbarea sistemului. Cât plătește statul pentru îngrijirea unui beneficiar
click.ro
image
Hărțile noului val de căldură extremă. Cum se deplasează în Europa. Un blocaj atmosferic aduce maxime termice de 45 de grade Celsius
antena3.ro
image
China devastează ultima redută a industriei germane
zf.ro
image
Rezultatele finale la Evaluarea Naţională 2026 au fost publicate. Câţi elevi au media 10
observatornews.ro
image
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
cancan.ro
image
Casa de Pensii schimbă ziua în care livrează pensiile pe card. Care pensionari primesc banii după 20 iulie?
newsweek.ro
image
FOTO. Corina Caragea, imagini incendiare în costum de baie. Prezentatoarea de la PRO TV, apariție wow în vacanța din Puglia
prosport.ro
image
Nicușor Dan, despre ce au discutat Mirabela Grădinaru şi Donald Trump la Ankara. Imaginea momentului de la summit-ul NATO
playtech.ro
image
Vladimir Screciu, lovitură pentru Universitatea Craiova! Cum ar putea arăta primul 11 la meciul tur cu ML Vitebsk. Exclusiv
fanatik.ro
image
Putin a ajuns în cea mai grea situație din ultimii 25 de ani. S-a spulberat mitul invincibilității Rusiei
ziare.com
image
"Nu-mi face faze d-astea!" Anca Surdu "rupe" tăcerea după scenele din parcare cu Denis Alibec
digisport.ro
image
Tot ce trebuie să știi despre Beach, Please! 2026. Programul pe zile, artiștii confirmați și condițiile de acces
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Așa ceva mai vezi doar în filme! Cum arată vila de 2 milioane de euro a lui Costel Biju. A ales doar mobilă de lux. Are inclusiv o cameră VIP, pentru oaspeți, dotată cu jacuzzi / VIDEO
romaniatv.net
image
PAPARAZZI Cristina Guță, la cumpărături! Soția lui Nicolae Guță a ieșit din casă cu tot aurul pe ea pentru un mop FOTO și VIDEO
mediaflux.ro
image
Uite cine-l poate opri pe Messi! Povestea crudă a copilăriei lui Murat Yakin + derapajul cu Andi Brehme: „Te voi bate atât de rău, încât nu vei mai ști cine ești!”
gsp.ro
image
Cum acționa unul dintre cei mai teribili prădători sexuali de copii în România zilelor noastre. De șase ani droghează și violează tineri, iar instanța de judecată ține dosarele pe rol
actualitate.net
image
Coșmarul trăit de o familie de imigranți mutată de stat într-o vilă de 250.000 de lire: „O urâm! Ne e frică să ieșim din casă”
actualitate.net
image
Adela Popescu și Radu Vâlcan au schimbat Bucureștiul pe viața la țară. Noi imagini cu casa de la Șușani: „Ne-am mutat sediul aici și sunt foarte încântată”
click.ro
image
Marina Almășan și Sorin Mărcuș, prima apariție împreună! Ce declarații au făcut despre nuntă? „Ne-am găsit: sacul și peticul!”
click.ro
image
Ținuta aleasă de Mirabela Grădinaru pentru întâlnirea cu Donald Trump. Cum s-a îmbrăcat partenera lui Nicușor Dan
click.ro
Vincent Perez (stânga) și Isabelle Adjani (dreapta) în „Regina Margot” 1994, profimedia 0018653460 jpg
Regina nimfomană și-a scandalizat curtea. Își alimenta ”frumusețea” din partidele nonșalante de amor cu adoratorii săi
okmagazine.ro
Brad Pitt și iubita Ines de Ramon foto Instagram jpg
Ce bine le stă împreună! Brad Pitt a pozat cu iubita sa tinerică. Are intenții serioase cu Ines de Ramon?
clickpentrufemei.ro
Cercetări în apropierea Zonei Arheologice Tula (© Gerardo Peña, INAH)
Panouri decorative ale unei piramide, rupte și îngropate alături de șase copii sacrificați, în urmă cu 800 de ani
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
A comandat chiftele la un restaurant „tradițional românesc” de pe litoral, dar ce a primit în farfurie l-a șocat: „Când am chemat șeful de sală, a dat din umeri”
image
Adela Popescu și Radu Vâlcan au schimbat Bucureștiul pe viața la țară. Noi imagini cu casa de la Șușani: „Ne-am mutat sediul aici și sunt foarte încântată”

OK! Magazine

image
Virgin la altar, un rege a primit în patul său un „instructor sexual”, ca să-l învețe să conceapă un moștenitor cu regina

Click! Pentru femei

image
Ce bine le stă împreună! Brad Pitt a pozat cu iubita sa tinerică. Are intenții serioase cu Ines de Ramon?

Click! Sănătate

image
Există o legătură între pierderea auzului și demență?