Petrotel-Lukoil pregătește repornirea rafinăriei din Ploiești. Primul transport de țiței, așteptat la Constanța până pe 20 noiembrie

Rafinăria Petrotel-Lukoil din Ploiești se pregătește să reia activitatea după 13 luni de la suspendarea producției. Compania a contractat un transport de țiței kazah, care ar urma să ajungă în Portul Constanța până la 20 noiembrie 2026. Pentru aducerea materiei prime la rafinărie este necesară coordonarea cu Oil Terminal și CONPET.

Rafinăria Petrotel-Lukoil din Ploiești se pregătește să reia activitatea Foto: arhivă

Echipele tehnice au verificat și pregătit instalațiile în ultima lună, iar centrala de cogenerare CET Petrotel a fost deja pornită. Potrivit lui Dan Dănulescu, inginer-șef în cadrul companiei, instalațiile au fost revizuite și recalibrate, iar rafinăria este pregătită să înceapă procesul de repornire.

Conducerea Petrotel a informat Ministerul Energiei despre transportul de țiței și despre etapele necesare pentru ca acesta să ajungă la Ploiești. Oil Terminal urmează să se ocupe de preluarea și descărcarea transportului în port, iar CONPET asigură transportul țițeiului către rafinării.

Transportul conține țiței din Kazahstan

Potrivit companiei, țițeiul contractat este de origine kazahă și respectă condițiile impuse de sancțiunile internaționale ale Uniunii Europene, Statelor Unite și Marii Britanii. Petrotel susține că fondurile și resursele utilizate pentru acest transport nu provin din Federația Rusă și nu vor avea destinația Rusia.

Pentru transportul materiei prime de la Constanța la Ploiești, compania solicită sprijinul Ministerului Energiei în coordonarea cu Oil Terminal și CONPET. Statul român este acționar majoritar al celor două companii prin Ministerul Energiei.

„Astăzi, rafinăria este pregătită să înceapă procesul de repornire. CET Petrotel a fost deja pornită, iar din punct de vedere tehnic este important ca următoarele etape să poată continua înainte de venirea înghețului”, a declarat Dan Dănulescu pentru Mediafax

Rafinăria are datorii de peste 1,5 miliarde de lei

Petrotel și-a suspendat activitatea în octombrie 2025, după încheierea lucrărilor de mentenanță. Rafinăria a intrat în insolvență în august 2026, iar datoriile admise în tabelul preliminar al creanțelor depășesc 1,5 miliarde de lei.

Procedura de insolvență a fost prezentată drept o soluție pentru protejarea activelor, păstrarea locurilor de muncă și identificarea unei variante de reluare a producției cu respectarea sancțiunilor internaționale.

Petrotel este a treia cea mai mare rafinărie din România, cu o cotă de aproximativ 20% din capacitatea națională de rafinare. Unitatea face parte din grupul Lukoil și se află printre entitățile companiei ruse aflate sub supravegherea extinsă a statului român.