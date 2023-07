Pandele spune că a plătit pentru intervențiile televizate: „Îmi dați voi înapoi că am făcut rating?”

Primarul orașului Voluntari, Florentin Pandele, a susținut într-o intervenție la România TV că trebuie să plătească postului de televiziune pentru intervențiile sale din ultimele zile privind scandalul azilelor groazei, care a dus la demisia soției sale, fostul ministru al Familiei, Gabriela Firea.

Într-un schimb de replici cu moderatorul de la România TV, soțul Gabrielei Firea, Florentin Pandele, primarul orașului Voluntari, a susținut, potrivit unui videoclip postat de Aktual24, că trebuie să dea bani postului de televiziune.

Pandele: „Prelipceanu (Cosmin Prelipceanu, Digi24 – n.red.)… l-am sunat de 20 de ori, am sunat unul dintre actionari si am spus ‘Da-mi dom’le numarul’. Mi-a dat numarul, l-am sunat de 20 de ori, i-am dat mesaje, nu mi-a dat dreptul sa intru si sa dau dreptul la replica. La B1 nu-mi da voie pentru ca acolo este la comanda Sorin Oancea, are comanda de decimare, clara! N-am unde sa intru. Unde sa ma duc?”

Moderator: „Domnu’ Pandele, de la 4.00 pana la 6.00 ati stat in direct la Romania TV. De la 06.00 la 08.00 ati stat in direct la Realitatea TV, de la 9.15 pana la aproape 11.00 ati fost in direct iara la Romania TV”.

Pandele: „Pai voi stiti cat am de platit? Intrebati-l pe Sebi Ghita cat am de platit pentru faptul ca… da? Dupa cat am de platit, imi dati voi inapoi ca am facut rating?”

Chestionat cu privire la plată, Florentin Pandele a susținut că a făcut o glumă cu trimitere la Sebastian Ghiță, patronul postului de televiziune, moment în care angajatul televiziunii a punctat „greșită glumă”.

Scandalul „azilelor groazei”

La nici o lună de la preluarea guvernării, PSD s-a confruntat cu prima problemă gravă din mandatul de premier al lui Marcel Ciolacu. Investigațiile jurnalistice și anchete ale procurorilor au arătat deficiențele sistemului de asistență socială în cazul bătrânilor și persoanelor cu dizabilități, precum și tăcerea și complicitatea autorităților și chiar, în unele cazuri, ale decidenților politici. Prinși în scandal au fost Gabriela Firea și Marius Budăi, care au fost nevoiți să demisioneze din funcțiile de ministru al Familiei, respectiv al Muncii.

În urma scandalului, sansele ca cei doi să revină prea curând în politica de vârf sunt reduse. În cazul Gabrielei Firea, prezentată până de curând de conducerea partidului drept candidat PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei, formațiunea va reevalua susținerea fostului ministru. De altfel, odată cu demisia din Guvern, Firea s-a autosuspendat din structurile de conducere ale partidului.