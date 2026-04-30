Joi, 30 Aprilie 2026
Adevărul
Otokar preia Automecanica Mediaș. Tranzacție de 85 milioane de euro în industria de apărare

Compania turcă Otokar a semnat un acord pentru preluarea societății Automecanica și a unității sale de producție din Mediaș, într-o tranzacție estimată la circa 85 de milioane de euro. Finalizarea achiziției depinde de obținerea aprobărilor de reglementare la nivel local.

Blindate ușoare COBRA II FOTO Otokar
Prin această investiție, compania reafirmă angajamentul pe termen lung faţă de dezvoltarea unei capabilităţi naţionale de producţie în domeniul apărării, în conformitate cu obligaţiile asumate în cadrul Programului COBRA II ATBTU, a transmis Otokar printr-un comunicat remis Agerpres.

Acordul de preluare a 96,77% din capitalul social al Automecanica a fost semnat pe 29 aprilie 2026, ca urmare a urma procesului demarat în ianuarie 2026. Tranzacția este evaluată la circa 85 de milioane de euro.

Astfel, investiția transformă Otokar într-un producător de echipamente de apărare cu activitate industrială în Uniunea Europeană, un pas considerat strategic, care îi oferă companiei o poziție mai solidă în cadrul achizițiilor militare europene, potrivit comunicatului, se mai arată în comunicat.

„Această investiţie reprezintă o expresie concretă a angajamentului pe termen lung al Otokar faţă de România. Prin acest acord, nu ne limităm la îndeplinirea unui contract, ci contribuim la suveranitatea industrială a României şi la capacitatea sa de a susţine apărarea aliată pe Flancul Estic al NATO”, a declarat directorul general al companiei turce, Aykut Ozuner.

Procesul de achiziţie nu a afectat ritmul programului, mai spun reprezentanții companiei. Vehiculele produse în Turcia în cadrul Programului COBRA II ATBTU au fost deja fabricate, livrate în România şi sunt în prezent în dotarea Forţelor Armate Române. În paralel, toate pregătirile de producţie la facilitatea din Mediaş au fost finalizate, iar fazele iniţiale ale producţiei locale sunt în desfăşurare.

Demararea operaţiunilor complete de asamblare este programată pentru iunie 2026.

Facilitatea de producţie din Mediaş se întinde pe o suprafaţă de aproximativ 140.000 de metri pătraţi şi are în prezent peste 250 de angajaţi - muncitori şi personal tehnic. Unitatea este complet echipată cu infrastructură şi autorizaţiile necesare producţiei în serie de vehicule blindate, conform cerinţelor NATO.

„Fiecare etapă a ciclului de fabricaţie COBRA II va fi realizată pe teritoriul României, de echipe româneşti instruite la standarde internaţionale. Nu este vorba despre un transfer de produse finite - ci de un transfer de know-how, de procese industriale şi de competenţă tehnică. Într-un peisaj al apărării în care statele caută tot mai mult să dezvolte capabilităţi de producţie proprii, în loc să depindă de echipamente importate, acest model poziţionează România ca naţiune producătoare activă în ecosistemul industrial al NATO. Totodată, deschide noi oportunităţi de export: vehiculele produse la Mediaş pot constitui platformă de integrare a României în lanţurile de aprovizionare europene şi NATO, generând valoare economică şi strategică de durată, cu mult dincolo de cadrul contractului actual”, transmit reprezentanţii companiei.

În noiembrie 2024, Otokar a semnat un contract cu Romtehnica pentru livrarea a 1.059 de vehicule blindate uşoare tactice pe roţi 4x4 COBRA II către Ministerul Apărării Naţionale al României. Contractul, în valoare de aproximativ 4,26 miliarde lei (circa 857 de milioane de euro, fără TVA), reprezintă unul dintre cele mai importante programe de achiziţie de vehicule militare din Europa în ultimii ani.

În cadrul programului, o parte semnificativă a vehiculelor urmează să fie produsă local, în cadrul unui amplu cadru de cooperare industrială menit să sprijine dezvoltarea sectorului de apărare al României şi să consolideze postura de descurajare şi apărare a NATO pe Flancul Estic al Alianţei.

Otokar este furnizor strategic al NATO şi al Organizaţiei Naţiunilor Unite, cu peste 33.000 de vehicule militare în serviciu activ în aproape 50 de ţări şi în inventarele a peste 80 de utilizatori finali din întreaga lume. Vehiculele blindate ale companiei sunt validate în condiţii climatice diverse şi în medii operaţionale cu risc ridicat, fiind exportate în prezent în nouă ţări europene.

Otokar face parte din Koc Group, cel mai mare conglomerat industrial şi de servicii din Turcia, care aniversează în 2026 un secol de activitate. Fondată în 1963, Otokar este cel mai mare exportator de vehicule terestre din Turcia pentru al doilea an consecutiv.

Compania proiectează şi fabrică o gamă largă de produse pentru industria de apărare, incluzând vehicule blindate tactice pe roţi în configuraţiile 4x4, 6x6 şi 8x8, vehicule blindate pe şenile, vehicule fără pilot şi sisteme de turelă.

