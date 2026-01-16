Automecanica Mediaș, în linie dreaptă pentru producția de vehicule blindate COBRA II destinate Armatei Română

Fabrica Automecanica SA Mediaș, unde se lucrează pentru liniile de producție, asamblare și testare ale vehiculului blindat COBRA II 4×4, destinate Armatei Române, este pregătită să joace un rol strategic în menținerea capacității operaționale a vehiculelor de luptă.

În cadrul colaborării dintre industria românească de apărare și Ministerul Apărării Naționale, Automecanica SA Mediaș se află într-un stadiu avansat de pregătire pentru producția vehiculelor blindate tactice COBRA II 4×4.

Uzina din Mediaș a prezentat liniile de producție, asamblare și testare, precum și tehnologiile utilizate pentru acest model de vehicul militar. Modelele sunt proiectate conform standardelor NATO și pot fi adaptate unei game largi de misiuni militare. Ele au motor diesel de 360 CP, ating viteza maximă de 110 km/h și dezvoltă o autonomie de până la 700 km.

Producția acestor blindate vine în contextul în care anul 2025 a adus dotări semnificative pentru Armata Română. Potrivit unei informări a Ministerului Apărării, cele mai importante livrări au fost realizate către Forțele Terestre, care au primit 194 de vehicule blindate tactice 4×4 Cobra-2, dintr-un total de 278 comandate din Turcia, restul urmând să fie fabricate din România. Tot pentru Forțele Terestre au fost livrate 122 de transportoare blindate Piranha-5.

Pe lângă vehiculele blindate, Armata Română a mai primit, în 2025, 495 de camioane IVECO, rachete PAC-3 pentru sistemul antiaerian PATRIOT, vehicule blindate 4×4 JLTV destinate forțelor pentru operațiuni speciale, echipamente CBRN, de comunicații și IT, precum și 54 de sisteme antiaeriene portabile Chiron, achiziționate din Coreea de Sud.

Uzina din Mediaș poate juca un rol activ în menținerea capacității operaționale a vehiculelor de luptă occidentale utilizate în Ucraina, precum și în asigurarea suportului logistic regional.

Prezența Rheinmetall, grupul german care a preluat acționariatul majoritar al uzinei, în România contribuie la reducerea timpilor de reacție și la consolidarea lanțurilor de aprovizionare pentru forțele aliate dislocate pe flancul estic al NATO.

Camioanele montate, remorcile și vehiculele speciale produse de Automecanica Mediaș completează portofoliul de vehicule militare al grupului, în special în segmentul camioanelor militare, unde Rheinmetall MAN Military Vehicles este un actor major la nivel mondial.

