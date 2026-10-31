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Orașul european care trăiește în viitor. Este în top 10 al celor mai inovatoare orașe din lume

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Un oraș european a ajuns în top 10 al celor mai inovatoare centre urbane din lume, într-un clasament în care primele poziții sunt ocupate de metropole din Asia și Statele Unite.

Panoramă din Londra
Panoramă din Londra Foto: aiesec.uk

Londra, cel mai bine clasat oraș european

Londra ocupă locul 8 în clasamentul celor mai inovatoare 100 de centre din lume (clustere - n.r.), realizat de Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI) în cadrul Indicelui Global al Inovării 2026. Capitala britanică și-a păstrat poziția față de anul precedent și este orașul european aflat cel mai sus în ierarhie.

Înaintea Londrei se află centre din China, Japonia, Coreea de Sud și Statele Unite. Clasamentul este condus de clusterul Shenzhen - Hong Kong -Guangzhou, urmat de Tokyo - Yokohama și San Jose - San Francisco. New York ocupă locul 7, imediat înaintea capitalei britanice, iar Boston - Cambridge se află pe poziția a noua.

Pentru realizarea topului, cercetătorii au analizat unde se inventează tehnologii noi, unde se desfășoară cercetare științifică și unde investitorii finanțează companii aflate la început de drum. În cazul Londrei, zona luată în calcul are aproximativ 10,9 milioane de locuitori.

Aproape 10.000 de cereri de brevet în cinci ani

Cifrele din raport arată amploarea activității de inovare din capitala britanică. În perioada analizată, au fost înregistrate 9.780 de cereri internaționale de brevet, adică solicitări prin care inventatorii cer protecție pentru ideile și tehnologiile dezvoltate.

În același interval, cercetătorii din zonă au publicat 154.833 de articole științifice, iar companiile au atras investiții prin 10.157 de tranzacții de capital de risc.

Aceste investiții sunt importante mai ales pentru startup-uri, companii tinere care încearcă să transforme o idee într-un produs sau serviciu care poate fi vândut. Iar Londra este unul dintre cele mai active centre din lume la acest capitol, ocupând locul al treilea între primele zece zone din clasament, după numărul tranzacțiilor de acest tip.

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Foto: wipo.int

De menţionat că toate cele trei cifre - cererile de brevet, articolele științifice și investițiile - sunt cumulate pentru o perioadă de cinci ani, nu reprezintă rezultate pentru un singur an.

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Patru din zece invenții sunt dezvoltate împreună cu specialiști din alte țări

Unul dintre cele mai interesante detalii din raport este legat de colaborările internaționale. Aproximativ 40% dintre cererile de brevet asociate Londrei sunt realizate împreună cu inventatori care lucrează în afara zonei analizate de raport.

Printre cele mai importante centre cu care colaborează inventatorii londonezi se numără Montréal, San Jose - San Francisco și München. Cu alte cuvinte, o parte importantă dintre invențiile asociate capitalei britanice sunt rezultatul muncii unor echipe care colaborează peste granițe.

Legăturile internaționale sunt și mai puternice în cercetarea științifică. Potrivit raportului, 87% dintre articolele științifice asociate Londrei sunt realizate împreună cu organizații din afara zonei. Printre cei mai importanți parteneri se numără instituții din Oxford, Amsterdam - Rotterdam și Cambridge.

Raportul identifică și organizațiile care contribuie cel mai mult la activitatea de cercetare și invenție din capitala britanică.

În privința brevetelor internaționale, primul loc îi revine companiei Nicoventures Trading Limited, cu 1.202 de cereri, reprezentând 16% din totalul analizat. Pe locul al doilea se află British Telecommunications, cu 418 cereri și o pondere de 6%, iar DeepMind Technologies ocupă poziția a treia, cu 232 de cereri, echivalentul a 3%.

În mediul universitar, University College London (UCL) conduce clasamentul, cu 7.898 de articole științifice, adică 26% din totalul publicațiilor luate în calcul. Urmează Imperial College London, cu 7.425 de articole (25%), și King's College London, cu 3.531 de articole (12%).

Prezența unor companii precum DeepMind, cunoscută pentru activitatea în domeniul inteligenței artificiale, și rezultatele universităților arată cât de strâns sunt legate cercetarea și dezvoltarea tehnologică în Londra.

Ce se „inventează" în Londra

Datele OMPI arată că invențiile asociate Londrei acoperă domenii foarte diferite.

Cele mai multe cereri de brevet sunt legate de bunuri de consum, care reprezintă 16% din total. Urmează tehnologia calculatoarelor, cu 14%, și comunicațiile digitale, cu 12%. Tehnologia medicală și industria farmaceutică au fiecare câte 7%, iar biotehnologia reprezintă 6%.

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Foto: wipo.int

În cercetarea științifică, medicina clinică ocupă primul loc, cu 16% dintre publicații, tehnologia reprezintă 13%, ingineria și chirurgia câte 9%, iar științele sociale și umaniste, științele medicale și biologia fundamentală au fiecare câte 8%.

Londra nu este singurul oraș din Regatul Unit prezent în clasamentul celor mai inovatoare 100 de centre din lume. Cambridge ocupă locul 71, Oxford se află pe 85, iar Manchester pe 97. Toate trei au coborât față de ediția precedentă, în timp ce Londra și-a păstrat poziția a opta.

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