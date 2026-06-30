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Video Oficiali NATO, vizită pe șantierul Secțiunii 2 de pe autostrada Sibiu-Pitești. CNAIR anunță noi avansuri

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Lucrările de execuție pe Secțiunea 2 (Boița - Cornetu) a Autostrăzii Sibiu-Pitești (A1) înregistrează progrese pe sectoarele autorizate, conform datelor transmise de Cristian Pistol, Directorul General al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Autostrada Sibiu Pitești, șantierul Boița
CNAIR anunță noi avansuri pe Secțiunea 2 a autostrăzii Sibiu-Pitești FOTO Daniel Guță / Adevărul

Deși Acordul Revizuit de Mediu nu a fost încă emis pentru totalul celor 31,33 km ai secțiunii, asocierea de constructori turci Mapa-Cengiz activează în prezent cu un efectiv de 650 de muncitori și 200 de utilaje.

În acest moment, activitatea este concentrată simultan pe nouă viaducte și trei tuneluri. La nivelul viaductelor, unde stadiul fizic variază între 14% și 87%, se execută lucrări la piloți, elevații și suprastructură, în funcție de faza specifică a fiecărui obiectiv.

În ceea care privește structurile subterane, la tunelul Balota, cu o lungime de 500 de metri, stadiul fizic a ajuns la 3%, fiind executați lucrări la portalul de intrare și excavări pe o lungime de 27 de metri în galeria dreaptă.

La tunelul Robești, lung de 900 de metri, stadiul fizic este de aproximativ 36%, ambele galerii fiind deja străpunse, iar în prezent se montează hidroizolația și se betonează căptușeala.

Pentru tunelul Boița 1, cu lungimi ale galeriilor de 264, respectiv 247 de metri, progresul fizic este de circa 21%, fiind excavați 26 de metri din galeria dreaptă și 106 metri din galeria stângă.

Concomitent, pe șantier se mai execută lucrări de terasamente, constând în excavații și umpluturi, consolidări prin torcretare și turnări de rigole pentru scurgerea apelor pluviale. Extinderea completă a fronturilor de lucru depinde însă de eliberarea Acordului Revizuit de Mediu, document obligatoriu pentru emiterea tuturor Autorizațiilor de Construire.

Pe întregul traseu al Secțiunii 2 vor fi construite în total 7 tuneluri cu o lungime cumulată de aproximativ 5 kilometri, 24 de poduri și 24 de viaducte ce însumează circa 11 kilometri. Valoarea totală a contractului este de 4,250 miliarde de lei, fără TVA, iar finanțarea este asigurată prin Programul Transport 2021-2027.

Interes geostrategic al NATO

La rândul său, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere﻿ (CNAIR) a informat că un număr de 30 de ofiţeri ai Corpului Multinaţional Sud-Est de la Sibiu cu expertiză în domeniul logistic, de infrastructură şi contractare au efectuat, marţi, 30 iunie 2026, o vizită de documentare şi informare în şantierul Secţiunii 2 (Boiţa-Cornetu) a autostrăzii Sibiu-Piteşti (A1).

Vizita oficialilor Alianței Nord-Atlantice a vizat 2 componente majore în șantier: accesul în puncte cheie din șantier în zona Boița-Câineni-Robești sub coordonarea oficialilor asocierii de constructori turci Mapa-Cenghiz și discuții de informare cu privire la evoluția lucrărilor în cadrul Organizării de Șantier de la Câineni.

„Documentarea reprezentanţilor Corpului Multinaţional Sud-Est de la Sibiu în şantierul Secţiunii 2 a vizat înţelegerea parametrilor structurali şi a claselor de încărcare utilizate în proiectarea lucrărilor de artă (poduri şi viaducte majore), precum şi corelarea acestora cu clasele militare de încărcare (MLC) specifice tehnicii militare”, se arată într-un comunicat al CNAIR.

Potrivit CNAIR, un alt aspect al documentării a vizat și caracteristicile geometrice și de gabarit al celor 3 tuneluri (Balota, Robești și Boița 1) aflate în prezent în lucru necesare pentru transporturile multinaționale agabaritice.

Secţiunea 2 (Boiţa - Cornetu), în lungime de 31,33 km, are pe traseu 7 tuneluri (aproximativ 5 km), 24 de poduri şi 24 de viaducte (circa 11 km), fapt ce îi conferă şi o importanţă geostrategică în contextul în care aceasta va străpunge Munţii Carpaţi.

După finalizare, acest tronson montan care va traversa Carpaţii va asigura mult aşteptata conexiune rutieră de mare viteză între regiunile istorice ale României, pe axa Est-Vest (Banat, Transilvania, Muntenia şi Dobrogea), pe o distanţă de aproximativ 850 km, precizează oficialii CNAIR.

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