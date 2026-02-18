search
Miercuri, 18 Februarie 2026
Adevărul
Al doilea tunel de autostradă de pe Valea Oltului a intrat în șantier, la Boița, unde viaductele deja aflate în construcție au schimbat radical înfățișarea comunei de pe traseul viitoarelor autostrăzi A1 Sibiu – Pitești și A13 Sibiu – Făgăraș.

Lucrări în zona viitorului tunel Boița. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL
Lucrări în zona viitorului tunel Boița. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL

Până recent, localitatea Boița din județul Sibiu le oferea călătorilor priveliștea pitorească a unui sat românesc patriarhal, așezat la intrarea în defileul Oltului și înconjurat de Munții Făgăraș, Lotrului și Cindrel.

Comuna traversată de un lanț de viaducte

Cetatea medievală Turnu Roșu și o biserică veche de peste două secole dominau imaginea satului traversat în grabă de cei care circulau pe DN 7 Sibiu – Râmnicu Vâlcea.

În ultimul an, înfățișarea Boiței s-a schimbat treptat, iar în prezent localitatea este traversată de un șir de viaducte aflate în șantier, cu piloni uriași de beton, înfipți în dealurile care o înconjoară. Unele pasaje se vor înălța peste casele localnicilor, înșirate în văi.

Comuna cu 1.500 de locuitori, reînființată în 2004, după mai bine de jumătate de secol în care fusese doar sat aparținător orașului Tălmaciu, a devenit „Kilometrul Zero” al autostrăzilor Sibiu – Pitești (A1) și Sibiu – Făgăraș (A13). Cele două autostrăzi aflate în șantier și Drumul Național 7 vor fi conectate prin nodul Boița, plănuit să devină unul dintre cele mai spectaculoase noduri rutiere din România.

În vara anului 2024, la Boița, au început lucrările la primul viaduct de pe Lotul 2 Boița – Cornetu (31 de kilometri) al Autostrăzii Sibiu – Pitești. În 2025 au intrat în lucru alte patru viaducte, iar șantierul de la Boița a fost extins pe 4,5 kilometri. Potrivit oficialilor Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), progresul lucrărilor la cele cinci viaducte a ajuns la cel puțin 50 la sută.

Autostrada Sibiu Pitești la Boița Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (23) JPG
Imaginea 1/10: Autostrada Sibiu Pitești la Boița Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (23) JPG
Autostrada Sibiu Pitești la Boița Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (23) JPG
Autostrada Sibiu Pitești la Boița Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (19) JPG
Autostrada Sibiu Pitești la Boița Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (20) jpg
Autostrada Sibiu Pitești la Boița Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (21) jpg
Autostrada Sibiu Pitești la Boița Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (17) JPG
Autostrada Sibiu Pitești la Boița Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (13) JPG
Autostrada Sibiu Pitești la Boița Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (12) jpg
Autostrada Sibiu Pitești la Boița Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (16) JPG
Autostrada Sibiu Pitești la Boița Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (18) JPG
Autostrada Sibiu Pitești la Boița Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (15) JPG

Recent, Ministerul Transporturilor a emis autorizația de construire pentru încă trei viaducte și pentru Tunelul Boița, în lungime de aproximativ 270 de metri, prelungind astfel șantierul la aproape șase kilometri.

„Au început operațiunile premergătoare pentru Tunelul Boița 1. Acesta este format din două galerii: 264 de metri (galeria dreaptă) și 247 de metri (galeria stângă)”, a informat recent Cristian Pistol, directorul CNAIR.

Potrivit oficialului, peste 300 de muncitori sunt mobilizați pe șantierul de la Boița și la construcția Tunelului Robești, iar stadiul fizic al lucrărilor la Lotul Boița – Cornetu a depășit opt la sută. În prezent, constructorii turci pot lucra doar pe aproximativ șase kilometri din traseu.

„Ritmul va crește exponențial pe măsură ce vom elibera autorizațiile de construire pentru restul sectoarelor, odată cu emiterea Acordului de Mediu revizuit”, a afirmat reprezentantul CNAIR.

Șapte tuneluri noi pe Valea Oltului

Pe segmentul Boița – Cornetu, de pe Valea Oltului, vor fi construite șapte tuneluri. Două dintre acestea, unul de 270 de metri și altul de 360 de metri, vor fi realizate în zona localității Boița, la intrarea în defileu, pe partea dreaptă a văii.

Citește și: Autostrada Sibiu - Pitești intră optimist în 2026. Primii kilometri și premierele de pe autostrada transcarpatică

Alte două tuneluri, cu o lungime totală de aproximativ 1,39 kilometri (unul dintre ele depășind 1.000 de metri), vor fi construite în zona Lazaret, pe partea stângă a văii. În aceeași zonă va fi realizat și un ecoduct peste DN 7, râul Olt și calea ferată de pe Valea Oltului.

Autostrada Sibiu Pitești la Boița Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (12) jpg
Imaginea 1/8: Autostrada Sibiu Pitești la Boița Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (12) jpg
Autostrada Sibiu Pitești la Boița Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (12) jpg
Autostrada Sibiu Pitești la Boița Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (7) jpg
Autostrada Sibiu Pitești la Boița Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (11) jpg
Autostrada Sibiu Pitești la Boița Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (6) jpg
Autostrada Sibiu Pitești la Boița Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (10) jpg
Autostrada Sibiu Pitești la Boița Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (5) jpg
Autostrada Sibiu Pitești la Boița Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (14) JPG
Autostrada Sibiu Pitești la Boița Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (13) JPG

Un alt tunel, de 1,6 kilometri, va fi construit la vest de localitatea Câinenii Mari, pe versantul stâng al defileului. În zona amenajării hidroenergetice de la Robești, traseul va traversa versantul printr-un tunel de aproximativ 900 de metri, aflat în șantier (video), urmat de un alt tunel de circa 455 de metri.

„La Tunelul Robești s-au excavat deja 332 metri din galeria stângă și 351 metri din galeria dreaptă. Lucrările au început acum și pe sensul dinspre Sibiu”, informa Cristian Pistol.

Citește și: Cele mai complexe noduri de autostradă din România, în șantier. Cum sunt construite marile conexiuni de la Boița și Pașcani

Contractul pentru proiectarea și execuția lucrărilor la Lotul 2 Boița – Cornetu, în valoare de peste 4,2 miliarde de lei, fără TVA, a fost semnat în 2022 de statul român și asocierea Mapa – Cengiz, cu termen de finalizare în 2028. Pe cei 31 de kilometri de pe Valea Oltului vor fi construite, pe lângă cele șapte tuneluri, un ecoduct în zona Lazaret și 48 de poduri, pasaje și viaducte.

Nodul spectaculos de la Boița

În prezent, o treime din cei 122 de kilometri ai Autostrăzii A1 Sibiu – Pitești sunt deschiși circulației, între Sibiu și Boița (14 km) și între Curtea de Argeș și Pitești (30 km). Segmentul montan, între Boița și Curtea de Argeș, rămâne cel mai dificil și are termen de finalizare în perioada 2027–2028.

Boița va deveni nod de legătură între Autostrada A1 Sibiu – Pitești și Autostrada A13 Sibiu – Făgăraș. Autostrada Făgărașului va avea aproximativ 70 de kilometri, iar cele patru tronsoane ale sale au termen de finalizare în perioada 2027–2028.

„Nodul rutier Boița va cuprinde numeroase poduri, pasaje și viaducte, pe trei niveluri, pentru a asigura legături pe toate direcțiile. Intersecția face parte din Tronsonul 1 al autostrăzii A13 Sibiu – Făgăraș, în lungime de 14,2 kilometri, între Boița (Autostrada Sibiu – Pitești) și Avrig (DJ 105G). Constructorul acestui lot este compania turcească MAKYOL Insaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.S., care are la dispoziție 48 de luni (12 luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuție) pentru realizarea acestui tronson”, a arătat CNAIR.

