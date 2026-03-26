Obligații fiscale suplimentare de 8 milioane de euro, impuse unei firme din Ploiești, care și-a externalizat o parte din profit în străinătate

ANAF a efectuat inspecții inopinate la un mare contribuabil din Ploiești, stabilind în sarcina acestuia obligații fiscale suplimentare de 8 milioane de euro, pentru că ar fi externalizat o parte din profit în străinătate.

Instalație de rafinare a țițeiului
Ploieștiul are o tradiție puternică în special în domeniul rafinării petrolului. Foto arhivă

„Agenția Națională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.), prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești a finalizat o inspecție fiscală la un contribuabil mare, în urma căreia a stabilit obligații fiscale suplimentare reprezentând impozit pe profit de peste 8 mil. Eur.

În cadrul controlului, baza impozabilă a fost majorată de la aproximativ 26 mil. Eur la peste 77 mil. Eur, iar impozitul pe profit stabilit de către organul fiscal a fost de trei ori mai mare (12 mil. Eur) decît cel declarat inițial de către societate (aprox. 4 mil. Eur).

Inspecția fiscală a vizat tranzacțiile derulate cu persoane afiliate nerezidente fiscal în România, respectiv tratamentul fiscal aplicat unor cheltuieli cu servicii intragrup (ex.: consultanță, IT, contabilitate, resurse umane, logistică etc.), în valoare totală de peste 42 mil. Eur, analizate din perspectiva existenței beneficiului economic real și a necesității acestora, în raport cu profilul funcțional al societății, stabilit conform legislației prețurilor de transfer”, a informat joi ANAF.

Cum și-a diminuat baza impozabilă

În fapt, în perioada verificată, profitul aferent activității desfășurate de contribuabil a reprezentat aproximativ 5,5% din cifra de afaceri realizată, în contextul unui nivel ridicat al cheltuielilor cu servicii intragrup facturate de persoane afiliate nerezidente, care, raportat la veniturile obținute din relațiile intragrup, a evidențiat un potențial impact de diminuare a bazei impozabile în România.

Din analiza efectuată a rezultat că societatea verificată desfășura activități de procesare în regim lohn (toll manufacturing), fără a deține drepturi de proprietate asupra produselor finite rezultate din activitatea de procesare și fără a avea responsabilități privind aprovizionarea cu materii prime sau negocierea relațiilor contractuale comerciale cu clienți independenți, aceste funcții fiind exercitate de o persoană afiliată din cadrul grupului.

În acest context, profilul funcțional al contribuabilului a evidențiat asumarea unui nivel limitat de riscuri economice și exercitarea unor funcții operaționale circumscrise activității de procesare.

Pe baza analizei documentației justificative prezentate și a informațiilor disponibile în cadrul inspecției fiscale, organele de control au constatat că, pentru o parte semnificativă a serviciilor intragrup facturate, contribuabilul nu a demonstrat în mod complet:

• necesitatea economică a serviciilor raportat la activitatea desfășurată în România;

• beneficiul economic concret obținut de societate;

• modalitatea de alocare a costurilor pe tipuri de servicii și centre de cost;

• delimitarea între serviciile operaționale și costurile aferente acționariatului.

Totodată, analiza a evidențiat că anumite categorii de servicii facturate (precum servicii de logistică, planificare livrări sau conformare fiscal-vamală aferentă relațiilor comerciale externe) nu au putut fi corelate, pe baza documentației prezentate, cu funcțiile efectiv exercitate de contribuabilul verificat.

Compania nu a putut prezenta documente semnificative

De asemenea, s-a constatat că nu toate costurile aferente activității operaționale principale generatoare de venituri au fost reflectate în baza de cost utilizată pentru determinarea remunerației aferente activității de procesare, motiv pentru care echipa de inspecție fiscală a procedat la reîntregirea bazei de cost în sensul creșterii acesteia, urmată de aplicarea marjei de profit determinate în conformitate cu principiul valorii de piață.

ANAF impută rușilor de la Lukoil impozit suplimentar pe profiturile din România

Dat fiind că societatea verificată nu a putut prezenta documente justificative suficiente pentru individualizarea componentei deductibile aferente serviciilor intragrup analizate, organele de inspecție fiscală au procedat la ajustarea tratamentului fiscal aplicat acestor cheltuieli, în conformitate cu prevederile legislației fiscale și cu principiile privind deductibilitatea cheltuielilor efectuate în scopul desfășurării activității economice.

În Ploiești funcționează mai multe rafinării

ANAF nu a răspuns solicitării „Adevărul” privind identitatea companiei și nici a domeniului acesteia de activitate.

Informațiile publice arată însă că Ploieștiul este unul dintre cele mai importante centre de procesare industrială din România, cu o tradiție puternică în special în domeniul rafinării petrolului.

Printre cele mai importante se numără Petrotel-Lukoil și Vega Ploiești, dar în apropierea orașului funcționează Rafinăria Petrobrazi, operată de OMV Petrom, una dintre cele mai mari și eficiente rafinării din regiune.

Dintre aceste rafinării, doar Lukoil lucrează în sistem tolling.

Surse avizate au declarat pentru „Adevărul” că firma parteneră aduce materia primă, rafinăria o prelucrează, iar partnerul își ia produsele mai puțin costurile de procesare. Ulterior, produsele sunt date mai departe către Lukoil România - benzinării sau sunt duse în alte zone/țări, către alți parteneri.

Lukoil a mai avut probleme cu Fiscul

Amintim că în februarie 2023, Lukoil a primit decizie de impunere de la ANAF pentru mai mult de 50 de milioane de lei, drept impozit suplimentar pe profituri obţinute în 2021 din operațiuni obținute în România.

Cât încasează statul din prețul pe un litru de motorină. Expert: O reducere a prețului cu 50 de bani ca în 2022 ar fi făcut mult bine

Decizia de impunere pentru impozitul suplimentar din operaţiuni din România de vânzare de produse petroliere, inclusiv la export, a fost emisă de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti din cadrul ANAF pe numele sucursalei locale a Litasco, divizia de trading de ţiţei şi produse petroliere înregistrată în Elveţia a grupului Lukoil, divizie prin intermediul căreia ruşii îşi controlează cele mai importante business-uri din România, respectiv reţeaua de benzinării Lukoil şi rafinăria ploieşteană Petrotel.

Litasco SA Geneva Sucursala Bucureşti (iniţial Sucursala Ploieşti) a fost înfiinţată în România de traderul Lukoil în noiembrie 2020, ca sediu permanent al său, şi a raportat pentru 2021 un profit net de numai circa 250.000 lei, la o cifră de afaceri de 7,2 milioane lei.

În urma controlului fiscal, inspectorii ANAF au tras concluzia că Litasco SA Geneva Sucursala Bucureşti, sediul permanent din România al Litasco Geneva, ″a omis înregistrarea în contabilitate şi declararea corespunzătoare a unor operaţiuni desfăşurate în perioada ianuarie-iunie 2021”, potrivit unui document analizat de Profit.ro.

În consecinţă, ANAF a stabilit pentru Litasco Bucureşti o bază de impozitare suplimentară de 317.285.628 lei, pentru care a calculat impozit pe profit de 50.765.701 lei.

