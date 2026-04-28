Companiile aeriene low-cost reduc zborurile, în plin sezon, pe fondul scumpirii kerosenului și tensiunilor din Orientul Mijlociu

Mai multe companii aeriene low-cost, printre care Ryanair, Transavia și Volotea, au început să reducă numărul de zboruri, pe fondul creșterii semnificative a prețului kerosenului, generată de tensiunile din Orientul Mijlociu, potrivit publicației Novinite.

Creșterea costurilor vine după perturbarea aprovizionării cu petrol prin Strâmtoarea Ormuz, ceea ce a dus la majorarea prețurilor și la îngrijorări privind posibile dificultăți de aprovizionare cu combustibil pentru aviație în următoarele luni.

În acest context, mai multe companii aeriene au început deja să renunțe la anumite rute, încercând să reducă pierderile înainte de sezonul estival. Experții din industrie avertizează că tendința s-ar putea accentua dacă prețurile combustibililor rămân ridicate.

„Rutele mai puțin profitabile ar urma să fie primele care dispar, în special înaintea sezonului de vară”, arată analiza citată, ceea ce ar putea duce la mai puține opțiuni de călătorie și la creșterea prețurilor biletelor.

Companiile low-cost sunt considerate cele mai vulnerabile în acest context, deoarece operează cu marje de profit reduse și au o capacitate limitată de a absorbi rapid creșterile de costuri, spre deosebire de operatorii tradiționali.

Dacă presiunile asupra prețului kerosenului continuă, efectele ar putea fi resimțite direct de pasageri prin scumpirea biletelor și reducerea disponibilității zborurilor în Europa.