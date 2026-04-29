Miercuri, 29 Aprilie 2026
Adevărul
Ce fel de asigurare de călătorie trebuie să ai ca să primești banii înapoi în caz de anulare a zborului

Criza petrolului a determinat tot mai multe companii aeriene să anunțe anularea unor zboruri, ceea ce va crea mari dificultăți pasagerilor care și le-au rezervat din timp. Mulți dintre aceștia nu își vor putea lua banii înapoi, în lipsa unei asigurări speciale de călătorie.

Ce fel de asigurare de călătorie trebuie să ai ca să primești banii în caz de anulare a zborului

Pentru a fi despăgubit în cazul anulării unui zbor, nu este suficientă orice poliță de asigurare de călătorie, ci una care include în mod explicit clauza de „anulare sau întrerupere a călătoriei” (cunoscută și ca „trip cancellation”).

Aceasta acoperă situațiile în care nu mai poți efectua călătoria din motive bine definite în contract – uneori inclusiv anularea zborului de către compania aeriană, dar mai ales cazurile în care tu ești nevoit să renunți. Este important de înțeles că, în multe situații, companiile aeriene au obligația legală să ofere rambursare sau rerutare, însă în contextul actual, în care anulările pot fi frecvente și uneori greu de gestionat rapid, asigurarea devine un strat suplimentar de protecție financiară.

Când trebuie să cumperi polița și ce avantaje ai

Polița trebuie cumpărată cât mai aproape de momentul rezervării biletului de avion sau al pachetului turistic. De regulă, asiguratorii cer ca aceasta să fie încheiată în maximum câteva zile de la achiziția serviciilor de călătorie pentru ca acoperirea de anulare să fie valabilă. Dacă o cumperi prea târziu, există riscul ca anumite evenimente previzibile (cum ar fi deja anunțuri privind greve sau perturbări) să nu mai fie acoperite.

Avantajele unei astfel de asigurări sunt multiple. În primul rând, îți poți recupera banii pentru bilete de avion, cazare sau alte servicii turistice neutilizate, în funcție de condițiile poliței. În al doilea rând, unele asigurări oferă compensații și pentru costuri suplimentare generate de întârziere sau reprogramare, cum ar fi nopți de cazare neprevăzute sau mese. În plus, polițele mai complete includ și asistență în caz de urgențe medicale, pierderea bagajelor sau alte incidente frecvente în călătorii, ceea ce le face utile chiar și dincolo de situația anulării zborului.

Durata de valabilitate depinde de tipul poliței. Există asigurări punctuale, valabile strict pentru perioada unei călătorii (de la data plecării până la întoarcere), dar și asigurări anuale, utile pentru cei care călătoresc frecvent. În cazul clauzei de anulare, acoperirea începe de regulă imediat după încheierea poliței și durează până la momentul plecării, după care intră în vigoare celelalte beneficii ale asigurării.

Cât costă polița de asigurare

Costul variază în funcție de valoarea călătoriei, destinație, durata deplasării și nivelul de acoperire ales. În general, pentru o poliță de bază, prețul poate porni de la câteva zeci de lei pentru o călătorie scurtă în Europa și poate ajunge la câteva sute de lei pentru vacanțe mai scumpe sau pentru pachete complete care includ acoperiri extinse. Deși poate părea o cheltuială suplimentară, în contextul actual, în care instabilitatea din industria aviatică crește din cauza costurilor ridicate ale combustibilului, o astfel de asigurare poate face diferența între pierderi financiare semnificative și o situație gestionabilă.

Concret, costul unei polițe depinde direct de valoarea călătoriei și de cât de extinsă este acoperirea. Ca idee concretă, există oferte unde plătești în jur de 30 de euro pentru o călătorie de aproximativ 1000 de euro, adică undeva la 3% din valoarea totală. Pentru variante mai simple sau pentru călătorii scurte în Europa, polițele pot porni chiar de la câteva zeci de lei, iar pentru pachete mai complexe sau sume asigurate mari pot ajunge la câteva sute de lei.

Un detaliu esențial, mai ales în contextul actual al anulărilor de zboruri din motive economice (cum ar fi criza combustibilului), este că nu toate asigurările acoperă anularea zborului de către compania aeriană. Unele polițe de asigurare storno acoperă doar situațiile în care pasagerul nu mai poate călători (boală, accident, evenimente familiale etc.), iar în cazul anulării de către companie trebuie, în mod normal, să ceri rambursarea direct de la aceasta.

Există însă variante mai extinse, de tip „all risk”, care îți permit să anulezi călătoria din aproape orice motiv și să recuperezi până la 90% din bani, dacă respecți condițiile contractuale.

