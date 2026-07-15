Cristian Bușoi explică votul Ministerului Energiei privind Strategiei privind Proiectul Reactoarelor Modulare Mici: „Solicitarea adresată AGOA nu este justificată”

Secretarul de stat din Ministerul Energiei Cristian Bușoi a explicat poziția instituției în cadrul Adunării Generale a Acționarilor Nuclearelectrica (SNN) din 15 iulie, unde a fost analizată o propunere privind inițierea unor demersuri pentru evaluarea oportunității actualizării Strategiei de Implementare a Proiectului Reactoarelor Modulare Mici (SMR): „Am considerat că solicitarea adresată AGOA nu este justificată”.

Potrivit oficialului, mandatul de vot acordat reprezentantului Ministerului Energiei a respectat prevederile Actului Constitutiv al companiei.

„Votul a respectat prevederile Actului Constitutiv al S.N. Nuclearelectrica S.A., care spune clar ca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are atribuția de a aproba strategia și politicile de dezvoltare ale Societății”, e explicat secretarul de stat într-o postare pe Facebook.

Ministerul Energiei invocă lipsa unei fundamentări suficiente

Cristian Bușoi a subliniat că punctul aflat pe ordinea de zi nu viza modificarea efectivă a Strategiei privind Reactoarele Modulare Mici, ci doar lansarea unor demersuri pentru evaluarea oportunității unei eventuale actualizări.

„În cazul de față, propunerea supusă aprobării nu a vizat o strategie propriu-zisă și nici actualizarea concretă a Strategiei de Implementare a Proiectului Reactoarelor Modulare Mici (SMR), ci exclusiv inițierea unor demersuri în vederea evaluării oportunității unei eventuale actualizări”, a explicat Cristian Bușoi.

Oficialul susține că documentele prezentate acționarilor nu au conținut suficiente argumente pentru a justifica aprobarea unei asemenea solicitări:

„În aceste condiții, în absența prezentării unor date, analize și elemente de fundamentare suficiente, am considerat că solicitarea adresată AGOA nu este justificată și adresată în mod corespunzător”.

Secretarul de stat afirmă că responsabilitatea documentării și fundamentării unui astfel de demers aparține conducerii executive a Nuclearelectrica.

„Documentarea, fundamentarea și inițierea unui asemenea demers intră în responsabilitatea conducerii executive a Societății, căreia îi revine obligația de a întreprinde toate demersurile necesare pentru evaluarea situației și protejarea intereselor Societății și ale acționarilor săi”.. a subliniat Cristian Bușoi.

De asemenea, Ministerul Energiei va putea lua o decizie în privința actualizării strategiei doar după finalizarea tuturor analizelor necesare.

„O eventuală propunere de actualizare a Strategiei va putea fi aprobată sau nu de Ministerul Energiei prin reprezentantul său în AGOA numai ulterior parcurgerii etapelor interne necesare și pe baza unei fundamentări complete, care să permită adoptarea unei decizii informate”, a mai spus oficialul.

Discuții cu partenerii americani privind viitorul proiectului

Cristian Bușoi a precizat că Ministerul Energiei analizează în continuare opțiunile privind viitorul proiectului SMR, în colaborare cu Nuclearelectrica și cu partenerii din Statele UniteȘ

„În calitate de secretar de stat responsabil cu relațiile internaționale și cu implementarea proiectelor din domeniul nuclear, ma aflu în dialog permanent cu conducerea SNN, dar și cu partenerii americani, prin întâlniri de lucru în sistem videoconferință bilunare cu echipa responsabilă din Departamentul de Energie al SUA, pentru a evalua care este cea mai potrivita decizie în ceea ce privește continuarea proiectului SMR, inclusiv prin examinarea oportunității de a utiliza alte tehnologii SMR americane”.

Declarațiile vin în contextul dezbaterilor privind viitorul proiectului reactoarelor modulare mici, unul dintre cele mai importante proiecte nucleare aflate în atenția autorităților române și a partenerilor internaționali.