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Nuclearelectrica vrea să înființeze Fundația AtomIQ, un centru de formare pentru viitorii specialiști

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Nuclearelectrica propune înființarea Fundației AtomIQ pentru Dezvoltarea Competențelor în Energie Nucleară, un proiect prin care compania își propune să pregătească noile generații de specialiști și să consolideze poziția României ca centru regional de excelență în domeniul nuclear.

Reactoarele nucleare de la Cernavodă
Nuclearelectrica propune înființarea Fundației AtomIQ. Foto arhivă

Inițiativa urmează să fie supusă aprobării acționarilor și face parte din strategia pe termen lung de dezvoltare a resurselor umane necesare proiectelor nucleare aflate în derulare și celor planificate pentru următorii ani.

Potrivit companiei, viitoarea fundație va funcționa ca o platformă strategică pentru dezvoltarea capitalului uman din sectorul nuclear. Obiectivul este susținerea excelenței operaționale pe termen mediu și lung, în contextul în care România pregătește investiții majore în domeniul energiei nucleare, de la retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă până la dezvoltarea reactoarelor modulare de mici dimensiuni și extinderea lanțului național de aprovizionare.

Pregătirea specialiștilor pentru viitoarele proiecte nucleare

Prin Fundația AtomIQ, Nuclearelectrica își propune să dezvolte programe de educație și formare profesională dedicate tinerilor și specialiștilor din domeniu. Acestea vor acoperi atât pregătirea inițială, cât și perfecționarea continuă, astfel încât industria să beneficieze de personal calificat pentru operarea și dezvoltarea infrastructurii nucleare.

Compania urmărește, totodată, să creeze un cadru dedicat dezvoltării competențelor necesare implementării proiectelor strategice din România, inclusiv pentru operarea și retehnologizarea centralelor nucleare, dezvoltarea lanțului de aprovizionare și extinderea ciclului integrat al combustibilului nuclear.

Colaborare între industrie, universități și institute de cercetare

Un alt obiectiv al fundației este crearea unui ecosistem regional al competențelor în domeniul nuclear, prin consolidarea colaborării dintre companii, universități, institute de cercetare și autorități publice.

Nuclearelectrica intenționează să dezvolte parteneriate atât în România, cât și la nivel internațional, cu operatori din industria nucleară, instituții de învățământ și organizații profesionale. Aceste colaborări ar urma să faciliteze schimbul de expertiză, dezvoltarea programelor educaționale și transferul de cunoștințe către viitorii specialiști.

În același timp, fundația își propune să participe la rețele europene și internaționale dedicate dezvoltării competențelor și formării profesionale, inclusiv în cadrul inițiativelor Centre of Vocational Excellence (CoVE), pentru ca programele de pregătire să fie compatibile cu standardele europene.

Accent pe inovare și noile tehnologii

Proiectul vizează și valorificarea cercetării aplicate și a transferului tehnologic în domenii relevante pentru industria nucleară. Printre direcțiile avute în vedere se numără digitalizarea, utilizarea inteligenței artificiale, simulările, analiza datelor și alte tehnologii avansate care pot contribui la creșterea performanței și siguranței în exploatarea instalațiilor nucleare.

Prin aceste demersuri, Nuclearelectrica își propune ca Fundația AtomIQ să devină un centru regional de referință pentru educație, formare profesională și inovare în domeniul energiei nucleare în Europa Centrală și de Est.

Parteneriat internațional pentru dezvoltarea resursei umane

Inițiativa vine la scurt timp după semnarea unui memorandum de cooperare între Nuclearelectrica, compania kazahă Kazatomprom și Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București.

Acordul, semnat pe 23 iunie, are ca scop consolidarea cooperării dintre România și Kazahstan în domeniul energiei nucleare civile și pune accent pe dezvoltarea competențelor profesionale, formarea resursei umane și schimbul de expertiză între mediul academic și industrie.

Potrivit companiei, cele trei instituții vor colabora pentru dezvoltarea unor programe de instruire, proiecte de cercetare, schimburi de bune practici și inițiative dedicate pregătirii viitorilor specialiști din sectorul nuclear.

România își propune să devină un pol regional al competențelor nucleare

Nuclearelectrica afirmă că dezvoltarea resursei umane reprezintă una dintre condițiile esențiale pentru menținerea standardelor ridicate de performanță în industria nucleară, unde compania operează de trei decenii cu rezultate recunoscute la nivel internațional.

În acest context, Fundația AtomIQ este gândită ca o continuare a programului intern „Nucleu de Excelență” și ca un pas către construirea unui centru regional de pregătire a specialiștilor în energie nucleară, capabil să deservească atât România, cât și alte state din Europa Centrală și de Est.

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