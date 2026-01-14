Ministerul Finanțelor explică reducerea impozitului minim pe cifra de afaceri. Cristian Erbașu: „Compensările sunt destul de greu de făcut, aproape imposibil”

Ministerul Finanțelor confirmă că ajustarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) a fost decisă în urma consultărilor cu mediul de afaceri, inclusiv cu reprezentanți din sectorul construcțiilor. Precizarea apare într-un răspuns amplu transmis Mediafax, după discuțiile purtate la începutul lunii noiembrie cu conducerea Federației Patronatelor Societăților din Construcții (FPSC).

Contactat de Mediafax, președintele FPSC, Cristian Erbașu, a salutat o parte dintre măsurile anunțate de Guvern, dar a subliniat că organizația va continua dialogul cu autoritățile pentru a corecta aspectele considerate încă problematice.

Ce spune Ministerul Finanțelor

Ministerul Finanțelor a transmis Mediafax un răspuns amplu privind discuțiile avute pe 3 noiembrie cu Federația Patronatelor Societăților din Construcții (FPSC), după ce organizația a cerut modificarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) și un mecanism de compensare a facturilor restante ale statului către constructori.

Instituția subliniază că menține un dialog constant cu mediul de afaceri și că, în baza analizelor, a decis reducerea IMCA de la 1% la 0,5% începând cu 2026 pentru companiile cu afaceri peste 50 de milioane de euro, urmând ca impozitul să fie eliminat complet din 2027. Ministerul spune că sectorul construcțiilor are un rol strategic în economie, contribuind cu circa 7% la PIB și fiind esențial în implementarea investițiilor publice.

Compensarea facturilor. Ce permite legea acum

Referitor la compensarea datoriilor statului către constructori cu obligațiile fiscale ale acestora, Ministerul Finanțelor explică faptul că legislația actuală permite compensarea doar atunci când ambele creanțe sunt administrate de aceeași autoritate publică, în principal ANAF.

Mai exact, dacă o firmă are de recuperat bani de la o autoritate locală, compensarea nu se poate realiza automat, deoarece creanțele nu sunt gestionate de aceeași instituție.

Ministerul amintește și un mecanism introdus recent: dacă o companie are de încasat sume certe de la o autoritate publică, ANAF poate suspenda executarea silită și poate popri direct acele sume, pe baza unei adeverințe emise de instituția debitoare.

Cristian Erbașu: „o soluție de echilibru”

Președintele FPSC, Cristian Erbașu, a reacționat, explicând pentru Mediafax că reducerea IMCA reprezintă „o soluție de echilibru”, rezultată din presiunea comună a mai multor sectoare economice.

Erbașu consideră însă că unele măsuri privind compensarea datoriilor sunt dificil de aplicat și atrage atenția că noile reguli de eșalonare, care îi transformă pe administratori în fidejusori, răspunzând cu bunurile personale, pot descuraja companiile corecte, în timp ce firmele problematice vor găsi modalități de a evita responsabilitatea.

„Compensările pe care le-au menționat cei de la Ministerul Finanțelor sunt destul de greu de făcut, aproape imposibil„

În privința compensării facturilor, liderul FPSC spune că mecanismul actual este „aproape imposibil de aplicat” și că soluția propusă de federație, folosită în trecut la rectificările bugetare trimestriale, ar fi avantajoasă atât pentru companii, cât și pentru stat. Ministerul, însă, se teme că autoritățile locale s-ar putea îndatora excesiv, afectând bugetul central:

„În ceea ce privește compensarea pe datorii, lucrurile sunt destul de discutabile. S-au luat niște măsuri într-adevăr de securizare, de exemplu pe zona de reeșalonare (...), dar cred că acest lucru e o extremă care îi va dezavantaja exact pe cei corecți. Cei care sunt incorecți vor găsi soluții, prin care administratori fie nu au nimic în proprietate, fie chiar sunt incorecți. Însă cei corecți vor fi reticenți să facă astfel de eșalonări.

Iar compensările pe care le-au menționat cei de la Ministerul Finanțelor sunt destul de greu de făcut, aproape imposibil. Compensările pe care noi le propusesem erau similare cu cele care se făceau, de-a lungul anilor, atunci când se făcea rectificare bugetară. Și, dacă o făceau, o făceau regulat, trimestrial, era un lucru care putea fi în folosul și al companiilor, dar rămânem la părarea că poate fi și în folosul statului”.

Erbașu afirmă că dialogul cu Ministerul Finanțelor va continua, în încercarea de a introduce nuanțe în legislație și de a crea un mecanism de compensare care să nu blocheze fluxurile financiare dintre stat și constructori.