Firmele cer eliminarea impozitului pe cifra de afaceri: „70% sunt deja pe pierdere”

Confederația Patronală Concordia solicită Guvernului României eliminarea de urgență a impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA), pe care îl consideră o măsură fiscală profund nocivă, care lovește investițiile și pune în pericol viitorul economic al țării.

„IMCA nu este o reformă fiscală. Este o frână brutală pusă exact pe motorul creșterii economice”, susțin reprezentanții Concordia.

Potrivit acestora, situațiile financiare ale companiilor din 2024 arată clar că 61% dintre companiile cu cifra de afaceri peste 50 milioane euro sunt afectate de IMCA în forma actuală. Aproximativ 20% dintre acestea înregistrau deja pierderi înainte de introducerea taxei, 10% au intrat pe pierdere exclusiv din cauza IMCA, iar 70% și-au văzut profitabilitatea erodată semnificativ.

„Această măsură are un caracter puternic pro-ciclic și foarte multe companii înregistrează pierderi, fiind penalizate suplimentar printr-o taxă calculată pe vânzări, nu pe profit”, susține patronatul.

Care sunt efectele IMCA pentru economia românească:

• blochează investițiile noi și expansiunea companiilor existente;

• penalizează exact comportamentele economice pe care statul ar trebui să le încurajeze: investiții în producție, inovare, rețele și capacități noi;

• creează distorsiuni majore între sectoare și între companii;

• este profund injustă: taxează companiile în pierdere și pe cele care reinvestesc masiv în dezvoltare.

Sectorul cel mai grav afectat este comerțul (45% din companiile impactate), urmat de producție (25%) și servicii profesionale (20%). IMCA lovește, așadar, în lanțurile de aprovizionare, în industrie și în sectoarele cu valoare adăugată - exact zonele de care depinde competitivitatea României.

„Scenariul vehiculat - IMCA de 0,5% - nu este o soluție, este doar o cosmetizare”, avertizează patronatul, argumentând că reducerea IMCA la 0,5% din cifra de afaceri nu repară problema de fond, ci doar o amână. Deși procentul companiilor afectate scade la 37%, impactul rămâne sever:

• 30% dintre companiile afectate au deja pierderi, iar IMCA le acutizează;

• 8% intră pe pierdere direct din cauza IMCA 0,5%;

• investițiile companiilor sunt penalizate, iar profitabilitatea este amânată.

Chiar și pentru companiile care evită pragul critic, ratele efective de impozitare rămân prohibitive.

În plus, susține paytronatul, scenariul extinderii IMCA de 0,5% la toată economia, prin eliminarea plafonului de 50 milioane de euro cifră de afaceri, ar afecta 35% din totalul firmelor din România, dintre care peste 70% sunt deja pe pierdere. Astfel, am discuta despre generalizarea unei taxe pe pierdere: statul ar impozita exact companiile aflate în cea mai fragilă situație financiară.

„Poziția Concordia pe acestă măsură este clară și fermă - solicităm eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri, pentru toate companiile, indiferent de dimensiune, și renunțarea la orice scenarii de menținere a IMCA, fie și la cote reduse. Singurul scenariu responsabil este revenirea la un sistem fiscal previzibil, care taxează profitul real, nu activitatea economică în sine.

România nu își mai permite să trimită investitorilor un semnal de impredictibilitate fiscală și ostilitate față de capital. Iar fiecare zi în care IMCA rămâne în vigoare înseamnă investiții amânate sau anulate, locuri de muncă pierdute și creștere economică ratată”, precizează confederația patronală.

Confederația Patronală Concordia reprezintă 20 dintre cele mai importante sectoare ale economiei românești, cu peste 450.000 de angajați în 3.900 de firme mari și mici.