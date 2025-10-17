Nestlé concediază 16.000 de angajaţi la nivel mondial. Directorul general: „Ne transformăm modul de lucru”

Gigantul alimentar Nestlé a anunţat joi că va reduce 16.000 de locuri de muncă la nivel mondial, în cadrul unui plan de restructurare amplu menit să accelereze transformarea companiei sub noul director general, Philipp Navratil, relatează CNBC.

Compania va elimina 12.000 de posturi administrative şi alte 4.000 de funcţii vor fi reduse în următorii doi ani, ca parte a unui program de eficientizare operaţională.

”Ne transformăm modul de lucru”, a declarat Navratil într-o postare pe LinkedIn, adăugând că Nestlé ”va simplifica organizaţia şi automatiza procesele.” Reprezentanţii companiei au precizat că automatizarea nu înseamnă doar înlocuirea angajaţilor cu inteligenţă artificială, ci o reformă ”mult mai amplă”, scrie News.

Acţiunile Nestlé au crescut cu 9,3% joi, impulsionând şi indicele european al sectorului alimentar şi al băuturilor, care a urcat cu peste 4%.

Sub conducerea anterioară, compania lansase deja un plan de reducere a costurilor de 2,5 miliarde de franci elveţieni, care a fost extins acum la 3 miliarde până la sfârşitul lui 2027.

Nestlé a raportat o creştere organică de 4,3% în trimestrul al treilea, peste aşteptări, în ciuda presiunilor din cauza tarifelor americane şi a scumpirii materiilor prime, precum cacao şi cafeaua. Creşterea internă reală (RIG) a revenit pe plus, cu +1,5%, după un al doilea trimestru dezamăgitor.

Totuşi, afacerile din China continentală continuă să tragă în jos rezultatele, afectând creşterea organică cu 0,8 puncte procentuale. Compania a precizat că are o nouă echipă de management în regiune şi că ”planul de redresare este în curs de implementare.”

”Rezultatele arată că Nestlé a trecut un prag operaţional important. Pare că firma a depăşit perioada de turbulenţe, iar piaţa va reacţiona pozitiv.,” a comentat Jon Cox, analist la Kepler Cheuvreux.

Schimbări la vârf şi pierderea încrederii investitorilor

Anunţul vine la capătul unui an dificil pentru grupul elveţian, care a pierdut peste 40% din valoarea de piaţă faţă de vârful din 2021. În septembrie, fostul CEO Laurent Freixe a fost demis în urma unei relaţii neaprobate intern, iar Paul Bulcke, preşedintele consiliului de administraţie, a fost forţat să îşi accelereze retragerea din cauza presiunilor investitorilor instituţionali.

Conducerea a fost preluată de Philipp Navratil, fost CEO al diviziei Nespresso, şi de noul preşedinte Pablo Isla, fost la conducerea Inditex (Zara).

Analiştii avertizează însă că echipa de conducere trebuie să recâştige încrederea pieţei. Deutsche Bank a scris într-un raport că ”investitorii de termen lung vor aştepta dovezi clare de la un CEO relativ necunoscut înainte de a redeveni optimişti.”

Priorităţile Nestlé pentru următoarele luni includ revigorarea vânzărilor în China, vânzarea parţială a diviziei de apă şi o decizie strategică privind participaţia de 20% în L’Oréal.

”Trebuie să facem mai mult şi să ne mişcăm mai repede pentru a accelera creşterea. Vom fi riguroşi în alocarea resurselor şi vom prioritiza segmentele cu cel mai mare potenţial de rentabilitate,” a declarat Navratil.