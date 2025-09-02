Scandal la vârful Nestle. Directorul general a fost destituit din cauza unei relații amoroase cu o subordonată. „Era o decizie necesară”

Directorul general al Nestle, Laurent Freixe, a fost concediat după ce o anchetă internă a confirmat existența unei „relații amoroase nedeclarate” cu o subordonată directă, fapt considerat o încălcare gravă a codului de conduită al companiei.

Gigantul elvețian agroalimentar Nestle a anunțat luni, 1 septembrie, printr-un comunicat oficial, concedierea imediată a directorului său general, Laurent Freixe, invocând motive de etică profesională.

Decizia survine după ce o anchetă internă a scos la iveală „o relație amoroasă nedeclarată cu o subordonată directă”, fapt considerat o încălcare a codului de conduită al grupului.

„Era o decizie necesară. Valorile Nestle şi o bună guvernanţă constituie fundamentele solide ale companiei noastre. Îi mulțumesc lui Laurent pentru anii săi de serviciu”, a declarat președintele consiliului de administrație, Paul Bulcke.

Laurent Freixe, de origine franceză, a fost numit în funcția de CEO în septembrie 2024, după o carieră de aproape patru decenii în companie. El a lucrat inițial în Franța, din 1986, a condus divizia europeană în timpul crizei financiare din 2008, iar apoi operațiunile din America Latină, înainte de a fi promovat la șefia grupului.

Nestle a subliniat că ancheta a fost derulată conform practicilor de guvernanță corporativă, sub supravegherea directă a lui Paul Bulcke și a lui Pablo Isla, director independent principal, cu sprijinul unor consilieri juridici externi.

Funcția de CEO va fi preluată de Philipp Navratil, actual director al brandului Nespresso din iulie 2024 și membru al consiliului de administrație din ianuarie 2025.

Totodată, consiliul Nestle a anunțat că, în aprilie 2026, îl va propune pe actualul vicepreședinte Pablo Isla pentru funcția de președinte al grupului, în locul lui Paul Bulcke, care conduce boardul de aproape nouă ani.

Precedente

Decizia Nestle se înscrie într-un șir de măsuri similare luate de alte multinaționale, notează Agerpres.

* În 2023, directorul general al BP, Bernard Looney, și-a dat demisia după ce a ascuns „relații personale” cu mai multe colege.

* În 2019, McDonald’s l-a concediat pe CEO-ul Steve Easterbrook, după ce acesta a întreținut o relație cu o angajată, iar ulterior compania l-a dat în judecată pentru a recupera sume importante din pachetul său de compensații.

* Totodată, presa americană a scris în 2021 că plecarea lui Bill Gates din consiliul de administrație al Microsoft ar fi fost legată de o relație considerată „inadecvată” cu o angajată.