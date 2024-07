Nestlé raportează vânzările pe primul semestru al anului 2024

Grupul Nestlé raportează vânzările pe primele șase luni ale anului 2024 și anunță o creștere organică de 2,1%. Creșterea internă reală (RIG) este de 0,1% pentru prima jumătate a anului și 2,2% pentru al doilea trimestru, cu un pricing de 2%. Se înregistrează îmbunătățiri în toate Zonele și categoriile. Vânzările totale raportate sunt de 45,0 miliarde CHF (-2,7%), cu un impact al schimbului valutar de -4,4%. Ca perspective pentru întregul an 2024, compania se așteptă la o creștere organică a vânzărilor de cel puțin 3%.

Mark Schneider, Nestlé CEO, a comentat: "Am revenit la o creștere internă reală pozitivă. Creșterea volumelor și abordarea portofoliului prezintă îmbunătățiri la nivel de Grup. Nestlé Health Science se redresează conform planului și este pregătită pentru un semestru al doilea puternic. Pentru restul anului, vom continua să accelerăm creșterea RIG prin lansarea de inovații care răspund tendințelor și nevoilor consumatorilor și prin dezvoltarea continuă a brandurilor iconice. În același timp, am văzut că pricing-ul a scăzut mai repede decât previzionam. Prin urmare, considerăm că este prudent să ne ajustăm previziunile pentru acest an, creșterea organică a vânzărilor fiind acum așteptată să fie de cel puțin 3%".

Vânzările la nivel de Grup

Creșterea organică a fost de 2,1%. Creșterea internă reală a fost de 0,1%, consolidându-se în al doilea trimestru la 2,2%, cu o îmbunătățire generalizată în toate zonele geografice și categoriile. Pricing-ul de 2,0%, decelerând la 0,6% în al doilea trimestru, reflectând în mare măsură o bază ridicată de comparație în 2023 și creșterea investițiilor. Din punct de vedere geografic, creșterea organică a fost determinată de Europa și de piețele emergente. Pe piețele dezvoltate, creșterea organică a fost de 1,0%, determinată de pricing cu RIG negativ. Pe piețele emergente, creșterea organică a fost de 3,7%, determinată de pricing și RIG neutru.

Zona Europa

4,5% creștere organică: creștere internă reală de 1,3%; Pricing de 3.1%.

Vânzări la 6M - 2024 Vânzări la 6M - 2023 RIG PRICING Creștere organică Zona Europa CHF 9,3 miliarde CHF 9,5 miliarde 1.3% 3,1% 4,5%

Creșterea organică de 4,5% a fost generalizată în toate zonele geografice și aproape toate categoriile. Creșterea reală internă a fost de 1,3%, atingând 2,9% în al doilea trimestru, cu un pricing de 3,1%. Schimbul valutar a redus vânzările cu -3,7%, iar cesionările nete au afectat vânzările cu -2,7%. Vânzările raportate în Zona Europa au scăzut cu -1,9%, la 9,3 miliarde CHF. Zona a înregistrat creșteri de cotă de piață la categoria hrană pentru animale de companie și la categoria produselor alimentare.

Pe categorii de produse, principalul contributor la creștere a fost Purina PetCare. Categoria a înregistrat o creștere de o singură cifră, determinată de ofertele diferențiate ale mărcilor premium Gourmet, Purina ONE și Felix. Categoria Dulciuri a înregistrat o creștere ridicată de o singură cifră, alimentată de un impuls puternic pentru KitKat și mărcile locale cheie. Cafeaua a înregistrat o creștere de o singură cifră, condusă de cafeaua solubilă NESCAFÉ® și produsele Starbucks. Nestlé Professional a înregistrat o creștere de o singură cifră, condusă de soluțiile pentru băuturi. Produsele Alimentare au înregistrat o creștere pozitivă, susținută de lansările de noi produse Maggi, inclusiv noua sa gamă Asia.. Categoria Nutriție pentru sugari a înregistrat o creștere constantă, față de o bază ridicată de comparație în 2023.

Rezultatele financiare ale Nestlé România pentru primul semestru al anului 2024

"Suntem bucuroși să anunțăm rezultatele financiare pentru prima jumătate a anului ale Nestlé România, reușind să obținem o creștere solidă de 7,2%. Acest rezultat reflectă concentrarea echipei noastre de a furniza produse de înaltă calitate și de a satisface nevoile în continuă evoluție ale consumatorilor noștri. Privind înainte, suntem încrezători în capacitatea noastră de a continua pe aceeași traiectorie, pentru a obține al unsprezecelea an consecutiv de creștere pentru Nestlé România. Doresc să mulțumesc încă o dată întregii echipe pentru eforturile depuse în fiecare zi, pentru angajamentul neobosit și pentru impactul pozitiv adus în societate”, spune Silvia Sticlea Country Manager, Nestlé România.

Pe lângă rezultatele financiare, Nestlé România a continuat implicarea în comunitate prin campanii de conștientizare asupra risipei alimentare alături de Banca pentru alimente, dar și proiectele educaționale în școli, alături de Fundația PRAIS. Elevii din 539 de școli cu ciclu primar din 32 de județe au participat la proiectele naționale educaționale care promovează stilul de viață sănătos – “Și eu trăiesc sănătos – SETS!“ și grija față de natură – „Planeta albastră contează pe tine – PACT!”. Nestlé în colaborare cu Green Resources Management, Federația Națională a Părinților EDUPART (FNAP) și Primăria Sectorului 6 a organizat primul proiect de informare și educare cu privire la simbolurile de reciclare de pe ambalajele și primele discuții despre ambalajele flexibile din plastic în școli, atingând un număr de peste 350 de elevi de gimnaziu și liceu. De asemenea, în primele șase luni ale anului, a donat 19 tone de alimente în valoare de peste 95.000 CHF.

Business as a force for good: familiile de cultivatori de cacao din Acceleratorul de Venituri al Nestlé înregistrează randamente și venituri mai mari

Lansat în urmă cu doar doi ani, Acceleratorul de Venituri Nestlé face deja diferența în abordarea provocărilor cu care se confruntă familiile de cultivatori de cacao. În primele 18 luni ale testării la scară largă a programului, producția de cacao a fermierilor participanți a crescut cu 32% după adoptarea practicilor agricole de calitate învățate prin program. Venitul gospodăriei lor a crescut, de asemenea, cu 38%. Acest lucru este potrivit unui raport publicat de Institutul KIT, un centru independent de expertiză și educație pentru dezvoltare durabilă. Studiul KIT, care s-a bazat pe un eșantion de 1.500 de gospodării din Acceleratorul de Venituri, a constatat că gospodăriile participante au avut o rată mai mare de înscrieri școlare decât gospodăriile neparticipante. Acest aspect a confirmat că programul contribuie la atenuarea eficientă a bolilor și dăunătorilor în ferme, facilitând diversificarea veniturilor, promovând accesul financiar și împuternicirea femeilor.

Scopul Acceleratorului de Venituri Nestlé este de a ajuta la eliminarea diferențelor de venit ale familiilor care cultivă cacao și de a reduce riscul de a reduce riscul de exploatare prin muncă a copiilor. Programul recompensează gospodăriile participante pentru înscrierea copiilor la școală; punerea în aplicare a bunelor practici agricole și de pomicultură; începerea activităților de agricultură regenerativă, cum ar fi agrosilvicultura, și diversificarea veniturilor gospodăriilor.

Nestlé a introdus primele batoane KitKat® produse cu cacao cultivată de familiile de fermieri din Acceleratorul de Venituri la începutul acestui an. Aceste batoane KitKat® au scopul de a crește gradul de conștientizare a consumatorilor cu privire la sustenabilitatea sursei de cacao utilizată în batoanele iconice și de a construi încrederea consumatorilor, deoarece prezintă trasabilitatea surselor de cacao Nestlé. Studiile efectuate în rândul consumatorilor arată că aceste eforturi pot contribui la consolidarea loialității față de marcă și a implicării1.

Acceleratorul de Venituri al Nestlé a sprijinit până în prezent peste 10.000 de familii din Coasta de Fildeș. Se extinde în Ghana în 2024 pentru a include un total de 30.000 de familii. Până în 2030, programul își propune să ajungă la aproximativ 160.000 de familii de cultivatori de cacao din lanțul de aprovizionare cu cacao al Nestlé.

Perspectivele pentru întregul an 2024: ne așteptăm la o creștere organică a vânzărilor de cel puțin 3%.

1 Nestlé Sustainability Pillars Research

Mai multe detalii pot fi găsite pe www.nestle.com.

Despre Nestlé

Nestlé este cea mai mare companie de produse alimentare și băuturi din lume. Este prezentă în 189 de țări din întreaga lume, iar cei peste 300.000 de angajați sunt dedicați scopului Nestlé de a îmbunătăți calitatea vieții și de a contribui la un viitor mai sănătos. Nestlé oferă un portofoliu larg de produse și servicii pentru oameni și animale de companie, pentru tot parcursul vieții. Cele peste 2000 de brand-uri ale Nestlé includ nume emblematice precum NESCAFÉ®, Nespresso®, Maggi® și Nesquik®. Performanța companiei este susținută de strategia Nutrition, Health and Wellness. Sediul principal al Nestlé se află în Vevey, Elveția, unde compania a fost fondată în urmă cu mai bine de 150 de ani. Nestlé își menține poziția de lider global în industria de alimente și băuturi prin portofoliul de produse sănătoase accesibile consumatorilor. Indicele global The Access To Nutrition Initiative (ATNI) evaluează cei mai mari 25 de producători de alimente din lume, concentrându-se pe politicile, practicile și performanțele lor legate de nutriție. Poziția de top conferită Nestlé este recunoașterea angajamentului său permanent față de nutriție și sănătate, precum și angajamentul său de a ajuta la abordarea provocărilor globale ale obezității și subnutriției.