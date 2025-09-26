search
Vineri, 26 Septembrie 2025
Adevărul
Premierul Ilie Bolojan, despre cazul copiilor morți în spital la Iași: „Nu voi avea nicio ezitare să sancționez acolo unde va fi cazul”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Premierul Ilie Bolojan a transmis, joi, condoleanțe familiilor copiilor care și-au pierdut viața în ultimele zile la Spitalul de Pediatrie Sfânta Maria din Iași. Șeful Guvernului a promis o anchetă rapidă și sancțiuni acolo unde vor fi constatate nereguli.

Ilie Bolojan. Foto: Facebook Guvernul României
Ilie Bolojan. Foto: Facebook Guvernul României

Transmit condoleanțe familiilor care au pierdut copii în tragedia din ultimele zile de la Spitalul Sf. Maria din Iași. Vreau să îi asigur pe cetățeni că ancheta administrativă va atinge toate aspectele care trebuie cunoscute în acest caz și că vom afla într-un timp rezonabil de scurt cauzele și eventual vinovații. Nu voi avea nicio ezitare să sancționez acolo unde va fi cazul și să facem ceea ce e necesar ca astfel de drame să nu mai aibă loc în spitalele noastre”, a declarat Bolojan.

Premierul a subliniat că situația de la Spitalul Sfânta Maria Iași arată „cât de mare este nevoia de reformă profundă în sistemul de sănătate”, menționând că reforma sanitară va continua cu și mai multă energie pentru a readuce pacientul în centrul atenției.

Val de reacții în spațiul public

Declarația oficială a generat reacții puternice pe rețelele de socializare. Mulți utilizatori și-au exprimat nemulțumirea față de modul în care funcționează spitalele și lipsa de responsabilitate din sistem.

Știți doar să dați vina pe doctor și pe spitale”, a scris un utilizator, acuzând autoritățile că pasează responsabilitatea.

Pe de altă parte, alții au indicat direct cadrele medicale drept responsabile pentru tragedie: „Vina este a cadrelor medicale, sunt incompetente, hoațe și au devenit criminali cu premeditare!”, a comentat o femeie.  

