Naspers preia controlul asupra eMAG. Povestea tranzacției care schimbă proprietarul retailerului

eMAG are, oficial, un singur proprietar după ce grupul sud-african Naspers a primit aprobarea Comisiei Europene pentru preluarea controlului exclusiv asupra Dante International, compania care operează cel mai mare retailer online din România.

Comisia Europeană a aprobat tranzacția prin care Naspers Limited, din Africa de Sud, preia controlul exclusiv asupra Dante International S.A., compania care deține eMAG. Operațiunea a fost analizată conform regulamentului european privind concentrările economice, iar autoritățile au stabilit că tranzacția nu ridică probleme de concurență.

Potrivit Comisiei Europene, companiile implicate nu activează pe aceleași piețe și nici pe piețe aflate într-o relație directă de tip furnizor-client, iar efectele asupra structurii pieței sunt limitate. Din acest motiv, analiza s-a desfășurat prin procedura simplificată de verificare a concentrărilor economice.

Preluarea vine după ce antreprenorul român Iulian Stanciu a ieșit complet din acționariatul eMAG. În luna iunie, acesta și-a vândut participația de 11,77% către grupul Prosus, companie controlată de Naspers, care deținea deja cea mai mare parte din acțiunile retailerului online.

Tranzacția încheie o perioadă în care eMAG a avut doi acționari principali. După vânzarea participației lui Iulian Stanciu, Naspers devine proprietarul integral al Dante International.

eMAG a fost fondat în 2001 de Radu Apostolescu, Dan Teodosescu și Bogdan Vlad. Compania a trecut prin mai multe schimbări de acționariat, iar în 2009, 51% dintre acțiuni au fost cumpărate de Asesoft Distribution, companie controlată de Sebastian Ghiță. În acel moment, Iulian Stanciu a devenit director general al eMAG și acționar.

Intrarea Naspers în compania românească a avut loc în iulie 2012, când fondul sud-african de investiții a cumpărat 70% din acțiunile eMAG.

Ulterior, participația grupului a crescut constant. La un moment dat, structura acționariatului era împărțită între Naspers, cu 74,2%, și Iulian Stanciu, cu 25,8%. În timp, grupul sud-african și-a majorat participația până la 88,23%, în timp ce pachetul deținut de antreprenorul român a scăzut la 11,77%.

Odată cu vânzarea ultimei participații deținute de Iulian Stanciu, Naspers devine acționar unic al eMAG, compania care operează unul dintre cele mai importante magazine online din România.