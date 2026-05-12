eBay a respins oferta de 56 miliarde de dolari a GameStop: „Nu e credibilă”

Platforma de comerţ online eBay a respins ambiţioasa ofertă de preluare de 56 de miliarde de dolari de la retailerul de jocuri video şi electronice GameStop, pe fondul temerilor privind finanţarea tranzacţiei, spunând că nu e nici credibilă, nici atractivă.

Analiştii şi investitorii au dubii în privinţa finalizării unei astfel de tranzacţii, în condiţiile în care capitalizarea bursieră a GameStop, de 12 miliarde de dolari, este de aproape patru ori mai mică decât a eBay, scrie Reuters.

Până acum acţiunile eBay s-au tranzacţionat mult sub preţul ofertei, de 125 dolari per titlu. În predeschiderea şedinţei bursiere de marţi acţiunile înregistrat un declin de 1,1%, la 107 dolari, în timp ce titlurile GameStop au scăzut cu aproape 4%.

„Am concluzionat că propunerea voastră nu este nici credibilă, nici atractivă. Board-ul eBay este încrezător că firma, sub actuala conducere, este bine poziţionată pentru a continua creşterea sustenabilă", a declarat preşedintele eBay, Paul Pressler.

Reprezentanţii GameStop nu au răspuns solicitărilor de a face comentarii.

Directorul general al GameStop, Ryan Cohen, anunţase că vrea să folosească eBay pentru a construi un competitor mult mai puternic la gigantul american Amazon. După preluare, el dorea să conducă entitatea combinată.

Deja GameStop deţine o participaţie de aproximativ 5% în eBay.

Cohen a declarat că a obţinut deja un angajament pentru un credit de aproximativ 20 miliarde de dolari în vederea preluării eBay. De asemenea, el caută sprijinul unor investitori, inclusiv fonduri suverane din Orientul Mijlociu, pentru această tranzacţie.

Înainte de GameStop, Cohen a fost cofondatorul şi şeful Chewy, un retailer online specializat în produse pentru animale de companie. În 2020, el a achiziţionat o participaţie masivă în retailerul de jocuri video, înainte de a prelua conducerea, în 2023.

În prezent, eBay încearcă să se concentreze mai mult pe categoriile care aduc profit, cum ar fi încasările, componentele auto şi moda second-hand. Directorul general Jamie Iannone a apelat la AI (inteligenţa artificială) pentru a uşura achiziţiile de pe platformă.

Anul acesta, acţiunile GameStop au crescut cu 32,1%, iar cele ale eBay cu 19,5%.