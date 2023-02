Fondatorul eMAG și alți doi afaceriști români au vrut să cumpere clubul lui Hagi. Ce planuri aveau cu fosta campioană a României

Fondatorul eMAG, Iulian Stanciu, alături de alți doi afaceriști români de succes, au vrut să intre în lumea fotbalului, în urmă cu câțiva ani. Cei trei au fost la un pas de a cumpăra 60% din acțiunile clubului condus de Gică Hagi.

Este cunoscut de multă vreme faptul că Gică Hagi a căutat de-a lungul ultimilor ani afaceriști cu potențial financiar care să investească la gruparea de pe malul mării. Printre cei cu care "regele" a purtat discuții sunt și frații Pavel, de la Dedeman.

Miercuri seară, unul dintre cei care au fost interesați să colaboreze cu fosta campioană a României a făcut o declarație în premieră la emisiunea Orange Sport.

Dan Șucu, principalul finanțator al Rapidului, a povestit că prima sa tentativă de a intra în lumea sportului a fost în urmă cu 4 ani, atunci când alături de alți doi afaceriști români a încercat să investească la clubul lui Gică Hagi.

”Am mai avut o tentativă acum patru ani, când am încercat să cumpărăm 20%... Eu am încercat să cumpăr 20%, au mai fost Stanciu de la eMAG şi domnul de la Bitdefender. Noi am încercat să cumpărăm atunci 60% din Viitorul, dar afacerea nu s-a mai materializat.”, a afirmat Dan Șucu la Orange Sport.

3 afaceriști de top din România, la un pas de a prelua Viitorul Constanța de la Hagi

Iulian Stanciu (fondator eMAG), Dan Șucu (fondator Mobexpert) și Florin Talpeș (CEO Bitdefender) au avut discuții pentru preluarea a 60% din acțiunile clubului condus de Gică Hagi, la acea vreme cunoscut sub numele de Viitorul Constanța.

Cei trei aveau în plan să ajute clubul constănțean să treacă la un alt nivel, așa cum își dorește și Hagi de multă vreme.

”Era o poveste destul de frumoasă, erau trei firme româneşti de succes care încercau să ajute clubul domnului Hagi să facă pasul înainte.”, a adăugat Șucu.

În prezent, lui Dan Șucu nu îi mai pare rău că nu a colaborat cu Gică Hagi, fiind fericit că a ajuns să preia Rapidul, acolo unde construiește o echipă frumoasă alături de suporterii înfocați care umplu stadionul la toate meciurile jucate în Giulești.

Era o poveste interesantă, dar, din păcate, nu s-a materializat. Din păcate atunci, acum consider din fericire”, a mai spus Dan Șucu.

Un apropiat de-ai lui Hagi a dezvăluit de ce nu apar investitori la Farul Constanța

Invitat la podcastul „Profu' de Sport”, antreprenorul Bogdan Enoiu, unul dintre apropiații lui Gică Hagi, a dezvăluit de ce afaceriștii pe care îi tot caută patronul constănțenilor se lasă așteptați.

„Hagi e un om dificil. Nu poți să vii tu, Șucu, care n-ai nicio tangență cu fotbalul, ești cu handbalul, ai jucat tenis „plezirist”... Nu poți să vii să-i comanzi lui Hagi pe fotbal. Nici pe management! Nu se poate!

Au fost discuții cu mai mulți, eu dau doar un exemplu. Nu Dan e exemplul cel mai bun, dar nu poți veni să-i comanzi lui Hagi. Crede-mă, Hagi se pricepe și la management

Există lipsă de cultură sportivă și fotbalistică din partea oamenilor de afaceri. Nu au, pur și simplu! Sau cei care au intrat au făcut-o pentru copii, ca să-i mai bage mai în față și așa mai departe”, a spus Bogdan Enoiu, potrivit GSP.