Ministrul Finanțelor, reacție după demisia lui Anastasiu. „ANAF e disfuncțională, nu a existat dorință reală de reformă”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a reacționat după ce Dragoș Anastasiu și-a prezentat, duminică, demisia din funcția de vicepremier pe fondul scandalului privind mita către ANAF.

„Despre situaţia ANAF, comportamentul inspectorilor ANAF, modul în care ANAF acţionează în plan central, dar şi în teritoriu, am vorbit foarte mult. Abuzurile ANAF nu sunt lucruri noi”, a declarat ministrul Finanțelor la Digi24.

Acesta a precizat că „încă din momentul audierii în Parlament a făcut un apel la ANAF ca, indiferent cât de mari sunt problemele de colectare, să nu facă abuzuri, să nu exagereze, să nu înceapă vânătoarea de amenzi date către contribuabil, doar să-şi facă simplist datoria, ci să-şi facă treaba corectă”.

„Pe lângă acest semnal pe care l-am dat de la audiere, le-am dat câteva semnale din momentul în care, bineînţeles, conducerea ANAF a fost schimbată, după care Antifrauda n-a mai migrat către judeţe cu costuri suplimentare, a rămas la nivel regional, acolo unde e locul, pentru că nu avem aceeaşi activitate de antifraudă în teritoriu în fiecare judeţ. Direcţiile antifraudă trebuie să fie regionale. Şi după ce am schimbat rând pe rând conducerea Antifraudei Bucureşti, de unde au plecat 9 din 15 şi după care am schimbat conducerea Antifraudei la nivel central, unde din 31 de persoane au plecat 21. Deci s-a schimbat total conducerea”, a mai spus el.

El a adăugat că „faptul că ANAF este disfuncţională este un lucru despre care am vorbit de la început, din prima zi, încă de la audiere”.

„Dacă nu recunoaştem faptul că ANAF este disfuncţional, dacă nu recunoaştem faptul că nu a existat o dorinţă autentică de a reforma instituţia, de a colecta în plus, că suntem mult, nu sub media europeană, sub media regiunii noastre, sub media central-europeană suntem…deci e clar că nu a existat o dorinţă autentică de reformă, nu a existat o dorinţă autentică de a creşte colectarea şi, mai mult decât atât, nu a existat o dorinţă autentică de a face digitalizare”, a precizat Alexandru Nazare.

Nazare a subliniat că un contract pentru digitalizarea ANAF a trenat mai multe timp, astfel că, acum, „multe dintre reformele digitalizării nu sunt gata. (...) E normal să fie sincope. Suntem încă în stadiul incipient al digitalizării, am trasat baza, dar mai este mult de lucru. Finalizăm digitalizarea abia în decembrie anul viitor”.

Reacția vine după ce Dragoș Anastasiu a organizat, duminică, o conferință în care și-a anunțat demisia din funcția de vicepremier, pe fondul presiunii publice și politice generate de dezvăluirile legate de implicarea sa într-un dosar de corupție privind mituirea unei funcționare ANAF în perioada 2009–2017.

Fostul vicepremier a lansat un mesaj către antreprenori şi îi roagă să spună în ce condiţii s-a făcut business în România şi cât de bun este statul român ca partener. El i-a îndemnat pe aceştia să ridice glasul şi să nu mai accepte ceea ce toţi au fost obligaţi să accepte, inclusiv prin a face greşeli. Anastasiu a adăugat că statul român şi-a ameliorat comportamentul în ultimii ani, dar acesta a fost inacceptabil o lungă perioadă.