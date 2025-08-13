search
LIVE TEXT Bolojan îi bagă în ședință pe șefii instituțiilor de stat. Discuții pe marginea bugetarilor care vor fi disponibilizați. FNSA: „De sinecuri, când vă ocupați?”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Ilie Bolojan va avea miercuri, 13 august, discuții cu reprezentanţii instituţiilor din subordinea Guvernului, pe marginea măsurilor privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, au confirmat, pentru Agerpres, surse guvernamentale. FNSA cere retragerea proiectului Ministerului Dezvoltării, prin care se propune eliminarea a zeci de mii de posturi din administraţia publică locală.

Ilie Bolojan se întâlnește cu reprezentanții instituţiilor din subordinea Guvernului. FOTO gov.ro
Ilie Bolojan se întâlnește cu reprezentanții instituţiilor din subordinea Guvernului. FOTO gov.ro

UPDATE „Statul alege să taie din oamenii care asigură funcţionarea comunităţilor locale”, spune FNSA

Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie (FNSA) solicită Guvernului să retragă de urgenţă proiectul de act normativ publicat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA) prin care se propune eliminarea a 40.000 de posturi din administraţia publică locală şi cere deschiderea unui dialog real cu reprezentanţii salariaţilor din administraţie, încât să poată fi găsite cele mai bune soluţii atât pentru aceştia, Potrivit Agerpres.

„Deşi inflaţia creşte şi veniturile lucrătorilor scad, statul alege să taie din oamenii care asigură funcţionarea comunităţilor locale. Este al doilea val de măsuri de austeritate pregătit de Guvernul României, după pachetul care a intrat în vigoare de la 1 august şi care a adus creşteri de TVA, împovărând suplimentar populaţia", se arată într-un comunicat al FNSA.

„În cel mai subdimensionat sistem, Guvernul aplică încă o reducere de 20% din personal”

FNSA atrage atenţia că, din declaraţiile ministrului Dezvoltării, reiese că va exista o reducere cu 34.000 de posturi în administraţia publică locală, la care se adaugă încă 6.000 de posturi de demnitari şi consilieri.

„Dacă 34.000 de posturi reprezintă 20% din totalul concedierilor care vor fi făcute în administraţia publică locală, rezultă că, în acest moment, există aproximativ 170.000 de posturi bugetate în administraţia locală. Cu alte cuvinte, în cel mai subdimensionat sistem, Guvernul aplică încă o reducere de 20% din personal, după ce anul trecut a tăiat deja 10%. Aceasta nu este reformă, ci o amputare forţată a capacităţii administrative a statului", se susţine în comunicat.

Federația sindicală consideră că acest proiect nu înseamnă eficienţă, ci „blocaj administrativ".

Potrivit FNSA, reducerea masivă a personalului va afecta direct serviciile publice esenţiale - de la emiterea documentelor, gestionarea ajutoarelor sociale, colectarea taxelor locale până la întreţinerea infrastructurii.

„Vor fi făcute tăieri din pixul ministrului, fără o documentare în spate”

Totodată, federaţia sindicală din administraţie avertizează că: măsura va adânci criza resursei umane din administraţia locală, unde oricum multe posturi sunt vacante; timpul de soluţionare a cererilor cetăţenilor se va prelungi semnificativ; presiunea asupra angajaţilor rămaşi va creşte, ceea ce va duce inevitabil la scăderea calităţii serviciilor publice.

„Nu putem vorbi despre o administraţie eficientă, când concediem oameni fără o analiză reală a nevoilor fiecărei comunităţi. Avem un nou proiect prin care vor fi făcute tăieri din pixul ministrului, fără o documentare în spate. Este clar că acest proiect nu ţine cont de realităţile din teren iar lucrătorii români din administraţia locală devin victime ale politicilor fiscale eşuate”, a declarat preşedintele FNSA, Bogdan Şchiop, citat în comunicat.

Citește și: Bolojan anunță reforma administrației publice: „Creștem eficiența serviciilor publice și continuăm descentralizarea”

FNSA solicită Guvernului României să retragă de urgenţă acest proiect şi să deschidă un dialog real cu reprezentanţii salariaţilor din administraţia locală, încât să poată fi găsite cele mai bune soluţii atât pentru aceştia, cât şi pentru români şi pentru bugetul de stat.

În finalul comunicatului, FNSA întreabă: „De sinecurile din statul român când vă ocupaţi, domnule premier Ilie Bolojan?!".

Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie a fost înfiinţată în anul 1995. Activitatea sa este orientată exclusiv spre sectorul "Administraţie publică". În prezent, FNSA are în componenţă sindicate din primării, consilii judeţene şi instituţii subordonate acestora, de pe întreg teritoriul ţării, precum şi din instituţii aparţinând administraţiei centrale - Ministerul Finanţelor, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Institutul Naţional de Statistică, Curtea de Conturi, Consiliul Concurenţei, Cancelaria Primului-ministru, Secretariatul General al Guvernului, Autoritatea Electorală Permanentă, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii şi Autoritatea de Supraveghere Financiară, însumând aproximativ 30 de mii de membri de sindicat.

Știrea inițială

Întâlnirea va avea loc la Palatul Victoria, de la ora 11.

La şedinţă urmează să fie prezenţi reprezentanţii instituţiilor aflate în finanţarea/coordonarea/subordinea sau sub autoritatea Guvernului, respectiv a SGG şi a premierului.

Vor fi abordate „măsuri privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice şi reducerea cheltuielilor de personal", potrivit aceloraşi surse.

Peste 30 de instituţii (agenţii, departamente, institute, comisii, oficii şi altele) se află în subordinea Secretariatului General al Guvernului (SGG) şi a premierului.

La ora 13, la Palatul Victoria este programată o conferință de presă susținută de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, pe tema măsurilor de reformă fiscală.

Conferința va fi transmisă LIVE pe conturile de Facebook și Youtube ale Guvernului și pe canalul unic de distribuție al Palatului Victoria.

Ce înseamnă, în cifre, reforma administrației locale

Amintim că ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, a prezentat luni ce înseamnă, în cifre, reforma administrației locale: reducerea a peste 40.000 de posturi și o economie anuală de 2,2 miliarde de lei.

Citește și: Soluția de reducere a cheltuielilor ignorată de reforma lui Bolojan: „E bine că se reduc posturile, dar achizițiile?”

Pe 5 august, premierul Ilie Bolojan a avut o altă rundă de consultări cu reprezentanții Asociației Municipiilor din România (AMR), în cadrul întâlnirilor organizate de Guvern pentru a pregăti reforma administrației publice locale.

Suntem la jumătatea anului 2025 într-o situație dificilă, atât pe componenta de deficit bugetar, cât și pe cea de investiții aflate în derulare. Am început implementarea primului pachet de măsuri pentru reducerea cheltuielilor bugetare și corectarea unor deze­chilibre. Datele Ministerului Finanțelor ne arată că trebuie să continuăm această direcție”, a declarat premierul.

Premierul a precizat atunci că Executivul pregătește un al doilea pachet de măsuri, care va include reforma administrației publice. „Ținta noastră este să reducem cheltuielile cu personalul din administrația publică, să îmbunătățim încasarea impozitelor locale, să creștem eficiența serviciilor publice și să continuăm descentralizarea”, a subliniat Ilie Bolojan.

Politică

