Românii strâng cureaua după majorarea TVA: statul încasează mai mulți bani, însă consumul populației înregistrează o scădere semnificativă

Bugetul României a înregistrat în 2025 încasări record, însă majorarea taxelor și accizelor a dus la scăderea semnificativă a consumului populației. Statul a încasat anul trecut 133 de miliarde de lei, cu 10% mai mult față de aceeași perioadă a anului precedent.

Veniturile românilor scad în timp ce cheltuielile cresc

Creșterea încasărilor a fost influențată de majorarea cotei TVA în luna august, care s-a reflectat în prețuri mai mari pentru produsele și serviciile din întreaga economie.

După această majorare, în septembrie s-a înregistrat o scădere a încasărilor din TVA, urmată de o revenire în octombrie, iar în noiembrie datele au indicat din nou un declin, semn că românii au redus cheltuielile și și-au restrâns consumul, potrivit Antena3.

Majorările de accize au avut efecte diferite în funcție de categoria produselor. La alcool, statul a încasat aproximativ 2 miliarde de lei în 2025, încasările crescând inițial după majorare, scăzând în noiembrie și revenind în decembrie, odată cu perioada sărbătorilor.

În cazul tutunului, situația a fost mai fluctuantă. Deși au existat luni cu încasări ridicate, precum august, alte luni au consemnat scăderi semnificative, cum a fost mai sau septembrie, când veniturile au scăzut la 671 de milioane de lei.

Două majorări ale accizelor la carburanți au dus la scumpiri importante la pompă.

În august, statul a încasat 2,3 miliarde de lei, însă în lunile septembrie și noiembrie încasările au scăzut, pe fondul unui consum mai redus.

Dacă în ianuarie litrul de motorină costa 7,48 lei, statul încasa 49% din preț, iar ulterior, când prețul a ajuns la 8 lei pe litru, statul colecta 55% prin accize și alte taxe.

Datele arată că, după majorarea taxelor, consumul populației s-a redus constant începând din august.