Ministrul Energiei vrea să rezilieze contractul privind termocentrala de la Iernut

0
0
Publicat:

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă că vrea să rezilieze contractul privind termocentrala de la Iernut şi să execute garanţia de bună execuţie, după ce firma care a câștigat contractul a intrat în insolvență.

Proiectul termocentralei de la Iernut
Ministrul Energiei vrea să rezilieze contractul privind termocentrala de la Iernut

Din punct de vedere al proiectului termocentralei de la Iernut, început în 2016, suntem într-o situaţie foarte complicată, am fost şi pe teren acolo. Compania care a câştigat achiziţia este în insolvenţă, acum două zile judecătorul sindic dintr-o ţară membră a Uniunii Europene, de unde este această companie, i-a mai dat încă o prelungire de 30 de zile. Am început toate procedurile prin care sunt foarte determinat să reziliez acest contract şi să executăm şi garanţia de bună execuţie, pentru că, indiferent de unde vine o anumită companie în România, nu are dreptul să blocheze proiecte importante în dezvoltarea infrastructurii energetice a ţării noastre", a spus ministrul.

El a estimat cuantumul garanţiei de bună execuţie la zeci de milioane de lei, dar a menţionat că se desfăşoară o analiză în acest sens.

Am început procedura pentru acest lucru. Sunt cuantumuri diferite, în funcţie de valoarea pe care o fac colegii din Romgaz, referitor la lucrările care s-au efectuat. E o analiză în curs în momentul de faţă pentru a stabili foarte clar cuantumuri şi date. (...) O cifră exact o să o am după ce se termină această analiză. E o procedură care durează aproximativ 30 de zile. Ea a fost iniţiată", a explicat el.

Ministrul a subliniat că statul român e pregătit să apeleze la această măsură pentru a-şi proteja interesele, astfel încât termocentrala să furnizeze în cel mai scurt timp energie în reţeaua din nordul României.

Statul român e pregătit să folosească această măsură pentru a-şi proteja interesele, pentru a-şi proteja activele şi pentru a putea în cel mai scurt timp să continue munca în acest obiectiv, extrem de complex din punct de vedere tehnic, şi care va reuşi să aducă energia în reţeaua din nordul României, în Transilvania, aproximativ 400 de MW putere în bandă, ceea ce este critic pentru sistemul energetic al României de astăzi. Deci, fac tot ce ţine de mine legal, împreună cu colegii mei, ca să terminăm o dată proiectul acesta şi, după zece ani de întârzieri, contestaţii, tertipuri juridice, să producem o dată energie la Iernut", a precizat ministrul.

El a estimat că lucrările rămase nefinalizate reprezintă mai puţin de 10% din întregul proiect şi că ar putea fi realizate în şase - nouă luni.

E un segment foarte complicat, e sub 10% necesarul final de rest de execuţie a lucrărilor de acolo. În mod normal, după estimările din şantier, ar trebui ca aceste lucrări să dureze aproximativ şase-nouă luni - mai mult durează procedurile birocratice şi chichiţele avocăţeşti decât munca efectivă în acest sit. Eu estimez aproximativ nouă luni într-un scenariu optimist", a mai spus el.

Bogdan Ivan a mai precizat că România ocupă unul dintre primele patru locuri în UE din punct de vedere al preţului energiei electrice pentru consumatorii finali.

El a menţionat că mai există proiecte în vederea producerii de energie electrică, dintre care unele au fost începute în urmă cu 10 sau 30 de ani. În acest sens, a făcut referire la proiecte Hidroelectrica, începute chiar şi în 1985, finalizate în proporţie de peste 70-80%, dar care sunt blocate în urma contestaţiilor privind avizele de mediu.

Avem întârzieri sistemice la foarte multe proiecte care trebuiau să înlocuiască capacităţile de producţie a energiei electrice în bandă de la Complexul Energetic Oltenia, care au întârzieri trei sau chiar patru ani, iar acolo avem un focus foarte clar. Am organizat împreună cu colegii din minister echipe, responsabili, săptămânal, raport fizic, raport financiar, pentru ca toate aceste proiecte să intre în producţie. Din punct de vedere al proiectelor Hidroelectrica, unele dintre ele începute chiar şi în 1985, sunt în momentul de faţă în proporţie de peste 70-80% finalizate, dar datorită unor activităţi în zona contestaţiilor cu privire la avizele de mediu, ele sunt blocate şi acolo am început o discuţie foarte pragmatică, inclusiv cu Ministerul Mediului, pentru a vedea care sunt situaţiile ce pot să fie deblocate şi care sunt situaţiile care mai necesită avize suplimentare. Cred foarte mult în protecţia mediului, dar în acelaşi timp cred foarte mult că avem nevoie de energie electrică ieftină", a spus el.

Economie

